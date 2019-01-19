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Казань готова к хоккейному празднику. Лучшие фото за день до старта

00:46
Казань готова к хоккейному празднику. Лучшие фото за день до старта
Фото: © photo.khl.ru/Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов
В выходные в столице Татарстана состоится Матч звезд КХЛ.

Казань принимает 11-й по счету Матч звезд КХЛ

Столица Татарстана впервые стала местом проведения такого события.

В субботу состоится Мастер-шоу: различные конкурсы, в которых хоккеисты покажут свою выдумку и мастерство, а в воскресенье — уже сам матч.

Символ Казани — Зилант уже нарядился в цвета Матча звезд

В Казань уже съехался весь хоккейный бомонд, включая президента ИИХФ Рене Фазеля, президента КХЛ Дмитрия Чернышенко и его предшественника Александра Медведева. В качестве хозяина гостей встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов

Главные события развернутся на «Татнефть-Арене», но множество активностей пройдет и вокруг дворца спорта. Фан-зона откроется за два с половиной часа до начала матча.

Четыре команды по числу дивизионов КХЛ сыграют в формате «три на три».

Главными тренерами команд станут Зинэтула Билялетдинов, Игорь Никитин, Боб Хартли и Илья Воробьев.

Как и в прошлом году помощниками тренеров станут девушки репортеры телеканала «Матч ТВ».

Девушки достойны даже двух фотографий в нашей галерее.

Капитанами команд станут вратари, что в обычном хоккейном матче исключено.

Данис Зарипов — один из трех игроков «Ак Барса» на Матче звезд

Не исключено, что «Ак Барс» встретится с «Магниткой» уже в первом раунде плей-офф, а пока Сергей Мозякин, Зинэтула Билялетдинов и Данис Зарипов обсуждают, кто быстрее доедет до ворот в конкурсе на скорость.

Алексей Морозов сыграет за команду ветеранов против сборной Татарстана

Лучший бомбардир чемпионата КХЛ Никита Гусев и его партнер по СКА Владислав Гавриков — два из четырех представителей СКА.

Казань готова к хоккейному празднику.

Фото: photo.khl.ru/Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов

Читайте больше о Матче звезд КХЛ:

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