Олег Знарок: «Все наши ошибки я беру на себя»

Главный тренер сборной Олимпийских атлетов из России по хоккею Олег Знарок после поражения от Словакии (2:3) на старте олимпийского турнира сказал, что каждая встреча на Играх будет непростой.

– Мы сами отдали эту игру. Думаю, что из результата это ясно, – приводит слова специалиста наш корреспондент Евгений Дзичковский.

– Какую собственную ошибку хочется вам исправить, если бы была возможность вернуться на три часа назад?

– Все ошибки, которые произошли в игре, я беру на себя. Не хотелось бы кого-то здесь выделять, так как мы команда.

– Многим показалось, что россияне после двух шайб подумали, что дело сделано. Верно ли это? Почему не работало большинство?

– Думаю, что наблюдение верное. Сборная быстро забросила две шайбы, а после этого, видимо, пришло ощущение, что все складывается хорошо. По большинству – пока не работает. На тренировках было все в порядке, а на матче не получилось. Мне кажется, что на Олимпиаде все встречи будут сложные, поэтому к каждому сопернику будет готовиться так, как на последнюю игру.

– Была ли вина Кошечкина в пропущенных шайбах?

– Вы же знаете, что я не отвечу на этот вопрос. Мы одна команда, и все отвечают за данный результат. Все голы – это ошибки. Если пропускаем шайбу, то понятно, что где-то была допущена ошибка.

– Дацюк сказал, что теперь с команды спадут все оковы…

– Конечно, ребята очень нервничали перед встречей. У нас не было никаких сомнений после 2:0, что что-то плохое произойдет, а потом 2:1, 2:2. Это спорт, тут ко всему надо быть готовым.

– На Олимпиаде все команды по итогам группового турнира так или иначе продолжают борьбу дальше….

– Да меня другое волнует, поверьте. Волнует игра командная. Да, проиграли сейчас. Очень серьезная «напряга» была перед стартом, в том числе и со стороны прессы.

– Почему Мозякина поставили в первое звено?

– У них на тренировках неплохо все получалось. Решили оставить этот вариант и на игру.

«Это несчастье». Олег Знарок – о поражении от Словакии

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Хоккей. Мужчины. 1-й тур

Словакия – ОАР – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Олвецки, 16:05. Бакош, 17:55. Черешняк, 48:30 (бол.) – Гавриков, 2:54. Капризов, 4:08.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович