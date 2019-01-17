Наши в НХЛ: у Задорова — гол, у Проворова — две передачи

Отличились российские защитники.

2019-01-17T10:18:03+03:00 Отличились российские защитники.

Пять матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ.

Новоиспеченный отец двух близнецов Мэтт Дюшен забросил две шайбы (плюс голевая передача), да еще и в ворота своей бывшей команды.

Голкипер Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Никита Задоров забросил четвертую шайбу в сезоне.

Преследователи Кучерова в таблице бомбардиров Микка Рантанен и Нэйтан Макиннон набрали по два очка.

Казалось, что все в этом матче на стороне гостей. «Бостон» забросил дважды в начале первого периода, обрушил на ворота «Филадельфии» град бросков (более чем в два раза больше соперников). Но у «Летчиков» был герой — Шон Кутюрье, забросивший три шайбы подряд при счете 1:2.

Защитник Иван Проворов сделал две голевые передачи.

Лидеры Западной конференции проиграли дома середнякам из «Баффало».

«Аризона», которую перед началом сезона причисляли к безнадежным аутсайдерам, отстает от зоны плей-офф всего на четыре очка. Одна шайба в ворота «Сан-Хосе» влетела после передачи защитника Ильи Любушкина.

Еще две команды, отчаянно бьющиеся за попадание в первую восьмерку, долго не могли выявить сильнейшего.

Хорошо нам знакомый вратарь Микко Коскинен отразил 20 из 22 бросков по ходу матча и все пять послематчевых буллитов. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин остался в запасе.

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