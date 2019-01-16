Почему Матч Звезд КХЛ – это космический хоккей. Пять вопросов Быкову

Известный тренер Вячеслав Быков в еженедельной рубрике «Пять вопросов эксперту» рассуждает о ЦСКА и фанатах, итогах МЧМ и возможном увольнении Брагина, лимите на легионеров в КХЛ, скандале с Бобровским и Матче Звезд в Казани.

2019-01-16T13:40:29+03:00 Известный тренер Вячеслав Быков в еженедельной рубрике «Пять вопросов эксперту» рассуждает о ЦСКА и фанатах, итогах МЧМ и возможном увольнении Брагина, лимите на легионеров в КХЛ, скандале с Бобровским и Матче Звезд в Казани.

1. ЦСКА закрыл фанатский сектор на гостевых матчах. Как относиться к этому решению?

- Я могу понять болельщиков. Они расстроены, что из старого дворца надо уезжать не в «Мегаспорт», расположенный на армейской земле, а в другой район. Но если вы ругаете руководство ЦСКА, вывешиваете оскорбительные баннеры, то поступаете некультурно.

Однако и ЦСКА решился на радикальные меры – закрыл дорогу в клановый фанатский сектор. Пошел против людей, которые были всегда рядом даже в самые тяжелые времена. И вдруг их наказали.

Друзья мои, нужно искать диалог. Помню, я участвовал в 90-х в собрании клубных фанатов в Швейцарии. В одном месте собрались представители игроков, команд, болельщиков. Народ поговорил о том, как всем жить лучше. Потому что были инциденты, драки.

И мы нашли решение, чтобы на стадионе стало удобно не только фанатам, но и простым людям, которые идут на хоккейный спектакль целыми семьями. Они не хотят видеть скабрезные баннеры, слышать матерные кричалки. Дети должны воспитываться на спорте, а не на огульном хулиганстве и радикальных лозунгах.

ЦСКА – легендарный клуб с большим весом. Сами армейцы должны призвать фанатов к честному разговору. Создайте комитет, изучите проблему.

У меня тоже был конфликт с фанатами ЦСКА, когда я ушел в «Салават Юлаев». Но я ставил себя на место других людей. Не провоцировал болельщиков, ни в чем не обвинял. Но высказал точку зрения, почему я так сделал. Объяснил свою логику. Я в любом случае – армеец в душе, уважаю наших фанатов. Понимаю их преданность клубу. Иногда с ними не согласен. Но ищу диалог.

Когда я руководил СКА, фанатский сектор в какой-то момент был недоволен игрой команды. Пришлось идти после матча, разговаривать с целой трибуной. И мы друг друга поняли. А в конце сезона остались друзьями. Очень важно, когда ты уважаешь других людей.

2. После молодежного чемпионата мира звучали призывы уволить главного тренера Валерия Брагина за бронзу. Достойно ли выступила сборная России?

- Если бы это была одна команда, которая восемь лет подряд не может взять золото, можно было бы говорить, что мы топчемся на месте. Но тут Валера каждый год собирает новый состав. Это не так просто – строить с нуля. Остается несколько человек с прошлого турнира, создаешь коллектив вокруг них.

Решение за ФХР. Если там будут исходить только из мнения публики, это к хорошему не приведет. Надеюсь, в федерации сидят умные люди, понимающие суть вопроса. Я считаю, Валера Брагин работает качественно по продвижению нашего молодежного хоккея.

Я против кровожадных лозунгов. Нельзя ходить в шорах, быть категоричным. Важно видеть спектр мнений. Ну, уберете вы Брагина, поставите другого. Начнете шарахаться из стороны в сторону, и возникнет паника. А нужно выстроить стратегию – и работать. Когда же публика пытается поставить своего тренера, федерации надо провести глубокий анализ МЧМ и довести его до общественности. Так и можно пресечь слухи. Объясняйте официальную позицию, почему вы оставляете Брагина. По каким причинам вы им довольны.

3. Мы слышим призывы к тому, чтобы увеличить число легионеров в клубах КХЛ до шести-семи человек. Как минимум! А вы согласны?

- А еще специалисты говорят, что в клубах вроде «Слована» или «Йокерита» должна быть пятерка россиян, чтобы создать рабочие места для наших хоккеистов. То есть мы опять ставим условия иностранцам. Но с какого рожна они должны брать русских игроков? Мы сами не можем найти в свои клубы российских хоккеистов, увеличиваем лимит на легионеров, но заграничные команды обязаны приглашать по пять наших. Где логика?

