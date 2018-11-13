«Говорят, против Квебека нашим будет полегче. Это не так». Дементьев — об игре российской молодежки

Эксперт «Матч ТВ» посмотрел игру нашей молодежки в Суперсерии с трибуны.

2018-11-13T17:31:15+03:00 Эксперт «Матч ТВ» посмотрел игру нашей молодежки в Суперсерии с трибуны.

Молодежная сборная России выиграла четвёртый матч против канадцев и сравняла счет.

Молодежная Суперсерия. 2018

Россия (U-20) – OHL – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Романов, 0:57. Шэн, 19:08. Яремчук, 47:06 (бол.). Слепец, 53:57.

Эксперт «Матч ТВ» Алексей Дементьев находится в Канаде и видел игру с трибуны. В интервью Артему Мельникову он подвел промежуточные итоги Суперсерии:

— Одну выигрываем, вторую нет?

— Это молодежный хоккей, непредсказуемый. В этой игре у нас все получалось. Контроль шайбы, движение, удача – все сложилось в такую убедительную победу. Эта игра – лучшая. В третьем матче канадцы, конечно, играли намного мощнее. Но тот матч пришелся у наших как раз на пик акклиматизации. Уже неделю они в Канаде, биоритмы нельзя обмануть. Старание было, но все валилось из рук

– Владимир Плющев критикует игру за излишнюю академичность.

— Стиль игры российской и канадской сборной разный. Бросилось в глаза почти полное отсутствие свистков, игра шла отрезками по три-четыре минуты. И было мало бросков, особенно в первых периодах. Пока все были свежие, не давали создавать друг другу моменты

— Это же скучно.

— Для болельщика – наверное. Сложно смотреть такой хоккей. Он монотонен без взрывов. Вышел за сосисками, вернулся – на льду то же самое происходит. В разноцветных майках туда-сюда бегают.

— Но ведь мы любим молодежку за азарт. Его больше не будет?

— Это тенденция. Хоккей становится скучным, так как тренеры просят игроков играть без ошибок. Не слышал, чтобы тренер говорил: выходите, рискуйте создавайте красивую игру. Установка практически одинакова: строго в обороне без риска, нужно довести дело до победы. — игра забывается, а результат остается. И молодежка в этом тренде.

— Но есть мастера которые умеют играть в атакующий хоккей. Их сдерживают специально?

— Я не увидел, что наших нападающих как-то сдерживают. Не видел ограничений. Возьмите Шэна, Яремчука… Слепец создает моменты. Находят пути к воротам соперников. Просто система игры такая. Да и соперник эту яркость притупляет. Мы говорим, что нет молодых игроков, которые должны пополнять ряды. Но где дают играть, а не сидеть на лавке? И где тренеры детских школ, которые готовят в каждом возрасте великолепных хоккеистов?

Россия (U-20) – Канада OHL – 4:0. 4-й матч. Голы

— Переживали перед серией, что у нас проблемы с вратарями. Но вроде все в порядке?

— Пока да. Но это молодежный хоккей. И завтра может все измениться. Посмотрим, как ребята проявят себя на протяжении двух недель чемпионата мира.

— Все выдержали давление канадцев? Никто не спасовал?

— Не увидел ни одного игрока, про которого можно было сказать, что он испугался. Была стычка в третьем матче. Шафигуллин не дал возможности запугать себя и команду запугать. Андрей Назаров в клубе требует от него быть нацеленным на борьбу. Не отдавать и пяди своей территории.

— Кого бы выделили?

— Защитника Романова. Надежно сыграл, знает, что будет делать с шайбой до того, как ее получил. Есть вопрос готовности к силовой борьбе. Думаю, он должен подстроиться под североамериканский хоккей. Я не говорю, что прямо сейчас надо ехать в НХЛ. Драфт не дает гарантии, все нужно делать вовремя. Игрок должен созреть и морально, и физически.

— Подведите промежуточный итог.

— Проходит проверка боем. По этому составу нельзя сказать о готовности к молодежному чемпионату мира. Там все будет по-другому. По поводу двух оставшихся игр, есть мнение, что лига Квебека послабее и нашим против них должно быть полегче. Разочарую. Это сильная лига с серьезным подбором игроков. Там, кстати, выступают двое наших – Чехович и Колтыгин.

Напомним, что пятый матч Суперсерии, в котором команда Валерия Брагина сыграет против сборной лиги Квебека состоится уже рано утром в среду.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) – Канада QMJHL. 5-й матч