Вся соль проблемы. Кого не оправдал CAS и почему?

В громком решении CAS, которое вышло 1 февраля, в отношении одиннадцати российских спортсменов исковые требования удовлетворены лишь частично.

Бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дубанюк признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а результаты их выступлений в Сочи дисквалифицированы. Смягчение коснулось пожизненного недопуска на Олимпиады – он заменен на пропуск Игр-2018, и только.

Причины

Среди 43 дел, которые рассматривала комиссия Освальда, попадались разные. Те, где царапин на пробах не было, те, где была лишь одна, и те, где их было много.

Но двенадцать дел стоят особняком – это те, где в моче были обнаружены ненормально высокие уровни поваренной соли.

Одиннадцать из этих дел принадлежат спортсменам, чьи фамилии приведены выше. Двенадцатое – биатлонистке Ольге Зайцевой, чью апелляцию CAS еще не рассматривал.

Логика

Мотивировочные части дел этих одиннадцати спортсменов еще не опубликованы, но, исходя из деталей работы комиссии Освальда, можно выделить наиболее уязвимые места в экспертных заключениях.

Суть в том, что вина оправданных 28 атлетов заключалась только в царапинах на пробах. Но экспертиза по царапинам проводилась крайне странно: почти все члены экспертной группы, за исключением руководства, не были достаточно квалифицированы для проведения подобных работ.

В реальности исследователи, которые непосредственно изучали следы и классифицировали их, являлись студентами!

Это стало понятно сразу после публикации подробного описания того как именно проводилась экспертиза, где и кем. Для категоризации следов были привлечены студенты университета Лозанны, которые совершенно не имели опыта в данной области, более того, не получали образование как судебные эксперты, а лишь прослушали курс продолжительностью 15 дней. Их квалификация для проведения такой экспертизы была явно недостаточна.

Теперь вспоминаем про деньги. У России за работу комиссий Освальда и Шмида МОК потребовал 15 миллионов долларов. Эта сумма была названа Томасом Бахом 5 декабря. Деятельность комиссий можно разделить на ряд проектов, самым объемным из которых являлась именно проверка царапин. Она заняла больше всего времени, потребовала привлечения наибольшего количества человеческих ресурсов.

Логично предположить, что стоимость экспертизы царапин составила несколько миллионов долларов.

Но за эти деньги были наняты студенты! Когда соотносишь бюджет и слово «студенты», понимая, насколько оплата их труда отличается от оплаты труда профессиональных экспертов, возникает масса вопросов о расходовании средств.

Есть и еще один момент, который не мог быть не замечен CAS. В отличие от экспертизы уровня соли, где были даны четкие заключения, какой уровень является физиологическим, а какой нет, и почему, в истории с царапинами все было не так.

После того как студенты проверили царапины, их руководитель составил заключение, где оперировал вероятностями. Дескать, в одном случае вероятность того, что проба была вскрыта, выше, а в другом - ниже.

Однозначных ответов, например: «Тут точно вскрывали, гарантирую!», никто не дал.

Базируясь на этих вероятностях, полученных студентами при изучении царапин, принимались решения по судьбам олимпийских чемпионов. Логично, что CAS счел подобную доказательную базу несостоятельной.

Иное дело соль. С ней все гораздо серьезнее. Существуют обширные исследования по содержанию соли в моче у разных народов и культур. У кого-то ее больше, у кого-то меньше, но в целом коридор нормальности значения определен, в том числе и у профессиональных спортсменов. И у всех двенадцати наших он заметно превышен, причем еще и с перекосом именно в сторону поваренной (столовой) соли. Судя по всему, для CAS это стало четким критерием манипуляций.

Что дальше?

Решение CAS всех теперь заставит задуматься: а не преувеличил ли Родченков масштабы того, что происходило в Сочи, с точки зрения вовлеченности в процесс самих спортсменов?

Но в юриспруденции, да еще и под присягой, при даче показаний нет слова «преувеличил». Есть слово «солгал».

А если он солгал, причем уже зная, что дело пойдет в суд, то речь идет о неблагонадежном свидетеле, которому верить нельзя вовсе. Потому что он лгал во время нахождения под защитой где-то в США. Лгал тем, кто его приютил, подставляя их под неудобные решения CAS.

Если он лгал Фогелю, чей фильм «Икар», кстати, номинирован на «Оскар», Макларену, ручавшемуся за Григория как за надежного свидетеля, Освальду, которому было достаточно письменных показаний без личного общения, то речь уже не только о его готовности лгать. Речь об их готовности верить этой лжи, лишь бы она была удобна.

И теперь люди, поверившие Григорию Михайловичу, наверное, должны крепко задуматься насчет детальности и точности показаний своего основного «Сусанина».

Фото: Gettyimages, Михаил Воскресенский/РИА Новости, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Владимир Астапкович