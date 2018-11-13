«Говорят, против Квебека нашим будет полегче. Это не так». Дементьев — об игре российской молодежки

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
18:50 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава)
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава)
21:25
Новости.
21:30
Ген победы. [12+]
22:00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
22:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Бой без правил. [16+]
01:25
Переломный момент. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 5-й матч. Трансляция из Канады. Россия - Канада [0+]
11:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:00
Новости.
12:05
Все на Матч!.
12:35
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Ю. Дортикос - М. Мастернак. Э. Родригес - Дж. Молони [16+]
14:35
Команда мечты. [12+]
15:05
Новости.
15:10
Все на Матч!.
16:00
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. [16+]
16:30
ФутБОЛЬНО. [12+]
17:05
Новости.
17:10
Все на Матч!.
17:55
Лига наций: главное. [12+]
18:45
Новости.
18:50
Континентальный вечер.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

«Говорят, против Квебека нашим будет полегче. Это не так». Дементьев — об игре российской молодежки

17:31
«Говорят, против Квебека нашим будет полегче. Это не так». Дементьев — об игре российской молодежки
Молодежная сборная России / Фото: © Федерация Хоккея России
Эксперт «Матч ТВ» посмотрел игру нашей молодежки в Суперсерии с трибуны.

Молодежная сборная России выиграла четвёртый матч против канадцев и сравняла счет.

Молодежная Суперсерия. 2018

Россия (U-20) – OHL – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Романов, 0:57. Шэн, 19:08. Яремчук, 47:06 (бол.). Слепец, 53:57. 

Эксперт «Матч ТВ» Алексей Дементьев находится в Канаде и видел игру с трибуны. В интервью Артему Мельникову он подвел промежуточные итоги Суперсерии:

— Одну выигрываем, вторую нет?

— Это молодежный хоккей, непредсказуемый. В этой игре у нас все получалось. Контроль шайбы, движение, удача – все сложилось в такую убедительную победу. Эта игра – лучшая. В третьем матче канадцы, конечно, играли намного мощнее. Но тот матч пришелся у наших как раз на пик акклиматизации. Уже неделю они в Канаде, биоритмы нельзя обмануть. Старание было, но все валилось из рук

 – Владимир Плющев критикует игру за излишнюю академичность.

— Стиль игры российской и канадской сборной разный. Бросилось в глаза почти полное отсутствие свистков, игра шла отрезками по три-четыре минуты. И было мало бросков, особенно в первых периодах. Пока все были свежие, не давали создавать друг другу моменты

— Это же скучно.

— Для болельщика – наверное. Сложно смотреть такой хоккей. Он монотонен без взрывов. Вышел за сосисками, вернулся – на льду то же самое происходит. В разноцветных майках туда-сюда бегают.

— Но ведь мы любим молодежку за азарт. Его больше не будет?

— Это тенденция. Хоккей становится скучным, так как тренеры просят игроков играть без ошибок. Не слышал, чтобы тренер говорил: выходите, рискуйте создавайте красивую игру. Установка практически одинакова: строго в обороне без риска, нужно довести дело до победы. — игра забывается, а результат остается. И молодежка в этом тренде.

— Но есть мастера которые умеют играть в атакующий хоккей. Их сдерживают специально?

— Я не увидел, что наших нападающих как-то сдерживают. Не видел ограничений. Возьмите Шэна, Яремчука… Слепец создает моменты. Находят пути к воротам соперников. Просто система игры такая. Да и соперник эту яркость притупляет. Мы говорим, что нет молодых игроков, которые должны пополнять ряды. Но где дают играть, а не сидеть на лавке? И где тренеры детских школ, которые готовят в каждом возрасте великолепных хоккеистов?

Россия (U-20) – Канада OHL – 4:0. 4-й матч. Голы

— Переживали перед серией, что у нас проблемы с вратарями. Но вроде все в порядке?

— Пока да. Но это молодежный хоккей. И завтра может все измениться. Посмотрим, как ребята проявят себя на протяжении двух недель чемпионата мира.

— Все выдержали давление канадцев? Никто не спасовал?

— Не увидел ни одного игрока, про которого можно было сказать, что он испугался. Была стычка в третьем матче. Шафигуллин не дал возможности запугать себя и команду запугать. Андрей Назаров в клубе требует от него быть нацеленным на борьбу. Не отдавать и пяди своей территории.

— Кого бы выделили?

— Защитника Романова. Надежно сыграл, знает, что будет делать с шайбой до того, как ее получил. Есть вопрос готовности к силовой борьбе. Думаю, он должен подстроиться под североамериканский хоккей. Я не говорю, что прямо сейчас надо ехать в НХЛ. Драфт не дает гарантии, все нужно делать вовремя. Игрок должен созреть и морально, и физически.

— Подведите промежуточный итог.

— Проходит проверка боем. По этому составу нельзя сказать о готовности к молодежному чемпионату мира. Там все будет по-другому. По поводу двух оставшихся игр, есть мнение, что лига Квебека послабее и нашим против них должно быть полегче. Разочарую. Это сильная лига с серьезным подбором игроков. Там, кстати, выступают двое наших – Чехович и Колтыгин

Напомним, что пятый матч Суперсерии, в котором команда Валерия Брагина сыграет против сборной лиги Квебека состоится уже рано утром в среду.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) – Канада QMJHL. 5-й матч
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+