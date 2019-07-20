Вильмар Барриос: «В первом матче за «Зенит» надел три футболки и две пары перчаток»

Полузащитник петербургского клуба в интервью «Матч ТВ» рассказал, как привыкал к российскому чемпионату, как ему игралось против Месси на Кубке Америки, и чего он ждет от игры с «Сочи».

Полузащитник петербургского клуба в интервью «Матч ТВ» рассказал, как привыкал к российскому чемпионату, как ему игралось против Месси на Кубке Америки, и чего он ждет от игры с «Сочи».

— Вы чемпион страны в составе «Зенита». А ваши первые впечатления после приезда в Петербург помните?

— Сейчас наслаждаюсь каждым днем в этом городе. Он мне с первого дня понравился. Не говорю уже о стадионе и наших болельщиках.

— В интервью «Матч ТВ» спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта высказал мнение — в России Барриос быстро адаптировался потому, что прошлой зимой не сразу приехал в Петербург, а сначала поработал с командой на сборе в Испании.

— Возможно, действительно такой переход к новой обстановке оказался более мягким. Тем более за неделю в Испании успел быстро познакомиться со всеми ребятами сразу. А потом уже здесь, в Петербурге, Нобоа, Эрнани и наши аргентинцы помогли освоиться в городе.

— Болельщиков «Зенита» вы впервые увидели не в городе на Неве, а в Екатеринбурге — ведь ваш дебют за сине-бело-голубых пришёлся на выездной матч с «Уралом».

— К тому, что такое играть при «минус 5», ребята начали готовить меня заранее. Поэтому настрой был, можно сказать, особым. Правда, после игры родственники из Колумбии, которые смотрели игру, все равно звонили и спрашивали — сколько там было градусов, и очень ли это холодно? Особенно их впечатлили как раз фанаты «Зенита», которые, несмотря на снег, разделись по пояс. Лично у меня это тоже вызвало восхищение. Думал, хорошо, что у меня хоть какая-то одежда есть — а они вообще без нее. Каково же им сейчас?

— Вы только игровую футболку на себя надели или что-то еще?

— Если честно, поддел под игровую форму две лайкровые футболки. А еще на каждую руку натянул по две перчатки.

— Когда прохладно — легче бегается?

— Жара мне все-таки больше нравится.

— Ваше впечатление о российском футболе полгода спустя?

— Продолжаю постепенно здесь учиться. РПЛ — довольно непростой турнир с точки зрения физических затрат. Еще подметил, насколько быстро команды переходят в контратаки. Два-три паса, и соперник уже на твоей половине. В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.

— За 10 матчей в прошлом чемпионате вы получили 4 желтые карточки. С учетом того, что вы опорник, как оцените эту цифру?

— Считаю, это нормально. «Зенит» — атакующая команда. Моя же роль в центре — предотвращать контрвыпады соперника.

— При этом вы сами забили один гол.

— В игре со «Спартаком»! С учетом турнирной ситуации это был один из решающих для нас матчей. И тот балл, что мы увезли из Москвы, в борьбе за чемпионство оказался очень важным.

— До игры партнеры рассказали вам об особых отношениях на поле между «Зенитом» и «Спартаком»?

— Уже, конечно, прекрасно об этом знал. Но знаете, уверенности мне придал тот факт, что раньше играл на этом стадионе в Москве. Во время чемпионата мира с Англией за сборную Колумбии.

— Май для «Зенита» стал месяцем празднования чемпионства. Каким запомните его вы?

— Мне очень понравилось то, какой все это время была обстановка в команде. Но сейчас надо думать о новых целях.

— Вас, как новичка, не удивило то, какое значение придавалось матчу с ЦСКА уже после того, как «Зенит» оформил чемпионство в Грозном?

— Нет. Все, и я в том числе, конечно, понимали, что это принципиальный матч, в котором надо порадовать болельщиков. Это было нечто вроде защиты титула. И, естественно, впечатлён тем, как мы потом уже вместе с полным стадионом отпраздновали золото. Это было классно!

— Сразу после игры с ЦСКА в чемпионской раздевалке Сергей Семак объявил: у всех три выходных, у Барриоса — больше. Как отнеслись к тому, что вас раньше всех отправили в отпуск?

