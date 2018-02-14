Олимпиада LIVE. Первая проверка для дружины Знарка

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

14:54 Считанные минуты остаются до первого матча команды Олега Знарка в Пхенчхане. Хоккеисты заканчивают разминку:

14:50 Глава МОК Томас Бах провел встречу с российскими олимпийцами. Пришли не все.

14:30 Пока российские хоккеисты готовятся к матчу против Словакии, тренерский штаб представил состав на игру:

14:15 Голикова финишировала 22-й на дистанции 1000 метров, а золото вновь уехал в Нидерланды, на этот раз чемпионкой стала Йорин Тер Морс. Интересный факт: победительница выступает не только в конькобежном спорте, но и в шорт-треке. Например, 10 февраля она стартовала в эстафетной гонке на 3000 метров и пробилась в финал В с голландской сборной.

14:05 Два российских дуэта через 15 минут начнут выступление в первой попытке в санях. Денисьев и Антонов проедут первыми, Богданов и Медведев - 15-ми.

13:52 Голикова после финиша: «Я чувствую себя бодро, перед стартом была разминка и все было комфортно, я не волновалась. Думала, что все пройдет лучше».

13:45 Елена Вяльбе распробовала медали на «вкус». Хочет еще.

13:25 Напомним еще раз, что женской биатлонной гонки сегодня не будет! Хотя, может, Дальмайер и в такой ветер смогла бы победить, кто знает… Тем временем, Голикова финишировала с предварительным седьмым результатом.

13:15 Нашим хоккеистам ураган не страшен.

13:05 Стартовали забеги на 1000 метров. Это не самая любимая дистанция россиянки, которая предпочитает 500 метров. Но бороться надо!

12:50 Через 10 минут борьбу за медали начнут конькобежки на дистанции 1000 метров. Здесь будем болеть за россиянку Ангелину Голикову.

12:40 Немец Эрик Френцель одержал победу в лыжном двоеборье и принес очередное золото в копилку своей страны. Яхин завершил соревнования 38-м.

12:30 Корейские фигуристы поздравляют с Днем всех влюбленных.

12:17 Несем потери. Россиянин Андриенко не выступит на ОИ из-за травмы

12:00 Стартовала гонка на 10 км у мужчин в лыжном двоеборье. Эрнест Яхин попробует улучшить свою 21-ю позицию после прыжков с трамплина.

11:40 Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал ситуацию с отсутствием Сергея Грязцова на Олимпийских играх в Пхенчхане

11:30 В саду китайских слез. Евгений Дзичковский – о выступлении фигуристов в короткой программе

11:15 Лыжное двоеборье перенесли на 12:00.

11:12 Определен состав российской команды лыжниц на следующую гонку

10:53 Все, в Корее начался настоящий ураган. Вот что осталось от пропускного пункта в олимпийском парке

10:43 Эрнест Яхин показал 21-й результат в прыжках с трамплина в лыжном двоеборье. Соревнования продолжатся 10-километровой гонкой в 11:45. Но время старта могут перенести.

10:40 Поклонники женского хоккея дождались главного события дня – азиатского дерби между объединенной командой Кореи и сборной Японии.

10:25 Вот это поворот. Никакого биатлона сегодня. Из-за ветра женская индивидуальная гонка перенесена на завтра.

10:05 Горнолыжник Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на ОИ

9:55 Неудачный старт у керлингисток. ОАР – Великобритания – 3:10

9:50 Российские биатлонисты, приехавшие в Пхенчхан, немного расстраивают олимпийскую чемпионку Анфису Резцову. А мы как-то привыкли уже.

9:40 Не приглашенный на Игры-2018 российский конькобежец Сергей Грязцов прокомментировал информацию о своем допуске на Олимпиаду.

9:30 Лидер короткой программы выступает в Пхенчхане с пятью швами на ноге

9:24 После пяти эндов немного сократили отставание. ОАР – Великобритания – 3:6

9:23 А пишутся все эти тексты вот в таких условиях

9:20 Утреннее чтиво под кофе. Не кинуть ли Вяльбе на биатлон? Евгений Дзичковский – о новом поколении российских лыжников.

9:15 Все тот же ветер перенес лыжное двоеборье на 9:30. А может перенести и в соседнюю страну…

9:07 Еще одна фотография с места событий. Самый обычный корейский дом, ничего особенного.

9:00 Держите меня семеро. Корейский ветер хочет унести медиа-шатер.

8:53 1:5 проигрываем в керлинге после трех эндов. Девушки, соберитесь.

8:45 В 9:00 стартует лыжное двоеборье, где Россию представит Эрнест Яхин.

8:30 Евгения Тарасова: «Серебряные медали пока отложили, чтобы не смотреть»

8:23 Завершился матч между женскими хоккейными сборными Швеции и Швейцарии. Скандинавки уступили 1:2.

8:21 Первый энд в керлинге совсем неудачный, уступаем британкам 0:3.

8:17 Кстати, тренер наших фигуристов Нина Мозер считает, что в произвольной программе лучше выступать предпоследними. А еще лучше – первыми.

8:11 Фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, остался доволен и выступлением, и оценками.

8:07 Прошла жеребьевка произвольной программы у фигуристов. Тарасова и Морозов вновь выйдут на лед последними, а лидирующие китайские спортсмены – прямо перед ними.

8:05 Переключаемся на наш любимый керлинг. В женском турнире российская команда стартует матчем с Великобританией.

7:57 Произвольная программа, которая и решит судьбу медалей, стартует 15 февраля в 4:00 по Москве. А пока наш спецкор в Пхенчхане Евгений Дзичковский делится впечатлениями от выступления фигуристов.

7:50 Морозов и Тарасова отлично выступили, но стали вторыми с результатом 81,68 балла. После короткой программы лидирует китайская пара Суй Вэнцзинь/Хань Цун.

7:38 Во вторник появилась феерическая информация, что МОК забыл пригласить двух россиян на Игры-2018. Олимпийские чиновники долго не могли дать комментарии по этому поводу, но все-таки разродились.

МОК: «ОКР не включил Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ»

7:31 Александр Энберт и Наталья Забияко выступили со своей короткой программой, набрали 74,35 балла и заняли промежуточное шестое место.

7:27 Чешские словаки против «Красной машины». Наш текст о предстоящем сопернике.

7:20 Главное событие дня – старт мужского хоккейного турнира. В 15:10 по московскому времени российская команда начнет матч со сборной Словакии. Последнюю тренировку перед этой игрой подопечные Олега Знарка провели в следующих сочетаниях:

7:12 За медали уже должны были побороться и горнолыжницы, среди которых и россиянка Екатерина Ткаченко, но из-за сильного ветра соревнования в слаломе сперва отложили, а затем и вовсе перенесли на 16 февраля.

7:07 Первый комплект наград сегодняшней программы уже был разыгран в хафпайпе. Третье олимпийское золото в своей карьере завоевал знаменитый американский сноубордист Шон Уайт.

7:00 Всем привет! Просыпаемся и сразу же неистово болеем за наши спортивные пары в фигурном катании. Кристина Астахова и Алексей Рогонов уже выступили и получили 70,52 балла. Впереди выход Владимира Морозова и Евгении Тарасовой, а также Александра Энберта и Натальи Забияко.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Михаил Мокрушин, Reuters, РИА Новости/Михаил Мокрушин, РИА Новости/Алексей Филиппов, Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков