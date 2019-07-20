«Ростов» – безусловный фаворит в матче со «Спартаком». Генич прогнозирует второй тур

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич разносит «Спартак» за игру с «Сочи» и предсказывает исходы 5 главных матчей второго тура РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич разносит «Спартак» за игру с «Сочи» и предсказывает исходы 5 главных матчей второго тура РПЛ.

У гендира «Уфы» Шамиля Газизова спросили, подарит ли ему команда победу на день рождения, на что он сказал, что это не важно: «Это две разные истории». При этом он отметил, что игра «Уфы» в Екатеринбурге обнадежила его, несмотря на поражение от «Урала» (2:3). «Краснодар», в свою очередь, проиграл в Грозном, где всем всегда тяжело. Кроме того, «Ахмат» укрепился, сохранив состав, в то время как «Краснодар» только строится. В общем, «Уфа» и «Краснодар» подходят к игре на фоне поражений в первом туре.

Последние шесть матчей между ними — низовые, в них забивают мало голов. Интересно, что два последних раза «Краснодар» выигрывал в гостях у «Уфы», а дома не выигрывал. Сейчас «Краснодару» непросто, видно, что команда новая, выпал центр поля, да еще и два первых тура на выезде. Искусственный газон, неуступчивая «Уфа», плохо сыгранный «Краснодар», но все-таки начинать чемпионат с 0 очков после двух туров «Краснодар» не планировал. Жду матч с небольшим количеством голов, в котором «Краснодар» все-таки сможет выиграть за счет класса игроков.

Прогноз: победа «Краснодара» (1:0)

И снова встречаются команды, которые уступили в первом туре. «Оренбург» без ключевых игроков потерял в качестве, но при этом сохранил организацию. В прошлом сезоне они здорово ускоряли игру в нужных моментах, это прекрасно делал Сутормин, в то время как Попович раздавал передачи направо и налево, а Козлов завершал подачи с фланга… В первом туре всего этого не хватало.

В прошлом сезоне «Оренбург» обыграл ЦСКА (3:2) в Москве, причем по делу. Очень яркий матч, в котором в первом тайме у ЦСКА удалили Марио Фернандеса. Там еще были забиты очень красивые голы.

Сейчас ЦСКА будет брать реванш при своих болельщиках. В планы Гинера и Гончаренко явно не входит проигрывать два стартовых матча, поэтому они выйдут максимально настроенными на первый домашний матч сезона. В Самаре они показывали рваный футбол и много ошибались в обороне — Васин, Шарлия, иногда Ахметов не добегал. В общем, проиграли по делу, нужно реабилитироваться.

Встреча ЦСКА с болельщиками / Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

Гончаренко в интервью перед «Оренбургом» сказал, что прекрасно понимает, что такое синдром второго сезона для молодой команды, но верит, что ЦСКА сможет играть стабильно и качественно. Поверим и мы.

Прогноз: победа ЦСКА (2:0)

«Ростов» начал с победы над «Оренбургом», «Спартак» обыграл «Сочи», но согласитесь, это были совсем разные победы. Если «Спартак» вымучил, то «Ростов» показал свой класс.

«Спартак», как всегда, под давлением и критикой: «Кого вы берете? Зачем?», «Если еще и Фернандо уйдет, то как будем выстраивать атаку?». На днях подписали Мирзова, но я не уверен, что он попадет в заявку. А если и попадет, то сыграет не много. В этом матче нужно будет ориентироваться на других футболистов.

Олег Кононов / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Против «Сочи» команда Кононова выдала сырую игру и очень несбалансированную. Пока «Спартак» смотрится как неправильно сложенная команда: у Кононова непочатый край работы, чтобы привести игроков хоть к какому-то общему знаменателю, чтобы команда начала показывать хоть какой-то разумный футбол. Казалось, что Зобнин должен стать ведущим игроком в центре поля, но в игре против «Сочи» мы этого не увидели. Возможно, в «Ростове» будет иначе.

Исторически «Спартак» очень неудачно играет в Ростове. Команда крепко стоит на ногах, у нее хороший подбор игроков. Карпин и SMM «Ростова» здорово подогревают интерес афишами: «Сбитый летчик опасен вдойне» (так Карпина называл Федун).

Настрой на «Спартак» всегда сумасшедший, Попов, Еременко, другие бывшие спартаковцы выйдут очень заряженными, в отличной форме Ионов, Шомуродов. Мне кажется, что по составу «Ростов» даже не уступает «Спартаку». «Ростов» мне кажется безусловным фаворитом в этом матче. Не уверен, что «Ростов» обязательно выиграет, но вообще не сомневаюсь, что очки дома наберет. Для «Спартака» ничья в «Ростове» будет хорошим результатом.

Ничья — 1:1 с большей вероятностью победы «Ростова». 2:2? А кто у «Спартака» будет забивать? Луис Адриано уже почти на пенсии, а остальные… Бакаев, если только. Ломовицкий себя не проявил, Жано не проявил. И один гол будет за счастье такому «Спартаку».

Прогноз: ничья (1:1)

Doha.Fonbet Cup Match Premier. Lokomotiv-Zenit / Фото: © Сергей Киврин

Буду предельно короток и лаконичен: «Локомотив» гораздо сильнее. В первом туре он не ожидал такой прыти от «Рубина», позволил ему создать большое количество моментов. Юрий Палыч сказал, что «Локомотиву» не хватило эмоций. Во втором туре они должны появиться. Тем более «Тамбов» своей игрой в первом туре против «Зенита» должен этих эмоций добавить. Команда Григоряна очень организована, но «Локомотив» не должен позволить себе оступиться против андердога в домашнем матче.

Прогноз: победа «Локомотива» (2:0)

Здесь тоже все понятно. Можно сказать, что «Зенит» играет с «Зенитом-2». В сюрпризы, чудо и фантастику я не верю. Все сильно-сильно удивятся, если «Сочи» отберет очки у «Зенита». Питер просто сильнее. Как бы хорош ни был «Сочи» против «Спартака», «Зенит» сильнее. Азмун, Дзюба, Ерохин, Дриусси, новый защитник Сантос — они все превосходят любого игрока «Сочи».

Прогноз: победа «Зенита» (2:0 или 3:1)

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