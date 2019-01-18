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Девушки-тренеры, приезд Фазеля, травмы Марченко и Сорокина. Что нужно знать о Матче звезд КХЛ

13:39
Девушки-тренеры, приезд Фазеля, травмы Марченко и Сорокина. Что нужно знать о Матче звезд КХЛ
Фото: © РИА Новости/Артем Каратаев/ТАСС/ПУЛ
На Матче звезд в Казани ожидается аншлаг.

В предстоящий уикенд внимание всех хоккейных фанатов будет сконцентрировано на событиях в Казани. Уже завтра там пройдет мастер-шоу, а в воскресенье — Матч звезд КХЛ. Начало — в 16:00 по московскому времени. Ниже — о том, что нужно знать перед стартом насыщенной программы.

История

Этот Матч звезд КХЛ станет одиннадцатым в истории. За 10 лет центром хоккейного праздника были пять стран: Белоруссия принимала гостей в 2010 году, Латвия — в 2012, Словакия — в 2014, а в прошлом году Матч звезд прошел в Казахстане. География теперь может расшириться только за счет Финляндии и Китая. Кстати, вариант с Хельсинки очень вероятный.

Разумеется, чаще всего подобные мероприятия организовывались в России. Дважды — в Москве. Тем удивительнее, что Казань — город, где выступает единственный клуб-обладатель трех Кубков Гагарина — оказывается в статусе принимающей стороны впервые.

Никаких рекордов посещаемости тут, конечно, не будет: «Татнефть-Арена» физически не сможет вместить больше, чем «Минск-Арена», куда на Матч звезд КХЛ — 2010 пришли около 15000 болельщиков. Но никаких сомнений нет, что в Казани все будет на высшем уровне.

Развлекательная программа

Местные болельщики точно не заскучают. Те, кто заблаговременно приобрел билет, могут прийти не в 16:00, к началу главных событий, а в 14:00, когда откроется фан-зона. Фанаты смогут поиграть в снежки, в хоккей в валенках. Также зрителям предлагается посмотреть выступления артистов и экстремалов на мотоциклах.

Пришедшие увидят настоящее представление и на самой арене. Так что у болельщиков есть огромный выбор для нескучного отдыха.

Всего для зрителей будет открыто 15 зон отдыха. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Формат Матча звезд

Начиная с 2017 года в Матче звезд КХЛ каждый дивизион представлен отдельной командой. Прежде соревновались две команды: сначала звезды России (команда Яшина, команда Федорова) играли со звездами мира (команда Ягра, команда Озолиньша), а с 2011 года деление было по конференциям.

В двух заключительных Матчах звёзд КХЛ не обходилось без экспериментов. В Уфе коренным образом поменялась сама форма проведения. А в Астане главным тренерам помогали девушки-корреспондентки. Последний Матч звезд КХЛ признали удачным, поэтому все сохранится и в Казани.

Вновь мастер-шоу состоит из семи конкурсов, среди которых наибольший интерес вызывают буллиты. 

Снова четыре команды сыграют в полуфиналах, победители которых выявят сильнейшего в очной встрече. Как и в прошлый раз, девушки помогают наставникам.

Такой консерватизм люди по-разному восприняли.

https://twitter.com/Tariel_ara/status/1082862628047851521

 

https://twitter.com/galkevich32/status/1082641644996898816

С другой стороны, где еще люди увидят в деле тройку Зарипов — Зиновьев — Морозов? В субботу у зрителей такая возможность будет: титулованные нападающие примут участие в матче между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ. Игра состоится после мастер-шоу.

https://twitter.com/hcakbars/status/1085919273946673153

Форма

Хотя все-таки есть изменение, которое уже одобрено многими фанатами. Поменялась цветовая гамма (и не только) игровых джерси. Желтого и голубого тонов теперь нет. 

Для дивизиона Боброва разработана красная форма, для дивизиона Тарасова — черная. Да и формы других команд внешне изменились, во всем прослеживается единообразие. Видно, что к работе отнеслись творчески, о чем свидетельствует хотя бы дизайн номеров: были добавлены звезды, изменен шрифт.

