«Видимо, забили две и посчитали: «Этих легко сделаем». Теперь встряхнемся». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2006 в Турине в своем блоге на «Матч ТВ» разбирает поражение национальной команды в стартовом матче групповой стадии Пхенчхана-2018 со Словакией.

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Хоккей. Мужчины. 1-й тур

Словакия – ОАР – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Олвецки, 16:05. Бакош, 17:55. Черешняк, 48:30 (бол.) – Гавриков, 2:54. Капризов, 4:08.

В первом выпуске отмечал, что, может быть, и лучше один матч на групповой стадии проиграть. Не отказываюсь от этих слов. Как говорится, злее будем. Начали за здравие - забили два гола. Пусть и рабочих, с подставлениями. Видимо, посчитали: «Этих мы сейчас легко сделаем». Наверное, и многие болельщики тоже подумали о разгроме, а я, наоборот, заволновался, как бы мы не угорели на этом, после столь легкого дебюта. Так в итоге и случилось. А у них школа-то есть, и хорошая. Важно, что не суетятся никогда.

Приведу пример: еще когда в Минске работал, мы ездили в Чехию играть с командой не высшей, а первой лиги. Ребята там вроде небыстрые, но даже они здорово взаимодействовали и играли в пас. Понятно, в итоге задушили их и переработали, но качество и понимание игры у них повыше, чем у нас. А разница в мастерстве уже не так велика в современном хоккее, чтобы давать результат на одном коньке.

Вот и тут: как позволили сравнять счет, так наша игра и разладилась. Словаки же без всякой паники все перекрыли у своих ворот и ничего особого создать не давали. Мы стали торопиться, спешить. «Быстрее, быстрее, надо забить». Хотели повернуть в свою пользу, а это всегда губит. Бежать всем вместе и спасать Россию никогда не надо. Тем более не десять голов проигрывали, вообще была ничья – 2:2. Но вышло, что впереди суета, да еще и контратаки какие пропускали. Слева Дялога вылез, всех обыграв, едва не забил. Потом, уже при 2:3, в меньшинстве словаков упускали. Построже надо в обороне.

Старая чехословацкая школа не в первый раз доставляет нам проблемы. Система игры вроде бы всем хорошо известна, мы знаем, что они будут делать, а матчи неизменно тяжелые. Но давайте не будем говорить: «Все пропало». Как раз ничего не пропало. Победим Словению, затем американцев, а сегодняшняя неудача пойдет только на пользу: все поймут, где оказались.

Мы тоже в Турине в 2006-м начали с поражения от словаков, но ни о какой панике не шло и речи. У нас была хорошая команда. Сознавали: да, уступили сегодня, но будем биться завтра и свое возьмем. Здесь тоже ребята не первый день в хоккее, и руки не затрясутся. Понятно, проигрывать неприятно, сразу принимаются тебя пилить со всех сторон. Зато парни встряхнуться, и все, думаю, будет нормально.

В 2006-м после 3:5 от словаков в запас сел Брызгалов, и сейчас могут возникнуть вопросы к Кошечкину. Но нет на свете вратарей, которые не пропускают. Понятно, страж ворот должен выручать, иначе просто так в рамке стоять мог бы любой. Тем не менее раз решили, что он железный первый номер, тренерский штаб дергаться не будет. Вася опытнее и сильнее своих сменщиков – успокоиться чуть и заиграет стабильно.

Кстати, может быть, ребят поздновато выпустили из-под нагрузки. Мы же еще со времен Виктора Васильевича Тихонова по отработанной системе готовимся: первые матчи как-нибудь выиграть на мастерстве, а потом станет легче, у команды пойдет, и до финала сил хватит.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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