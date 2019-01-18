«У нас в КХЛ никого не засуживают». Алексей Анисимов — о «Судейской», критике Вайсфельда и давлении

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отвечает на злободневные вопросы.

2019-01-18T22:54:28+03:00 Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отвечает на злободневные вопросы.

Накануне Матча звезд КХЛ в Казани обозреватель «Матч ТВ» поговорил с главным судьей КХЛ Алексеем Анисимовым, который объяснил, убивают ли «Авангард», изобретают ли арбитры атомную бомбу и крепко ли он спит по ночам.

«Дедюля пришел в себя»

— Какие фишки готовит судейский корпус на Матч Звезд КХЛ? В прошлом году у вас арбитром работал комментатор «КХЛ ТВ» Владимир Гучек — бородатый не по стандарту, хоккейными правилами это запрещено.

— В этом году Гучека не будет. Его стало слишком много. Он нам надоел, — шутит Анисимов. — Но я уверен, наши ребята-судьи придумают какие-нибудь фишки. Ждите от них импровизацию!

— Одна из девушек репортеров «Матч ТВ», которая будет работать вторым тренером на Матче звезд, хотела замутить сценку с одним из арбитров…

— Девушка хотела замутить с нашим судьей? И в чем же идея?

— Во время звездного матча она его как будто бьет в челюсть, пародируя эпизод, когда игрок «Локомотива» Артур Каюмов ударил линейного судью Ивана Дедюлю.

— Наверное, это было бы неправильно. Мы ведь не можем пропагандировать агрессию. Мне кажется, этот момент вообще надо забыть. И хоккеисту тяжело, и судье. Это уже пройденный этап.

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— Как здоровье Дедюли?

— Он выздоровел, но только после Нового года. Все нормально, пришел в себя. Он обязан пройти процедуру получения всех медицинских справок. Только после этого можно приступить к работе. Обычное сотрясение мозга. Все нормально.

— Если бы сейчас отмотать время назад, правильно ли поступили с Каюмовым? Ему же дали 13 матчей дисквалификации.

— У меня есть субъективное мнение. Но ведь решение было не моим.

— А спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

— Как-то неэтично обсуждать работу СДК. Будь это моя работа, я бы ее прокомментировал. А так будет некрасиво. Но когда-нибудь я свое мнение скажу.

«Иногда жалею о «Судейской»

— Программа «Судейская» на «КХЛ ТВ» отличается особой откровенностью. Вы там выступаете с Владимиром Гучеком и комментатором Леонидом Вайсфельдом. Перед каждым выпуском вы себя особо настраиваете, как перед выходом на сцену — или из вас это как песня льется?

— На самом деле я не вижу все моменты, которые приходят в «Судейскую». И не редактирую эпизоды. Эти моменты отбирают на телевидении. Конкретно — Владимир Гучек, который занимается передачей.

Конечно, я стараюсь смотреть все хоккейные матчи, видеть все спорные случаи. Но бывают один-два момента, которые могу пропустить. В силу того, что физически невозможно посмотреть все матчи. Какая-то информация пролетела мимо тебя.

Не могу сказать, что участие в этом проекте безумно тяжело. Но иногда жалеешь, что взялся за эту передачу…

— Это была ваша инициатива?

— Совместная. Встретились с Гучеком, поговорили. К этому имел отношение комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров. Не знаю, хорошо ли у нас получается. Пусть оценят телезрители и руководители. Одни считают, что «Судейская» в корне не нужна. Другие в восторге — если эта передача есть, то пусть идет как можно дольше. Но мне говорили, что ее смотрит достаточное количество людей.

«Разве я стал закрытым?»

— А вот еще скажите — я поймал вас у гардероба, вы без проблем согласились на интервью. Но почему же о вас теперь начали говорить, что Алексей Анисимов и его судейская бригада полностью закрылись от прессы?

— Вот вы пытаетесь ворошить… Но ведь у каждого человека есть приватность. Да, я — публичный человек. Всегда стараюсь общаться с журналистами, никого не обижать. Однако бывают такие моменты, что если представитель прессы хочет взять интервью, то надо сказать собеседнику, с которым говоришь по телефону: «Я вас записываю». Я думаю, это будет корректно.

— А вам не сказали?

— Нет. И потом написали, что Анисимов стал закрытым. Я думаю, это не соответствует правде.

— Но ведь вас даже бывший коллега Вайсфельд критикует. Он заявил: «Не понимаю, чего боятся судьи. Они такие закрытые, будто атомную бомбу изобретают».

— Это личное мнение Леонида Владленовича Вайсфельда. Я не вправе его осуждать. У нас же открытая страна. Каждый может говорить все, что он считает нужным.

Но сами смотрите. Когда обращаются к Леониду, он отвечает то как генеральный менеджер, то как бывший судья. Прежде всего, надо понимать, в какой роли он выступает. Хотя он без стеснений всегда говорил, что правила значительно поменялись с тех пор, как он работал. Они не стоят на месте. За последние 10 лет эти правила изменились безумно! Да что там, даже за четыре года. Сами посмотрите на это здраво.

— Люди легко ловят судей на ошибках, когда сто раз изучат повтор, прокрутят его в интернете, начнут скандал. Я вот сам видел — шайба попадает в конек игроку «Спартака», который уже находится за ленточкой. Гол не засчитывают. Возможно ли избежать человеческого фактора? Или вы что-то в динамике горячего матча упускаете?

— Есть специалисты, которые принимают решение в судейской — так называемой «военной комнате». Они имеют право выносить решение только на основании видеофрагмента и того, что записано в регламенте. Они не могут отходить от видео. И должны по факту видеть, где находится шайба.

Гипотетически мы можем предположить, что шайба где-то пересекла ленточку. Но без видео мы это никогда не докажем. Есть презумпция невиновности. Виден гол — ок.

Вот как с «Сибирью» — один из журналистов выложил момент, начал раздувать в интернете. Но я за то, чтобы спокойно все раскладывать по полочкам, объяснять.

Да, мы с 22 ноября решили на сайте КХЛ больше это не делать. Но это ведь не значит, что мы закрываемся. И у нас есть интересные решения…

— Какие?

— Не хочется бежать впереди. Но на плей-офф все будет по-другому.

«Я и сам на кухне ругаю арбитров»

— Показательный пример двойных стандартов. «Авангард» играет с «Ак Барсом» — сомнительные моменты приводят к поражению омского клуба. Затем «Авангард» благодаря сомнительному решению побеждает «Салават Юлаев». И вот не засчитываются два гола «Авангарда», и в Балашихе побеждает «ХК Сочи».

— А в чем вопрос?

— Я не могу понять, вы убиваете «Авангард» или нет?

— Вы поймите, хоккей — контактный вид спорта. Когда болельщики смотрят повтор, то делают это по пять раз, с разных ракурсов, в замедленном повторе. Судья же принимает решение на льду за доли секунды. Молниеносно. И даже не после видеоповтора, а прямо сразу.

Я 50 раз говорил, что арбитры — не роботы. Они могут где-то не так встать, не так расположиться. Но знаете, что самое главное есть в нашей лиге? У нас вообще нет такого понятия, что какую-то команду засуживают. У нас нет домашнего судейства. Предвзятости нет. Это то, чем нужно дорожить. А ведь об этом не говорят.

— Скажем мы.

— Болельщики ведь так и называются, потому что они болеют за свою команду. И я их прекрасно понимаю. Потому что тоже болею в разных видах спорта.

— За кого?

— За сборную России. И иногда так закипаю на кухне, что меня жена успокаивает: «Подожди, это ведь арбитры, твои коллеги». Но это же страсти. Так было, есть и будет.

— Вы хорошо спите по ночам? Работа у вас очень нервная.

— Я не скажу, что каждый день ложусь грудью на амбразуру. Пусть прозвучит пафосно, но я делаю свою работу, и делаю ее честно. Одним это нравится, другим — нет. Однако я открыт и стараюсь быть позитивным.

Да, я защищаю судей, и спорить с этим не стану. Но это потому, что бывают необоснованные нападки. Однако есть и внутренние вещи, когда мы журим арбитров, наказываем их денежными штрафами.

Если мы хотим развивать продукт, то должны двигаться вперед. Мы постоянно сравниваем нашу лигу с НХЛ, но ведь там то же самое. Спросите у Евгения Ромасько, он там работал. Практически все одинаково.

— Такое же давление?

— Но там все внутри котла, поймите. Там не выходит наружу. И что такое давление? Просто нужно объяснять какие-то моменты, рассказывать о своих решениях. Иногда даже с руководителями клубов беседую в приватной обстановке. У них ведь тоже возникают вопросы.

— Так что же насчет сна?

— Бывают тяжелые дни. Вы правы — спать стал похуже. Но пока еще нормально.

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