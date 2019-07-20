«Марсель» думает пригласить Дзюбу. Что ему нужно знать об этом варианте

На одних добрых отношениях с Виллаш-Боашем не выехать.

На одних добрых отношениях с Виллаш-Боашем не выехать.

Дзюба — не основной вариант

Полторы недели назад спортивный журналист газеты Phocéen Бастьян Кордолеани намекнул, что «Марсель» с новым тренером Андре Виллаш-Боашем рассматривает возможность арендовать Артема Дзюбу, который знаком португальцу по работе в «Зените». Вчера на пресс-конференции Боаш еще раз подчеркнул, что команде срочно нужен нападающий.

Это очень похоже на правду: контракт Марио Балотелли истек, а Флориан Товен получил травму и выбыл на неопределенный срок — до шести недель. Болельщики «Марселя» пишут, что с тем составом, который у них есть сейчас, они смогут бороться лишь за места с 5 по 20. А это недопустимо для такого клуба — второй год подряд оставаться без еврокубков.

Переговорами с потенциальными кандидатами, правда, занимается не Боаш, а президент клуба Жан-Анри Эйро, которого с Дзюбой не связывает ничто, и приоритетная фигура для «Марселя» — не российский, а аргентинский нападающий Дарио Бенедетто из «Бока Хуниорс». Его готовы отпустить за сумму выкупа в контракте, которая составляет 21 млн евро. Но «Марсель» стеснен в средствах из-за ограничений финансового фэйр-плей. Французы торгуются на 15 млн. К тому же чтобы купить одного нападающего, им требуется продать двух своих.

Одного марсельцы уже пристроили: в «Севилью» за 15 млн евро ушел аргентинец Лукас Окампос, который действовал на левом фланге атаки. Следующим к выходу готовится камерунец Клинтон Нжи. Готов «Марсель» продать и одного из своих правых защитников. И все-таки французы предпочли бы не покупать новичка в атаку, а взять его в аренду.

«Марсель» привык играть с большим форвардом

Преимуществом Дзюбы перед Бенедетто могут стать габариты: «Марсель» в последнее время стремился играть с крупным центром нападения. Правда, грек Костас Митроглу кроме габаритов так ничего команде и не предоставил и вскоре превратился в громоздкую мебель, от которой «Марсель» избавился не без труда.

На смену ему пришел Марио Балотелли, которого в команде настойчиво хотел видеть прежний тренер Руди Гарсия. Если бы итальянца удалось заполучить не в зимнее окно переходов, а в начале сезона, возможно, «Марсель» не провалил бы чемпионат. Балотелли, вырвавшись из «Ниццы», где он не сработался с тренером Патриком Вьейра, немедленно дал «Марселю» энергию, страсть и голы (8 мячей и 5 желтых карточек в 15 матчах). Кстати, существует гипотетический вариант, что он вернется в команду на новый контракт, но Марио твердо собирался вернуться в Италию и уже попрощался с «Марселем» на словах — через соцсеть, и на деле — получив прямую красную карточку в последнем матче сезона.

«Марсель» принимает такого «большого», который двигается и забивает. Бенедетто под этот стандарт подходит лишь наполовину: при росте 1 м 75 см он скорее подвижный, чем высокий. Бороться за качественные верховые передачи от Димитри Пайета, Кевина Стротмана и Луиза Густаво ему будет сложнее, чем Дзюбе.

Виллаш-Боаш наигрывает 4-3-3

Португальский тренер намерен использовать в «Марселе» схему 4-3-3. Дополнительные крайние форварды команде пригодились бы не меньше, чем новый центральный, но сейчас главная забота селекционеров — конкурент Валеру Жермену в центре. Этот нападающий всегда мечтал выступать в «Марселе», даже когда был капитаном «Монако» или успешно забивал за «Ниццу»: в детстве над его кроватью висели плакаты марсельских звезд, потому что за «Марсель» выступал его отец.

Но похоже, мечтой Жермена было просто оказаться в клубе. Стать его стабильным игроком у форварда не получается. Жермену нужен не конкурент, а такой партнер, вместо которого он будет иногда выходить на замену.

4-3-3 — знакомая Дзюбе расстановка, Сергей Семак применяет ее в «Зените». От центрфорварда требуется много и сложно взаимодействовать с партнерами по краям. Но именно в «Марселе» от игрока на этой позиции нужны регулярные голы, а не только своевременный подыгрыш.

Там самые сложные болельщики во всей Франции

«Марсель» играет на самом вместительном среди всех клубных стадионов страны. Его болельщики предельно требовательны к команде, с которой поддерживают максимально близкий контакт. Если команда приглашена после очередного неудачного матча поговорить к фанатской трибуне — речь, скорее всего, идет именно о «Марселе».

Здесь будет непросто даже коммуникабельному Дзюбе: если болельщики возьмутся за кого-то всерьез — этому игроку будет тяжело находиться на поле. Нынешнего главного тренера сборной Алжира Бельмади марсельские болельщики однажды довели до того, что он швырнул в трибуну собственной бутсой. А Патриса Эвра болельщики его команды фактически вынудили закончить с футболом после того, как он ударил одного из них ногой во время разминки.

В «Марселе» не будет скучно: до Александра Головина два с половиной часа езды по живописной трассе вдоль моря. Это будет особенно актуально в дни еврокубков, куда ни «Марсель», ни «Монако» в этот раз не попали.

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