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Россия — Канада. Кто выйдет вперед перед заключительным матчем Суперсерии?

00:50
Россия — Канада. Кто выйдет вперед перед заключительным матчем Суперсерии?
Валерий Брагин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Пятый матч Суперсерии начинается в 3:00 по Москве.

В ночь на среду по московскому времени в городе Шербрук, который находится в 150 милях от Монреаля, состоится пятый матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.

Соперником команды Валерия Брагина станет сборная юниорской лиги провинции Квебек (QMJHL).

https://twitter.com/russiahockey/status/1062376988550316032

Напомним, что после четырех матчей счет в Суперсерии равный – 2:2. Российская сборная разделила по победе со сборными Западной лиги и Онтарио.

Сборная лиги Квебека считается послабее двух других канадских команд. За 15 лет Суперсерии российская команда с этим соперником имеет лучший баланс встреч (13 побед и 17 поражений). Однако, эксперт «Матч ТВ» Алексей Дементьев далек от такого мнения.

— Часто слышно, что лига Квебека послабее, и нашим против них должно быть полегче. Разочарую. Это сильная лига с серьезным подбором игроков. Там, кстати, выступают сразу несколько наших.

Действительно, в двух заключительных матчах у тренерского штаба есть возможность проверить перед МЧМ четырех наших нападающих из юниорской лиги Квебека: Александра Хованова, Дмитрия Завгороднего, Павла Колтыгина и Ивана Чеховича. Чехович – лучший бомбардир и снайпер чемпионата QMJHL на данный момент. В 22 матчах за клуб «Байе-Комо Драккар» на его счету 37 (19+18) очков. Завгородний идет в списке бомбардиров шестым.

Главный тренер нашей сборной Валерий Брагин считает предстоящую игру решающей в серии:

— Каждый матч играем на победу вне зависимости от обстоятельств. Пятая игра турне станет во многом определяющей.

Напомним, что за 15-летнюю историю Суперсерии российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.

В случае, если после шести матчей сохранится равенство по очкам, состоится серия буллитов, которая определит победителя Суперсерии.

Прямая трансляция пятого матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3:00 по московскому времени.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) – Канада QMJHL. 5-й матч

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