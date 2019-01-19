Казань готова к хоккейному празднику. Лучшие фото за день до старта
Казань принимает 11-й по счету Матч звезд КХЛ
Столица Татарстана впервые стала местом проведения такого события.
В субботу состоится Мастер-шоу: различные конкурсы, в которых хоккеисты покажут свою выдумку и мастерство, а в воскресенье — уже сам матч.
Символ Казани — Зилант уже нарядился в цвета Матча звезд
В Казань уже съехался весь хоккейный бомонд, включая президента ИИХФ Рене Фазеля, президента КХЛ Дмитрия Чернышенко и его предшественника Александра Медведева. В качестве хозяина гостей встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов
Главные события развернутся на «Татнефть-Арене», но множество активностей пройдет и вокруг дворца спорта. Фан-зона откроется за два с половиной часа до начала матча.
Четыре команды по числу дивизионов КХЛ сыграют в формате «три на три».
Главными тренерами команд станут Зинэтула Билялетдинов, Игорь Никитин, Боб Хартли и Илья Воробьев.
Как и в прошлом году помощниками тренеров станут девушки репортеры телеканала «Матч ТВ».
Девушки достойны даже двух фотографий в нашей галерее.
Капитанами команд станут вратари, что в обычном хоккейном матче исключено.
Данис Зарипов — один из трех игроков «Ак Барса» на Матче звезд
Не исключено, что «Ак Барс» встретится с «Магниткой» уже в первом раунде плей-офф, а пока Сергей Мозякин, Зинэтула Билялетдинов и Данис Зарипов обсуждают, кто быстрее доедет до ворот в конкурсе на скорость.
Алексей Морозов сыграет за команду ветеранов против сборной Татарстана
Лучший бомбардир чемпионата КХЛ Никита Гусев и его партнер по СКА Владислав Гавриков — два из четырех представителей СКА.
Казань готова к хоккейному празднику.
Фото: photo.khl.ru/Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов
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