Выглядит стильно. Хотя болельщикам не слишком понравилась белая форма, в которой выйдут хоккеисты дивизиона Чернышева. Возмущенных стало еще больше после Матча звезд ЖХЛ, в котором девушки тоже играли в белых свитерах. Такая форма на ледовой площадке становится еще невзрачнее.

https://www.instagram.com/p/Bsl1mAmAy6q/

Составы

В этом сезоне многие хоккеисты не сыграют на Матче звезд из-за травм. Еще в начале декабря в списке были Миика Койвисто, Патрик Херсли, Александр Хохлачёв, Денис Баранцев, Никита Нестеров, Марк-Андре Граньяни, Линус Виделль, Сами Леписте. Но никто из них не сможет порадовать казанскую публику из-за различных повреждений. И на этом список травмированных не заканчивается. Вчера стало известно, что не смогут выступить Алексей Марченко и Илья Сорокин. Надеемся, что в дальнейшем обойдется без травм.

Есть и среди здоровых хоккеистов те, кого любители хоккея, наверное, хотели видеть на Матче звезд. Это и Григорий Денисенко, ударно проведший молодежный чемпионат мира. И его одноклубник, 20-летний Илья Коновалов, тоже достоин права представлять дивизион Тарасова. Местная публика была бы рада попаданию Иржи Секача, одного из лучших снайперов лиги.

И ведь сейчас нет правила, предусматривающего участие игроков всех 25 клубов. Что еще интересно, травмированные игроки почти всегда заменялись напарниками по команде. Хотя существовали и не менее предпочтительные варианты.

Как бы то ни было, окончательные составы выглядят следующим образом.

Дивизион Боброва

Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак»), Магнус Хелльберг (СКА).

Защитники: Мэтью Майоне («Динамо» Р), Владислав Гавриков (СКА), Алекс Грант («Йокерит»).

Нападающие: Лаурис Дарзиньш («Динамо» Р), Никита Гусев, Александр Барабанов (оба — СКА), Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Мск), Илья Зубов («Спартак»).

https://twitter.com/khl/status/1085105146550542341

Тренеры: Илья Воробьёв и Наталья Кларк.

Дивизион Тарасова

Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА), Константин Барулин («Сочи»).

Защитники: Якуб Накладал, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Мэт Робинсон (ЦСКА), Кристиан Хенкель («Динамо» Мн).

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Миро Аалтонен, Михал Ржепик (оба — «Витязь»), Эрик О’Делл («Сочи»).

Тренеры: Игорь Никитин и Евгения Головина.

Дивизион Харламова

Вратари: Якуб Коварж («Автомобилист»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»).

Защитники: Пол Постма («Ак Барс»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»).

Нападающие: Данис Зарипов («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург»), Стефан Да Коста, Найджел Доус (оба — «Автомобилист»), Виталий Кравцов («Трактор»), Юусо Пуустинен («Нефтехимик»).

https://twitter.com/khl/status/1085553260038107136

Тренеры: Зинэтула Билялетдинов и Дарья Миронова.

Дивизион Чернышева

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Даррен Диц («Барыс»), Филип Хольм («Торпедо»), Ян Коларж («Амур»).

Нападающие: Сергей Широков («Авангард»), Илья Михеев («Авангард»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), Роман Старченко («Барыс»), Никита Михайлов («Сибирь»).

https://twitter.com/khl/status/1085907846280159232

Тренеры: Боб Хартли и Мария Басс.

Вратари Юлиус Гудачек, Константин Барулин, Якуб Коварж и Игорь Бобков назначены капитанами.

Присоединится к командам на Матче звезд квартет из МХЛ. В Казани сыграют Марк Верба, Антон Васильев, Кирилл Марченко и Арсен Хисамутдинов.

https://twitter.com/khlmediateam/status/1084136089743441921

Также в мастер-шоу примут участие Николь Чупкова и Татиана Рафтер, хоккеистки из ЖХЛ.

Рассудят Матч звезд КХЛ Роман Щенёв, Алексей Раводин, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Ажиотаж

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что билеты почти распроданы и на субботние события, и на воскресные. Поскольку до начала мастер-шоу еще около суток, высока вероятность, что свободных мест на «Татнефть-Арене» не будет.

Скорее всего, среди знаменитостей тоже найдутся те, кто с трибун понаблюдает за игрой лучших хоккеистов КХЛ.

https://www.instagram.com/p/BsfO8PNAd05/

Анонсировался приезд в Казань Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея. Думаю, функционер останется под впечатлением и от казанских красот, и от хоккейного действа, которое растянется на два дня.

Больше хоккейных материалов на «Матч ТВ»:

Фото: Матч ТВ, photo.khl.ru, Кузьмин Юрий, Голованов Андрей, Василий Пономарев, РИА Новости/Владимир Федоренко

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