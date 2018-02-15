У словаков нет базового клуба сборной. Кому проиграли Знарок, Дацюк и Ковальчук

У словаков нет базового клуба сборной. Кому проиграли Знарок, Дацюк и Ковальчук

Александр Лютиков
Александр Лютиков
00:48
Факты, которые делают поражение от словаков еще более удивительным.
  • В КХЛ играет братиславский «Слован», но в сборной Словакии есть только один действующий хоккеист «Слована»: Патрик Лампер, который перешел туда два месяца назад из «Банска-Быстрицы». 
  • Еще один хоккеист из КХЛ, сыгравший за Словакию, – защитник третьей пары Михал Чайковски из екатеринбургского «Автомобилиста».
  • В составе словаков на лед вышли игроки 15 клубов (восьми чешских, пяти словацких, двух КХЛ). Самое большое представительство - у пражской "Спарты": три хоккеиста. Олег Знарок взял в сборную ОАР только двух хоккеистов не из СКА и ЦСКА. 
  • В сборной Словакии нет ни одного звена, в котором играли бы одноклубники. 
  • Голы в ворота ОАР забили хоккеисты «Дуклы Тренчин» (пятое место в Словакии), «Либереца» (девятое место в Чехии) и «Шкоды» (первое место в Чехии).
  • Словаки смогли собраться в полном составе только три дня назад: последний матч перед олимпийской паузой в чемпионате Чехии был сыгран 8 февраля, в чемпионате Словакии – 11 февраля. В чемпионате КХЛ клубы, игроки которых попали в сборную Знарка, ушли на отдых уже с 24 января. Команда ОАР перед Олимпиадой тренировалась вместе больше двух недель и сыграла три контрольных матча. 
  • Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи был назначен на эту должность шесть месяцев назад – 10 августа 2017 года. До этого он никогда не работал в Словакии. Олег Знарок стал главным тренером сборной России 26 марта 2014 года, получив четыре года на подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане. 

Больше о матче ОАР – Словакия: 

Олег Знарок: «Все наши ошибки я беру на себя»

«Видимо, забили две и посчитали: „Этих легко сделаем“. Теперь встряхнемся». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Хоккей. Мужчины. 1-й тур

Словакия – ОАР – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Олвецки, 16:05. Бакош, 17:55. Черешняк, 48:30 (бол.) – Гавриков, 2:54. Капризов, 4:08.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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