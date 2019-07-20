«Матч ТВ» приветствует внедрение VAR в России

РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Первым матчем, на котором будет использована система, станет «Динамо» — «Рубин»

РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Первым матчем, на котором будет использована система, станет «Динамо» — «Рубин» «Матч ТВ» приветствует решение о внедрении системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнерами. Канал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов. С каждым годом количество технологий, внедряемых каналом, растет. В частности, «Матч ТВ» первым в России запустил производство спортивных трансляций в формате 4K, внедрил аналитическую графику на футболе и хоккее, представил виртуальную графику с камеры-паука. Мы всегда готовы к новым вызовам и уверены, что вместе с РФС и Hawk Eye сможем вывести российский футбол на новый уровень». Ранее на официальном сайте РФС появилось заявление главы союза Александра Дюкова. — РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и «Матч ТВ». Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — отметил Дюков. Александр Дюков / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов Матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином» пройдет 21 июля. Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков. Полностью состав официальных лиц этого матча выглядит так: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Гвардис (Калининград). Открыть видео Читайте также: Можно ли влиять на решения VAR по ходу матча? Объясняем на примерах Источник: пресс-служба «Матч ТВ»