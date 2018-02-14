Не кинуть ли Вяльбе на биатлон? Евгений Дзичковский — о новом поколении российских лыжников

Наши лыжи снова набирают силу. За них не просто не стыдно - ими начинаешь гордиться. Почему?

В каком-то фильме шутили: «Скажите, это ваши лыжи?» – «Мои». – «Обе ваши?»

Обе наши. Оба-два. Большунов и Белорукова. Бронзовые и резкие.

После финиша их интересно не столько слушать, во всяком случае – не только слушать, сколько видеть. Как ставят взгляд, формируют фразы, как кокетничают и окают местами. Их – это не Александра и Юлию, а все нынешнее российское лыжное поколение.

Молодые до ужаса – 21, 22, 23 года. Румянец, стать, косы в руку толщиной, глаза блестят, все им в кайф, от всего счастливы. И бегают так, что мороз забывается, когда глядишь. Инкубаторские. И с характером.

Белорукова – актриска, нужно было видеть ее паузу и смешок перед ответом на вопрос европейского корреспондента все о том же, о нашем наболевшем.

Про Большунова его тренер Юрий Бородавко сказал – со стержнем. Даже проверять не пришлось, стержень вылез с первых слов, первых действий. Вот вы бы, выиграв медаль на Олимпиаде в 21 год, стали бы в зале для пресс-конференций менять носки? Прилюдно, открыто, вежливо предупредив? А Большунов стал. Сырые и холодные – на сухие и теплые. Потому что это здоровье, это завтрашние гонки, это вчерашняя болезнь. Это стержень потому что профессиональный. Уверенность, что так будет правильно, кто бы что ни подумал.

Он и в речах такой же, весьма свободный и складный для своего возраста. Но вот что еще интересно. Белорукова родилась и выросла в городе Сосногорск Республики Коми, 26 тысяч жителей, средняя температура лета 13 градусов, сам Бутусов выступал там на лыжном стадионе «Черемушки». Большунов – из села Подывотье на Брянщине, полтыщи человек населения, утверждает Википедия, хотя Александр говорит, что двести. Сенокосы, батя, УАЗик – все дела. Денис Спицов с Вологодчины. Наталья Непряева тверская. Все четверо – прочные «замкадыши».

Теперь вы думаете, должно быть, что пойдет разговор про русскую провинцию, корни наши и стволы. Нет. Это тоже тема, и это очень классно, что в люди выбились не переростки с лыжной мазью в голове, а сообразительные свежие ребята, кующие к тому же медали. Но куда более интересно – где берет их Елена Вяльбе, этих Большуновых и Непряевых? Как находит, как доводит, что в голову кладет?

Послушайте, лыжи в Корее сильно пострадали от санкций, степень справедливости которых в данный момент неважна. Устюгов, Матвеева, Вылегжанин, Легков – элитный медальный фонд. Но уже четвертую гонку подряд на этих Играх «вяльбыши» умудряются впечатлять. Четвертую, замечу, из четырех. И медалей у них сейчас 40 процентов от общего числа российских. Вот у этих найденных и пророщенных.

А ведь есть аналогичные виды, идущие обратным путем. В экономике это называется «ножницы». Лыжи вверх – биатлон вниз. При крепкой вроде бы базе и славных традициях. Там у нас одна личная «бронза» за весь сезон. И пробиться в преследование за счастье. Здесь – сами видите. Мы все видим. И тащимся.

Хоть кто-нибудь сказал бы, в чем биатлонная сермяга, кроме клише «баба Маша не рожает»? Для Вяльбе рожает. И не под носом у нее, а в краях сенокосов, закатов и комаров. Так, может, не в бабе Маше дело, а в тете Лене?

Спорт наш достославный, как известно, управляется из единого центра по могучей технологии. И если эта технология действительно хороша, способна ли она не только на действия, но и на анализ? Видно ли оттуда, со снежного Олимпа, кто как работает и каких итогов достигает? На сто процентов не уверен, но, думаю, все же да.

А если так, не перебросить ли Вяльбе на пару олимпийских циклов на биатлон? Ну или хотя бы на один, чтобы лыжи за такой срок не скукожились. Только местами менять не надо руководителей данных федераций, чтобы не сотворить непоправимое, а просто взять одну Вяльбе – и туда, к винтовкам. Хуже вряд ли будет. По двум причинам: во-первых, хуже некуда; во-вторых, в России еще множество дивных населенных пунктов, где колосятся дети кровь с молоком. Она их найдет, просеет и подготовит. А они потом будут плакать, как плакала вчера в инстаграме Белорукова. И благодарить. И плавиться от любви к своей медали и своей стране.

Она еще покажет нам здесь себя, эта Юля. И Спицов с Большуновым, и Непряева с Седовой, и Червоткин, возможно. А кому показывать себя в биатлоне, ясно не вполне. Не только здесь – вообще. Давно.

Жаль только саму Вяльбе в случае переброски ее на биатлонный фронт. Нервов не хватит лежачие виды поднимать один за другим. А додуматься до простой вещи, – если нет Вяльбе, нужны такие, как Вяльбе, – в многомудром спортивном главке почему-то не в состоянии.

И по этой причине глаз в расписании корейских Игр первым делом цепко выхватывает лыжи. А биатлону теперь достается боковое зрение.

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Рамиль Ситдиков