Команда, которую мы потеряли. Эта сборная России могла брать золото Олимпиады

Может, в самом деле перенести олимпийский турнир по хоккею на лето?

Может, в самом деле перенести олимпийский турнир по хоккею на лето?

Сыграть Олимпиаду вместо чемпионата мира

Сегодня в Telegram-каналах появилась весьма странная информация: по неподтвержденным данным, велика вероятность, что в ближайшие дни будет объявлено о переносе хоккейной части турнира Олимпиады в Пекине (мужчины и женщины), а также керлинга на лето 2022 года. Мол, это связано с тем, что в групповых видах спорта риск распространения коронавируса значительно выше, чем в индивидуальных.

Я позвонил консулу IIHF Павлу Буре, чтобы проверить появившийся слух. Буре сообщил: «У меня такой информации нет. Если бы в международной федерации это обсуждали на совете, я бы знал».

Но вообще, идея не кажется такой уж нелепой. Можно ведь сделать хоккейный турнир Олимпиады в рамках чемпионата мира в Финляндии.

Помните, как было раньше? Чемпионат мира в олимпийский год не проводился. Так было, например, в 1980, 1984, 1988 годах. Это был бы вариант — сыграть Олимпиаду по хоккею в середине мая.

Но непонятно, что делать с тем, что количество участников другое. Казахстан, Италия, Норвегия, Белоруссия, Великобритания не отобрались на Олимпиаду, а Китай не пробился на чемпионат мира. Тут нужно подумать.

Тем не менее мы бы получили главный козырь — на летней Олимпиаде сыграли бы лучшие хоккеисты НХЛ.

Три лучших русских вратаря — из трех лучших клубов НХЛ

В это воскресенье сборная России должна назвать состав из 25 хоккеистов, которые выступят на Олимпиаде. Не откажись НХЛ от поездки в Пекин, мы бы получили умопомрачительную сборную. Как раз после травм вернулись все, кого мы ждали. Игроки набрали ход. Такая сборная России просто бы звенела! В ней трудно было бы найти слабые места, и с таким составом можно было бы вполне замахнуться на золото.

Давайте просто посмотрим на эту команду мечты.

Вратари. Очевидно, что в тройку голкиперов должен был бы войти Андрей Василевский, чья «Тампа» лидирует в чемпионате. Игорь Шестеркин, чей «Нью-Йорк Рейнджерс» идет третьим в лиге, а сам вратарь претендует на «Везина Трофи». А также Сергей Бобровский, чья «Флорида» идет второй в лиге.

Представляете? Три лучшие команды НХЛ, и там в рамке наши голкиперы. Более того, в номинации на «Везину» мы в этом сезоне можем увидеть Василевского, Бобровского и Шестеркина. Такого в нашей истории не случалось никогда!

Защитники — теперь не слабость сборной России

Оборона тоже выглядит бодро и подтянуто. Дмитрий Орлов и Михаил Сергачев должны быть ее лидерами. Хотя «Филадельфия» в этом сезоне выглядит неважно, но Иван Проворов — лидер по игровому времени.

Владислав Гавриков очень прибавил в «Коламбусе», когда ему стал больше доверять тренер. Дмитрий Куликов переживает перезагрузку карьеры в «Миннесоте», он очень не помешал бы в третьей-четвертой паре.

Артем Зуб бурно прогрессирует в «Оттаве», порой играя по 25 минут за матч. По последним двум защитникам возникли бы вопросы. Александр Романов молод и перспективен, отлично выдерживает силовую борьбу. Но его «Монреаль» плох, и у Романова весьма узкая роль, его нельзя назвать атакующим защитником. Хотя, может, это и хорошо — в этой сборной России есть кому играть в большинстве.

Восьмой защитник — Никита Задоров, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Егор Яковлев… Пожалуй, я бы взял Нестерова, но это дело вкуса. Суть в том, что конкуренция в этом амплуа высока и выбор был бы приличным.

У нас мощнейший выбор форвардов в НХЛ

Нападающие. Тут просто глаза разбегаются. После травм вернулись Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Михеев. И сразу же начали показывать классный результативный хоккей. Может, по Михееву бы еще думали, но Кучеров и Малкин — это must have.

Александр Овечкин — лучший бомбардир лиги, и этим сказано всё. Представляю, как обидно Ови. Он ведь до сих пор не высказался о том, что НХЛ не отпустила игроков в Пекин. Представляю, как он в 36 лет готовил себя к этому сезону, чтобы быть на пике формы, чтобы подвести себя в нужных кондициях к февралю.

Кирилл Капризов, Артемий Панарин, русская тройка из «Сент-Луиса» в виде Павел Бучневич — Иван Барбашев — Владимир Тарасенко, роскошный Андрей Свечников, нашедший себя в «Детройте» Владислав Наместников, универсал Валерий Ничушкин, энерджайзер в четвертое звено Александр Радулов, мимо которого не смог бы пройти генменеджер Илья Ковальчук.

Это была бы просто невероятная команда. Среди нападающих я бы из КХЛ взял только Вадима Шипачева, потому что нужны центрфорварды. Но с каким бы сожалением пришлось оставлять вне состава Якова Тренина, Александра Барабанова, Максима Мамина, Клима Костина, да и Никиту Гусева из СКА…

Я вот честно скажу, такая сборная России могла бы и канадцев на Олимпиаде в Пекине остановить. Будет безумно жаль, если такой состав мы увидим в турнире сильнейших только через четыре года в Милане.

Ну, а вдруг Олимпиада в Пекине тоже будет остановлена, как перенесли молодежный чемпионат мира в Канаде? Мы ведь не знаем, что там случится.

Если невероятная идея сработает и хоккейный олимпийский турнир перенесут хоть на лето, хоть на зиму 2023 года — в этом может быть колоссальный плюс.

Тогда будет шанс, что мы сможем увидеть в деле нашу Dream Team.

Команда, которую мы потеряли. Этот состав точно не поедет в Пекин-2022:

Вратари (3): Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин.

Защитники (8): Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Дмитрий Куликов, Артем Зуб, Александр Романов, Никита Нестеров.

Нападающие (14): Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев, Андрей Свечников, Владислав Наместников, Вадим Шипачев, Валерий Ничушкин, Александр Радулов, Илья Михеев, Никита Кучеров, Евгений Малкин.

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