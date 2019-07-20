Сегодня Еременко и Попов опасны для «Спартака» как никогда. Все благодаря тактической перестройке Карпина

У команды Олега Кононова по-прежнему нет надежной игры в обороне. Поэтому совершивший летом игровую революцию «Ростов» для нее безумно опасен.

У команды Олега Кононова по-прежнему нет надежной игры в обороне. Поэтому совершивший летом игровую революцию «Ростов» для нее безумно опасен.

В новый сезон желто-синие вошли с атакующей схемой 4-3-3, которую не задействовали в прошлом розыгрыше РПЛ

В первом туре команда Валерия Карпина забила 2 мяча «Оренбургу», ворота которого в предыдущем сезоне не смогла поразить ни разу за 180 минут

У «Ростова» очень креативный центр поля, а экс-спартаковцы Еременко и Попов — его ключевые фигуры

«Спартаку» с трудом дается прессинг — против изменившегося «Ростова» это страшно

Новый «Ростов»

В межсезонье команда Валерия Карпина наигрывала схему 4-3-3, по которой ни разу не сыграла в прошлом первенстве РПЛ. Ее же южане использовали и в игре стартового тура чемпионата России, и довольно удачно — «Оренбург» был обыгран со счетом 2:1.

Интересно, что команда Владимира Федотова приложила свою руку к игровой революции «Ростова», дважды в прошлом сезоне РПЛ сыграв с ним на ноль. А всего тогда желто-синие в 12 матчах не смогли поразить чужие ворота. Слишком много, чтобы не сделать выводов. Благо состав позволяет играть в атакующий футбол и забивать.

В игре первого тура в центре поля у «Ростова» сыграли Норманн, Еременко и Попов. А в атакующей тройке вышли Ионов, Шомуродов и Байрамян. Если сравнивать с прошлым сезоном, когда была схема 3-5-2, теперь у хавбеков стало больше вариантов впереди для развития атаки. Для них это весьма кстати, так как все они наделены созидательными умениями — каждый умеет продвигать мяч вперед, обостряя игру.

Более атакующий вариант выглядит для полузащитников выигрышным и по другой причине: каждый умеет сам угрожать воротам. В новой схеме сопернику сложнее читать ходы игроков средней линии — из-за возросшего количества вариантов.

Через тройку полузащитников «Ростов» конструировал свои атаки в игре с «Оренбургом». И хавы показали себя:

Еременко передачами создал четыре острые ситуации у чужих ворот — больше всех в матче;

Норманн передачей из глубины придумал голевой момент Ионову, дважды сам угрожал чужим воротам, сделал больше всех в матче передач (72) и показал лучшую точность (90%);

На Попове чаще других атакующих футболистов фолили — трижды.

Обе голевые атаки «Ростова» прошли через центральных хавбеков, в разгоне каждой из них поучаствовали Еременко и Попов.

Вот самые интересные моменты с участием хавбеков «Ростова» из встречи с «Оренбургом»:

Неплохо, правда? А ведь «Оренбург» Федотова традиционно отличается слаженностью оборонительных действий. В отличие от «Спартака», с которым «Ростов» сыграет во втором туре.

Прежний «Спартак»

Фернандо / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Красно-белые игровую модель летом не видоизменяли. И вошли в новый сезон со старыми проблемами. Как показало межсезонье и игра против «Сочи», у команды Олега Кононова остались те же изъяны в обороне, что были весной. Учитывая перестройку «Ростова», прямо сейчас это очень опасно.

«Спартак» пытается играть в атакующий футбол. Даже обороняясь, у своих ворот красно-белые не окапываются, а стараются отжать ее прессингом — если не на чужой половине поля, то у средней линии. И в связи с этим нарываются на одну из двух проблем:

у соперника проходят доставки мяча в зону между вратарем и защитниками, так как последние поднимаются высоко;

у соперника проходят передачи в зону между полузащитниками и защитниками, так как последние не поднимаются высоко.

Прямо сейчас у защитников «Спартака» нет налаженной связи с вратарем и хавбеками — где-нибудь обязательно полыхает.

Чтобы обороняться агрессивно (далеко от своих ворот) и избегать подобных проблем, Пеп Гвардиола и Маурицио Сарри в своих командах отрабатывают создание искусственного офсайда. Если этот элемент налажен, то передачи за спины защитникам не страшны, а проникнуть между линиями трудно — минимально расстояние между хавбеками и защитниками. У «Спартака» прямо сейчас обе эти зоны являются проблемными.

В матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» пропустил от «Ростова» после того, как половина защитников вылетела высоко, а половина застряла сзади:

В игре с «Сочи» самый острый момент у ворот «Спартака» возник после образовавшегося большого свободного пространства между защитниками и полузащитниками, в которое проник Никита Бурмистров:

В нынешней модели игры у «Ростова» есть сразу три нападающих, которые могут открыться и за спины защитникам, и между линиями. А полузащитники южан способны оперативно доставить им мяч. Ивелин Попов может исполнить и то, и другое сразу. Это делает команду Карпина очень неудобной для «Спартака». Как и новый стиль желто-синих, готовых играть смело.

Смотрите матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» сегодня на канале «МАТЧ ПРЕМЬЕР», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб», начиная с 20:55 по Москве.

Ростов — Спартак. Российская Премьер-лига. 2 тур

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