Кузнецов забросил в свои и чужие, у Овечкина — передача

Пара наших форвардов набирает очки в шести матчах подряд.

Пара наших форвардов набирает очки в шести матчах подряд.

«Вашингтон» встречался с «Бостоном» всего 10 дней назад, и тот матч завершился домашним разгромом столичной команды 3:7. За реваншем Овечкин и компания приехали в Бостон.

Игра удачно началась для гостей. На пятой минуте Евгений Кузнецов с передачи Овечкина почти с нулевого угла попал в дальнюю девятку.

Этим голом оба наших нападающих продлили свои результативные серии до шести матчей, а Овечкин еще и оторвался от преследователей в списке бомбардиров сезона. У Ови теперь 56 очков, на два больше, чем у Леона Драйзайтля и Джонатана Юбердо.

Правда, не успели гости толком порадоваться, как Давид Пастрняк сравнял счет, а во втором периоде он же вывел хозяев вперед. Это уже 10-й гол чеха в нынешнем январе. Больше него в 2022-м не забивает никто.

«Вашингтон» сравнял счет усилиями датчанина Ларса Эллера, а вскоре случился казус с Кузнецовым.

Он пытался прервать поперечную передачу на своем пятачке и отправил шайбу между щитков вратарю Витеку Ванечеку. Вполне возможно, не коснись Кузя шайбы, этот пас бы замкнул Патрис Бержерон, но получился комичный гол, который, впрочем, по НХЛовским правилам записали на форварда «Бостона» Джейка Дебраска, отдававшего передачу.

Но гости снова отыгрались, и опять с помощью европейца. Швед Никлас Бэкстрем, восстановившийся после травмы и коронавируса, забросил первую шайбу в сезоне.

Развязка наступила на последней минуте. «Вашингтон» защищался в меньшинстве, штрафное время подходило к концу, когда Чарли МакЭвой бросил впритирку со штангой. До окончания основного времени оставалось 45 секунд.

«Вашингтон» возвращается без очков, но впереди у столичной команды домашняя серия из трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Пастрняк, 4:57, 28:37 (бол.). Бержерон, 49:41. МакЭвой, 59:15 (бол.). — Кузнецов, 4:07. Эллер, 36:12. Бэкстрём, 50:00.

Евгений Малкин забросил третью шайбу в сезоне и был назван третьей звездой победного матча против «Оттавы».

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Голы: Симон, 4:28. Малкин, 11:40. Матесон, 15:59, 38:41. Кросби, 31:32 (бол.). Гюнцел, 59:13. — Батерсон, 10:12. Штюцле, 41:45. Норрис, 43:33, 48:02.

Сергей Бобровский отразил все 40 бросков от грозных нападающих «Эдмонтона» и стал первой звездой матча, а «Флорида» уничтожила «Ойлерз» на их площадке. Это первая сухая игра Боба в нынешнем сезоне. Он вошел в первую десятку вратарей сезона по проценту отраженных бросков, где уже есть Шестеркин, Сорокин и Василевский.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Барков, 25:28 (бол.), 47:13. Верхеге, 28:07. Дюклер, 55:40 (бол.). Беннетт, 56:54 (бол.). Типпетт, 58:16.

Читайте также: