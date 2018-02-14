В саду китайских слез. Короткая программа фигуристов, от которой хочется жить

Все три российские спортивные пары прекрасно отработали первую часть своего олимпийского выступления.

Вы видели когда-нибудь, как плачут китайцы? Мне не доводилось. Более того, не знал, что они вообще плачут. Теперь знаю. Видел. Фигурное катание и для них стресс.

Тут очень все чувственно вообще, на этом олимпийском виде. Приходится себя успокаивать. Как они, эти люди на льду, высвобождают душу, базисно непонятно. Откатаются – и замирают в объятиях. Не думаю, что от радости за качество выступления. Скорее, от того, что все закончилось.

Да еще эта музыка. Эбонитовая француженка Ванесса Джеймс с белоснежным партнером Морганом Сипре выдали что-то глубоко интимное под блюз Эда Ширана, – чистая элегия. Hallelujah Леонарда Коэна уже почти штамп, но как же по-новому она стучится в тебя в сплаве с танцем! И Tu vuo fa l’americano… И Мишель Легран…

А тут еще коллега Елена Вайцеховская, знающая о фигурном катании едва ли меньше некоторых участников короткой программы, сказала после ее завершения, что не помнит турнира, в котором столько пар сразу выдали почти идеальный прокат. Из десяти первых мест только немец Бруно Массо допустил ошибку, снизив уровень сложности одного из элементов с трех до двух. Остальные почти идеально сочетали на льду чувства, жар, любовь – и технику. Смешивая. Но не взбалтывая.

Кстати, Массо этот, партнер страшно представить чей. Алены Савченко. Легендарной 34-летней украинки, давно уже немки. Он младше ее на пять лет (хотя английский муж Алены младше ее на восемь, и это никому не вредит). Так вот Алена вместе с Бруно после короткой программы идут четвертыми. На пятой ее Олимпиаде!

Все три наших пары откатались очень достойно. Побили рекорды, личные и сезонные. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали редкую прелесть под второй концерт Рахманинова и остались вторыми с мизерным отставанием от титулованных китайцев.

Но про тех разговор особый. Малюсенькая полутораметровая Суй Вэнцзин – это какое-то средоточие всех медицинских бед. Семь лет назад она заработала тяжелейшую травму спины, и пока лечилась, Цун Ханю пытались подсунуть другую партнершу. Цун устоял. Затем на тренировке Суй ударилась головой об лед и с тех пор слепа на один глаз. Эту короткую программу она откатала с пятью неснятыми швами, наложенными после очередной рваной раны на ноге. Прямо с нитками в себе.

И ей всего 22 года (хотя некоторые говорят об умышленной неточности в паспортных данных девушки).

Не знаю, что бы вы сделали, став лучшими в короткой программе с таким багажом. Китайцы, едва стихла музыка, обнялись, прижались друг к другу, замерли и забрызгали слезами лед. Кажется, они были далеко от Пхенчхана в тот момент. В каком-то особенном саду ценностей и утех, верности, человеколюбия.

Не желаю им победы завтра. Но кланяюсь за жертвенность и нравственную силу.

Фото: Richard Heathcote / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru