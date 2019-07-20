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Акинфеев спас три очка для ЦСКА, Влашич — автор первого гола армейцев в новом сезоне. Видео

20 июля 18:40
Акинфеев спас три очка для ЦСКА, Влашич — автор первого гола армейцев в новом сезоне. Видео
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
2-й тур РПЛ продолжает радовать классным футболом.
  • Столичный ЦСКА на «ВЭБ-Арене» победил «Оренбург» — 2:1
  • Все голы были забиты в первой 45-минутке
  • Автор первого мяча армейцев в новом сезоне РПЛ и этом матче — Никола Влашич
  • Через 8 минут после фантастического паса от Федора Чалова голом отметился Арнор Сигурдссон
  • А еще через 2 минуты Никита Маляров отквитал один мяч у хозяев
  • После двух туров в активе ЦСКА три очка, у «Оренбурга» — ноль

Голы и лучшие моменты

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Никола Влашич — лучший игрок матча

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РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 2:1 (2:1) 

Голы: Влашич, 30' (1:0). Сигурдссон, 38' (2:0). Маляров, 40' (2:1).

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов (Нисимура, 90'), Сигурдссон (Бийол, 87')

Состав «Оренбурга»: Довбня, Шахов, Сиваков, Козлов, Малых, Мишкич, Аюпов (Афонин, 75'), Терехов, Алвеш (Чуканов, 83'), Деспот, Маляров (Фамейе, 78')      

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