Знаменосец сборной Израиля: «Россия приехала без флага и гимна, согласен - но зачем такая зачистка?»

Алексей Быченко понесет флаг Израиля на церемонии открытия Игр, а пока разговаривает с корреспондентом «Матч ТВ» о русских, евреях и их флагах.

Даже в отсутствие российских фигуристов, которые задерживаются с вылетом с японского сбора, на ледовой арене Каннына хватает интересных спортсменов.

Один из них – Алексей Быченко, в прошлом член сборной Украины, а сейчас сильнейший фигурист Израиля. Два года назад на чемпионате Европы Алексей завоевал серебро, принес новой Родине первую медаль в фигурном катании в истории. Затем удачно выступил на чемпионате мира – попал в десятку и обеспечил Израилю две места в мужском фигурном катании.

Разумеется, успехи фигуриста заметили все, и совсем недавно стало известно, что он будет знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане.

– Как только закончился прошлый сезон, я не просто просил, требовал у израильского Олимпийского комитета дать мне нести флаг на церемонии открытия. Для меня это очень важно. Так как я эмигрировал восемь лет назад, находятся люди, которые вспоминают: «А он родился на Украине». Я хочу подчеркнуть, что я заслужил эту честь, а также напомнить, что евреи живут во всем мире, неважно, кто где родился. И вот 4 февраля, за день до моего дня рождения, приняли это решение. Такой вот получился подарок.

– Одевайтесь теплее, в горах холоднее, чем тут, и ветер продувает насквозь.

– Да я взял термобелье, кучу штанов, но, полагаю, будет тепло - софиты, прожектора, салют, много людей.

– Что думаете о ситуации с олимпийцами из России?

– Это кошмар какой-то. Я согласен, что с учетом допинговых нарушений в Сочи национальный олимпийский комитет должен понести какой-то наказание. Это хороший пример на будущее для всех, нельзя до такой степени наглеть. Но то, что всех одним махом, - это несправедливо. Вы наказали страну, не дали надеть форму, взять флаг, играть гимн – соглашусь, правильное решение, но я не согласен с такой зачисткой. Зачем отсеяли ребят, которые в Сочи не выступали? Или вот Ксения Столбова… Четыре года не было претензий, а в канун Олимпийских игр решили пару не пустить. Как можно, спустя четыре года что-то поднимать и решать? За ребят обидно, ведь другой Олимпиады может и не быть. А возвращаясь к флагу… Без обид, но за последние сто лет сколько раз флаг менялся? А в истории участие в Олимпиаде останется. Поэтому я всем говорю: выкиньте это из головы и выступайте.

– У вас какие первые впечатления от столицы Олимпиады?

– Я прилетел накануне, пока еще мало что увидел, но мне все нравится. В Корее первый раз, всю Азию объездил, а тут не бывал. Люди все приветливые, улыбчивые, стараются помочь.

– Лед качественный?

– Просто супер. Я не был на тренировочном катке, но на основном мне очень понравилось. Комфортная арена и лед, как я люблю: мягенький, не крошится.

– Известно, кто из вас с Даниэлем Самохиным будет выступать от Израиля в командном соревнованиях?

– Да, это решилось после чемпионата Европы. Короткую программу начну я, а дальше – посмотрим.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев