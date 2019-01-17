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Наши в НХЛ: у Задорова — гол, у Проворова — две передачи

10:18
Наши в НХЛ: у Задорова — гол, у Проворова — две передачи
Никита Задоров / Фото: © globallookpress.com
Отличились российские защитники.

Пять матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ.

«Оттава Сенаторз» (Оттава)  — «Колорадо Эвеланш» (Денвер)  — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Новоиспеченный отец двух близнецов Мэтт Дюшен забросил две шайбы (плюс голевая передача), да еще и в ворота своей бывшей команды.

https://twitter.com/Senators/status/1085722412640026624

Голкипер Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров забросил четвертую шайбу в сезоне.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085717779838312449

Преследователи Кучерова в таблице бомбардиров Микка Рантанен и Нэйтан Макиннон набрали по два очка.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия)  — «Бостон Брюинз» (Бостон)  — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Казалось, что все в этом матче на стороне гостей. «Бостон» забросил дважды в начале первого периода, обрушил на ворота «Филадельфии» град бросков (более чем в два раза больше соперников). Но у «Летчиков» был герой — Шон Кутюрье, забросивший три шайбы подряд при счете 1:2.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085741642177437696

Защитник Иван Проворов сделал две голевые передачи.

«Калгари Флэймз» (Калгари)  — «Баффало Сэйбрз» (Баффало)  — 3:4 ОТ  (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Лидеры Западной конференции проиграли дома середнякам из «Баффало».

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085781978337734657

«Аризона Койотис» (Глендейл)  — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)  — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

«Аризона», которую перед началом сезона причисляли к безнадежным аутсайдерам, отстает от зоны плей-офф всего на четыре очка. Одна шайба в ворота «Сан-Хосе» влетела после передачи защитника Ильи Любушкина.

https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1085756343108026368

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер)  — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон)  — 2:3 Б  (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Еще две команды, отчаянно бьющиеся за попадание в первую восьмерку, долго не могли выявить сильнейшего.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085782325135314944

Хорошо нам знакомый вратарь Микко Коскинен отразил 20 из 22 бросков по ходу матча и все пять послематчевых буллитов. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин остался в запасе.

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