Нужно лучше работать с молодежью, вот и все. Создайте конкурентные условия, чтобы вчерашние юниоры пробивались наверх. Дайте им шанс. Работайте с высшей лигой, где выступают фарм-клубы, – там должны готовить игроков для КХЛ. Но у нас КХЛ и ВХЛ – два разных соревнования, которые мало пересекаются.

Есть клубы, имеющие фарм в ВХЛ, – они прокручивают своих игроков. А те, у кого нет, покупают хоккеистов или довольствуются своей школой. Поэтому конкуренции не хватает. А надо, чтобы игроки были голодными, грызлись за место в КХЛ. Это ведет к прогрессу.

Мы сейчас должны оставить лимит в пять иностранцев. Я против увеличения. Но решение пусть совместно принимают клубы. Это ведь стратегия развития КХЛ.

Вот предлагают набрать еще больше легионеров в лигу. Такое впечатление, что качественные иностранцы только и ждут, чтобы их к нам позвали. Но это утопия. Вы что, хотите на наш рынок пол-Канады и пол-Америки перетащить? Мы должны знать, кого берем, по каким критериям. Иностранный хоккеист должен быть лучше российского. Или мы его приглашаем потому, что он дешевле? Если так, то нужно заниматься финансовым регулированием, а не увеличением иностранной рабочей силы.

4. «Коламбус» отстранил, а потом вернул в состав звездного вратаря Сергея Бобровского. Это был грамотный ход?

- Если клубу этот игрок необходим, то с ним надо обращаться бережно. Бобровский – великолепный вратарь. Дважды обладатель «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ. Где еще вы найдете такого?

Но «Коламбус» не так уж дорожит Сергеем. И вот даже в ночном матче с «Нью-Джерси» (4:1) играл не Бобровский, а Юнас Корписало. Не вижу, что на Боба делают ставку. Его как-то решили проучить.

Я понимаю, так бывает, когда звезду ставят на место. У каждого своя правда. Но у меня нет ответа, зачем это все выплескивать в СМИ. Делать официальное заявление, давать повод для обсуждения, создавать давление на Бобровского.

Это внутренняя кухня любого клуба. Проблему нужно было решать в раздевалке. На мой взгляд, ситуация зашла слишком далеко. И думаю, что Бобровский теперь точно уйдет из «Коламбуса». Причем клуб может вообще не получить за него компенсацию. И кто выиграет от этого конфликта?

Это прекрасно понимают в «Блю Джекетс». Поэтому Бобровского начали так прессовать, причем за три месяца до плей-офф. Но есть понимание, что Сергей все равно ниже своей планки не опустится. Он сыграет великолепно, чтобы подписать хороший контракт летом, выйти на рынок с серьезными аргументами. Этим и пользуются, уже понимая, что Бобровский все для себя решил.

Знаете, я работал с Сергеем. Это абсолютно вежливый, спокойный и воспитанный парень. Не просто вратарь, но и человек с большой буквы. Не представляю, что нужно было сделать, чтобы вывести его из себя. И мой совет – не пытайтесь нагибать Боба. Ничего хорошего для «Коламбуса» не будет.

5. Матч Звезд в Казани для вас – важное мероприятие или «шняга с литрболом», если цитировать Артемия Панарина?

- Панарин не знает, что такое Матч Звезд. Потому что его ни разу не приглашали на такое событие – ни в КХЛ, ни в НХЛ. Но он взял и ляпнул. А ведь к мнению Артемия многие прислушиваются, его цитаты уходят в народ. Но все равно молодец. Со своей стороны подогрел интерес к мероприятию.

Я считаю, это праздник для хоккея. Хорошая пропаганда нашего вида спорта. А не какая-то шняга. Воспринимайте это как шоу. Шанс посмотреть на лучших игроков лиги. Да и они могут потусоваться пару дней в одной компании. Уж не знаю, будет ли там литрбол. Но погонять шайбу можно – без давления, в интересном коллективе. Это какой-то космический хоккей.

Потому что и много звезд, и обстановка необычная. Больше всего мне запомнился Матч Звезд-2009, который прошел на Красной площади. Я вырос в СССР, для меня это место – святыня. И когда решили провести там самый первый Матч Звезд КХЛ, я был в восторге. А еще мы показали, что на Красной площади можно не только устраивать военные парады или скорбеть у кремлевской стены, но и с радостью играть в хоккей.

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Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, ВХЛ, Ethan Miller / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Федоренко