— Наш главный тренер так решил, потому что впереди у меня был Кубок Америки. Иначе просто не нашлось бы времени отдохнуть перед выступлением за сборную. Поэтому Сергей Семак дал мне несколько дней, чтобы немного побыть с семьей. Но уезжал все равно довольным, потому что стал чемпионом России. Очень хотелось отпраздновать это с родными. Да и «поменять чип» перед турниром в Бразилии тоже надо было. Считал его очень важным.

— Следили за тем, как «Зенит» уже без вас празднует чемпионство в городе после матча заключительного тура с «Енисеем»?

— Да! В инстаграмме, мне кажется, все фото и видео на эту тему посмотрел. Вот тут действительно стало немного жаль, что я не в Петербурге вместе с ребятами. В то же время понимал — сейчас лучше побыть с семьей, потому что другого времени на это нынешним летом может не оказаться.

— Как оцените выступление на Кубке Америки?

— Групповой этап получился для нас очень хорошим. Жаль, конечно, что не смогли пройти турнир до конца, но в целом, считаю, сборная Колумбии провела хороший турнир. Особенно запомнился матч против Аргентины. Было очень атмосферно.

— Вы в этой встрече играли против Месси в буквальном смысле этих слов. Перед матчем это было поводом для волнения или особым стимулом?

— Конечно, знал, что на поле, скорее всего, буду рядом с ним. И мотивировал себя как раз тем, что предстоит играть против лучшего игрока мира. Но очень хороший настрой был у всей команды. В том числе потому, что мы давно не выигрывали у Аргентины.

— Каково в итоге было сдерживать Месси?

— Все-таки в первую очередь у нас получилась очень хорошая и надежная командная игра. И крайне важная победа — 2:0! В том числе потому, что мы одержали ее над командой, где, как я уже сказал, играет лучший футболист мира.

— «Вильмар не думает о том, чтобы сменить гражданство и сыграть в будущем за сборную Аргентины?» «Барриос был на поле настоящим Монстром». Это далеко не все позитивные отклики по поводу вашей игры в этом матче, причем со стороны болельщиков сборной Аргентины. Читать такое приятно?

— Стараюсь не обращать внимание на то, что пишут в комментариях по играм. И в этом смысле я достаточно стабилен (улыбается). Но то, о чем вы говорите, — тоже слышал. И считаю — это правильно. Почему — уже сказано выше.

— Ваши соотечественники тоже любопытно высказывались в интернете. Один попросил вас перейти в английскую лигу, чтобы была возможность смотреть все ваши матчи. Что ему ответите?

— Самое главное для меня на данный момент — это «Зенит». Мне и моей семье здесь очень хорошо. Так что все в руках бога. Что касается просмотра матчей нашей команды: в Колумбии на центральных каналах российскую лигу, конечно, не показывают, но мои родственники, семья смотрят игры «Зенита» в интернете и на ютуб-канале. Значит, это возможно, надо только найти.

— После Кубка Америки у вас был еще один небольшой отпуск?

— Да. Такое в моей карьере впервые. Дело еще и в том, что когда играл в чемпионате Аргентины, там каникулы в принципе меньше. На самом деле считаю, что длинный отпуск — это не очень хорошо. Потом труднее возвращаться и набирать форму. Но сейчас все в полном порядке и, я надеюсь, в Сочи у меня будет шанс выйти на поле.

— Вторую часть отпуска тоже дома провели?

— Да! Снова в Колумбии с семьей. Заряжался позитивной энергией на чемпионат России и переключался уже именно на него.

— В чем может быть сложность матча с новичком лиги «Сочи»?

— Точно нельзя играть в режиме энергосбережения. Скорее, наоборот — надо включать «турбо». Дарить очки «Сочи» явно не собирается.

— Сочи одна из самых теплых точек на карте РПЛ. Там себя с точки зрения климата как рыба в воде будете чувствовать?

— Мне Крис Нобоа рассказывал, что в Сочи пляжи, пляжи, пляжи. Но я собираюсь провести день в отеле, чтобы сконцентрироваться на игре.

Матч «Сочи» — «Зенит» в рамках 2-го тура РПЛ пройдет в воскресенье. Игру покажет канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР», сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 20:55 (мск).

Сочи - Зенит. Российская Премьер-лига. 2 тур

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