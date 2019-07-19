«Ахмат» — лучшая команда первого тура. «Ростов» фаворит в матче со «Спартаком». Магомед Адиев — о старте и РПЛ и о том, почему не возглавил «Енисей»

Интервью с бывшим тренером «Анжи».

Интервью с бывшим тренером «Анжи».

«Горд, что футболисты, которых до «Анжи» никто не знал, закрепились в РПЛ»

— Юрий Дюпин вышел в старте в первом же своем матче за «Рубин». Были удивлены?

— Нисколько. Я ожидал, что он закрепится и в РПЛ, и в основном составе новой команды. У него был ряд предложений, мы с разговаривали на эту тему. Со своей стороны, как более опытный человек, я что-то советовал: сюда — можно подумать, тут — нежелательно, потому что конкуренция велика и игровой практики будет немного. «Рубин» вышел с достойным предложением, было понятно, что Юра имеет все шансы быть там первым номером. Так и получилось. Я очень рад и даже горд, что футболисты, которых до «Анжи» никто не знал, сейчас продолжают выступать в премьер-лиге.

— Как оцените его матч против «Локомотива»?

— В моменте с голом Миранчука было видно, что стенка не по правилам была выстроена. Соответственно и мяч забит не по правилам. С другой стороны, удар получился классным, думаю, что вытащить его было нереально. В остальных эпизодах Дюпин сыграл очень достойно. Была одна помарка на выходе, но все остальное — уверенная игра, в нескольких эпизодах он просто выручил команду. Я знаю этого вратаря, у него есть это важное качество — выручать в важный момент.

— Кроме Дюпина, про кого из выходцев вашего «Анжи» можете сказать: «У него есть будущее»?

— При правильном подходе к себе — Данил Глебов. В «Анжи» он сначала был дублером, но позже оказался в первой команде, а зимой на него обратил внимание «Ростов». Он — одна из главных надежд и при правильном, профессиональном к себе отношении способен здорово прогрессировать. Еще Камиль Закиров, который сейчас в «Рубине», не обделен сильными качествами, в первой лиге много ребят. Я всегда им говорил: «Тренеры бывают разные, но работайте ради себя любимого и своей карьеры».

«Ахмат» — лучшая команда первого тура»

— Лидеры прошлого сезона невнятно начали этот. С чем это связано?

— Начало сезона всегда бывает тяжелым. На предсезонных сборах команды очень много работают, и требуется время, чтобы трансформировать эту работу в результат — две-три игры. Плюс сказываются изменения в составах. У «Краснодара» перестановки, в «Спартаке». На мой взгляд, после ухода ряда игроков состав красно-белых стал более сбалансированным. Фернандес и Влашич явно еще не набрали форму, поэтому у ЦСКА пока свои трудности. Сыгран только один тур, ситуация прояснится через два-три, будет понятно, системные это ошибки или просто игра неудачно сложилась.

— Понятно, что трансферное окно еще открыто, но у кого на данный момент произошли наиболее качественные перемены в составе?

— По именам — это «Краснодар». Команда пополнилась сильными футболистами.

— Лучшая команда первого тура, по вашему мнению?

— Думаю, «Ахмат». Мне очень понравилось, как он выглядел в игре против «Краснодара», очень сбалансированно. Отдаю предпочтение ему.

— Центральный матч следующего тура «Ростов» — «Спартак». Кто в этой паре вам видится фаворитом?

— Однозначно говорить сложно. Да, «Спартак» заработал три очка в первом туре, но никого не впечатлил своей игрой. «Ростов» же играет дома, и как правило, против красно-белых делает это удачно. Думаю, это преимущество скажется и на этот раз. Игра получится интересной.

«Я несколько дней пробыл в Красноярске, познакомился с министром спорта и спортивным директором «Енисея»

— Гаэль Ондуа рассказывал, что в последние месяцы в «Анжи» игроки играли ради тренера. Вы это чувствовали?

— Всегда считал, что к тренеру футболисты не должны питать каких-то особых симпатий, потому что он всегда кого-то обижает: на поле выходят только 11 человек, а в составе их 25. Соответственно, остальные 14 будут недовольны. Я всегда это понимал и не старался завоевать чьих-то симпатий. Но химия, которая сложилась в «Анжи», поменяла мое мировоззрение в этом плане. Чувствовал ли я, что команда выходит играть и за меня? Конечно. И не только в конце сезона. Даже в первом полугодии, когда проводил собрания и просил ребят, чтоб они сыграли.

Ощущение этого абсолютного контакта с командой стало чем-то новым для меня. Теперь понимаю — да, бывают периоды, когда футболисты играют за тебя. Наверное, это высший пилотаж. Не знаю, будет ли у меня такая химия в другом месте, но я счастлив, что она сложилась в моем первом же клубе в РПЛ.

— Было много инсайдов с заголовками вроде: «Адиев возглавит «Енисей». Что не сложилось?

— Помимо «Енисея» у меня было еще несколько предложений из ФНЛ. Я бы не хотел их называть, но благодарен, что клубы проявляли ко мне интерес. Переговоры с «Енисеем» были. Я даже в Красноярске несколько дней находился. Познакомился с министром спорта и генеральным директором команды. Но на каком-то этапе мы не сошлись в нюансах.

— Например?

— Оставалось две с половиной недели до начала чемпионата, но команда еще была не сформирована. Я понимал, что на старте нас ждут большие сложности, в «Анжи» уже это проходил и знаю, сколько потребуется труда, чтобы выправить положение. Я так и сказал министру. «Вы даже не представляете, сколько тут работы. У меня просто времени не хватит». Расписал день: две тренировки, теория и просмотр игроков на компьютере. И так, как минимум, месяц.

— Как он отреагировал?

— Сказал, что в таком графике у меня и на сон времени вряд ли хватит (смеется).

Я благодарен Рубцову. Знаю, что он очень сильно хотел меня видеть в «Енисее», но у нас чуть-чуть не сложилось. Думаю, никто из нас не в обиде. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

Читайте также: