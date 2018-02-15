Урок словацкого для «Красной машины». Четыре причины поражения команды Знарка

Ищем причины поражения в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады начался с оглушительной сенсации. Фаворит уступил в стартовом матче. И это, несмотря на серьезную подготовку, звездный состав и наигранные звенья.

Особенно настораживает, как команда олимпийцев из России проиграла: подавляющее преимущество в начале матча, равенство в середине, беспомощность в конце.

Игра против словаков напомнила другой матч команды под руководством Олега Знарка. В мае прошлого года в полуфинале чемпионата мира в Кельне сборная России выигрывала у канадцев со счетом 2:0 при большом игровом преимуществе. Затем наши пропустили первую, вскоре — еще две. На трясущихся ногах пытались организовать штурм, в итоге - 2:4, и путевка на матч за третье место. Конечно, сейчас еще рано посыпать голову пеплом. Даже проиграв все три матча на предварительном этапе, любая сборная сохранит шансы на золото. Но уже то, что команда-середняк так обошлась с фаворитом, требует объяснения причин. Чего не хватило?

Игра в неравных составах

Реализация большинства — главная тема послематчевых разговоров Знарка с журналистами уже несколько лет. Фактически обобщенная оценка матчей стала сводиться к одному фактору: «сработало большинство — не сработало большинство». Сколько нужно времени, чтобы большинство работало регулярно? Да, были эпизоды, когда словаки спасли свои воротам чудом, были две минуты, кода они не могли выйти из зоны, но выстояли же. Причем с каждым разом игра в меньшинстве им давалась все легче и легче. Сами же словаки, наоборот, по ходу матча прибавляли в этом компоненте и в итоге забросили решающую шайбу именно в большинстве.

Отсутствие лидеров

Первое по именам звено — Ковальчук — Дацюк — Мозякин - выглядело невнятно. Мозякин в большинстве не попадал по шайбе, Дацюк — в пустой угол, Ковальчук ошибался в передачах, терял шайбу в важные моменты.

В первом периоде очень активно выглядела силовая тройка Телегин — Андронов — Калинин. Первые двое размазывали соперников по бортам, но после того как Андронов в одном эпизоде получил ответку, агрессивность снизилась.

Реактивное звено Гусев — Шипачев — Капризов соорудило второй гол, но словаки быстренько разобрались, что нельзя давать разгоняться на входе в зону крайним нападающим, - нет скорости, нет простора, нет угрозы воротам.

Еще одна тройка Широков — Прохоркин — Барабанов из третьей по ходу игры превратилась в четвертую. В итоге все четыре звена показали равную, довольно бесцветную игру. Похоже, что и словаки не чувствовали особенной разницы, выходит ли против них Ковальчук с Дацюком или Прохоркин с Барабановым.

Не выручил голкипер

Василий Кошечкин благодаря удачной игре в Евротуре стал первым номером сборной. Опытный, взрослый, уверенный… Но, видимо, Олимпиада и правда давит так, что побеждают те, кто может когда надо расслабиться, а когда надо сфокусироваться. Первая шайба в наши ворота залетела между ног, вторая над плечом. Да, были и спасения. Но если поставить рядом вратаря словаков Конрада, героем матча стал точно не Кошечкин.

Тренерская мысль

Уже который раз Знарок проигрывает команде тренера-хитрована, умеющего затянуть соперника в вязкую игру с контратаками и сменой ритма. Знарок и сам такой. Он хорошо справляется с ветеранами еще советского тренерского цеха, либо с молодыми коллегами. А вот те, кто умеет темнить, перестраиваться по ходу игры, часто ставят его в тупик. Особенно - чехи-словаки и североамериканцы. Заставят играть его в свой хоккей — и все, из колеи не выйти. Похвально, что Знарок верил, что его ребята сумеют переломить ход игры. Он почти не тасовал звенья, не терял хладнокровия, держался первоначального плана. Не смогли. Тренер взял всю вину на себя, не стал прилюдно разбирать ошибки команды. Главное теперь — какие будут извлечены из поражения выводы.

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