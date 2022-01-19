Лучшее выступление русского трио в сезоне! Овечкин снова забил, Кузнецов и Орлов сделали долгожданный гол в овертайме

Для Александра Овечкина команда «Виннипег Джетс» являлась одной из самых «любимых» в НХЛ еще с тех пор, когда она базировалась в американской Атланте и называлась «Трэшэрз», а ее главной звездой был большой друг капитана «столичных» Илья Ковальчук. За 68 очных встреч в карьере нападающий «Вашингтона» забросил рекордные для себя 49 шайб — столько же россиянин забивал только «Тампе».
Этот фактор оказался крайне полезным для «Кэпиталз», когда к третьей минуте домашнего матча против «Джетс» они уступали со счетом 0:2. «Виннипегу» потребовалось всего четыре броска в створ, чтобы Кайл Коннор и Коул Перфетти по разу переиграли Витека Ванечека. Для 20-летнего топ-проспекта Перфетти, проводившего пятый матч в НХЛ, этот гол и вовсе стал первым в карьере.https://twitter.com/NHLJets/status/1483597103611928583?s=20
Дать старт камбэку «Вашингтона» смог именно Овечкин, в концовке первого периода организовавший на пару с Гарнеттом Хэтэуэйем короткую, но очень яркую голевую комбинацию. Россиянин отдал пас себе за спину на вершине правого круга вбрасывания и покатил на свою любимую позицию слева, а партнер, подхватив шайбу, идеально вернул ее капитану для точного броска в касание. Так Овечкин продлил голевую серию до трех матчей, вернув лидерство в снайперской (27 голов) и бомбардирской (55 очков) гонках регулярного чемпионата.https://twitter.com/Capitals/status/1483606835974258695?s=20
По традиции нынешнего сезона, гол Овечкина (757) повлиял на историю НХЛ. Помимо того что отставание от третьего снайпера Яромира Ягра (766) сократилось до девяти голов, россиянин набрал 1375 очко в карьере и вышел на чистое 24-е место списка лучших бомбардиров лиги, превзойдя легендарного нападающего «Далласа» Майка Модано.
Овечкин в 50-й раз в НХЛ поразил ворота «Виннипега» — ровно столько же заброшенных шайб теперь числится в карьерной статистике защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова после сегодняшней встречи. На пятой минуте второго периода россиянин щелчком от синей линии сравнял счет, прервав 15-матчевую безголевую серию. Изначально шайба была записана на счет Ларса Эллера, активно работавшего на пятаке.https://twitter.com/Capitals/status/1483618382066982918?s=20
Гол в начале третьего периода белорусского нападающего Алексея Протаса, которому серьезно помогли рикошеты от ног Нэйта Шмидта и Коннора Хэллебака, вывел «Вашингтон» вперед, и на фоне больших проблем «Джетс» с созданием моментов при игре в равных составах показалось, что хозяева доведут матч до победы в основное время.https://twitter.com/Capitals/status/1483625681762324481?s=20
Однако шайба Пьера-Люка Дюбуа на предпоследней минуте, забитая им с пятака в формате «шесть на пять», отправила соперников в овертайм — худший временной отрезок «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Четырежды «Кэпиталз» удавалось дойти до серии бросков, а в остальных семи случаях Овечкин и Ко неизменно терпели поражения. 12-й овертайм сезона стал для «столичных» долгожданным исключением.
Главным творцом победного гола явился Евгений Кузнецов. Забрав шайбу у Орлова за собственными воротами, нападающий проехал с ней через всю площадку и, оказавшись у чужого лицевого борта, отдал точный пас с неудобной руки на пятак. Оттуда Том Уилсон с двух попыток пробил щиток Хэллебака.https://twitter.com/Capitals/status/1483641591931842561?s=20
Набрав 39-е очко в сезоне, Кузнецов продлил результативную серию до пяти игр. И пусть ни он, ни Орлов, ни Овечкин не вошли в число главных звезд матча, выступление «вашингтонского» трио можно назвать лучшим в сезоне. В сумме они набрали всего 4 (2+2) очка, но их вклад в важнейшую для «Вашингтона» победу, наконец-то прервавшую череду неудач в овертаймах, был огромен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Овечкин, 16:58. Орлов, 24:26. Протас, 44:15. Уилсон, 60:26. — Коннор, 1:02 (бол.). Перфетти, 2:20. Дюбуа, 58:55.
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