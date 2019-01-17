Наши в НХЛ: у Задорова — гол, у Проворова — две передачи
Пять матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ.
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Новоиспеченный отец двух близнецов Мэтт Дюшен забросил две шайбы (плюс голевая передача), да еще и в ворота своей бывшей команды.https://twitter.com/Senators/status/1085722412640026624
Голкипер Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров забросил четвертую шайбу в сезоне.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085717779838312449
Преследователи Кучерова в таблице бомбардиров Микка Рантанен и Нэйтан Макиннон набрали по два очка.
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Казалось, что все в этом матче на стороне гостей. «Бостон» забросил дважды в начале первого периода, обрушил на ворота «Филадельфии» град бросков (более чем в два раза больше соперников). Но у «Летчиков» был герой — Шон Кутюрье, забросивший три шайбы подряд при счете 1:2.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085741642177437696
Защитник Иван Проворов сделал две голевые передачи.
«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
Лидеры Западной конференции проиграли дома середнякам из «Баффало».https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085781978337734657
«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
«Аризона», которую перед началом сезона причисляли к безнадежным аутсайдерам, отстает от зоны плей-офф всего на четыре очка. Одна шайба в ворота «Сан-Хосе» влетела после передачи защитника Ильи Любушкина.https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1085756343108026368
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Еще две команды, отчаянно бьющиеся за попадание в первую восьмерку, долго не могли выявить сильнейшего.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085782325135314944
Хорошо нам знакомый вратарь Микко Коскинен отразил 20 из 22 бросков по ходу матча и все пять послематчевых буллитов. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин остался в запасе.
Читай также:
- Василий Подколзин: «Мне постоянно пишут девушки в директ»
- Павел Буре: «Когда Обама приказал НХЛ закончить локаут, ему ответили: «Господин президент, мы без вас разберемся!»
- «Трудности сделают меня сильнее». Эксклюзив «Матч ТВ» с Сергеем Бобровским после большого скандала
- Разрыв «крестов», плевки соперниц, откровенные фото. Интервью с вратарем женской сборной России по хоккею