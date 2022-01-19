Лучшее выступление русского трио в сезоне! Овечкин снова забил, Кузнецов и Орлов сделали долгожданный гол в овертайме

«Кэпиталз» впервые в сезоне не проиграли в дополнительное время.

«Кэпиталз» впервые в сезоне не проиграли в дополнительное время.

Для Александра Овечкина команда «Виннипег Джетс» являлась одной из самых «любимых» в НХЛ еще с тех пор, когда она базировалась в американской Атланте и называлась «Трэшэрз», а ее главной звездой был большой друг капитана «столичных» Илья Ковальчук. За 68 очных встреч в карьере нападающий «Вашингтона» забросил рекордные для себя 49 шайб — столько же россиянин забивал только «Тампе».

Этот фактор оказался крайне полезным для «Кэпиталз», когда к третьей минуте домашнего матча против «Джетс» они уступали со счетом 0:2. «Виннипегу» потребовалось всего четыре броска в створ, чтобы Кайл Коннор и Коул Перфетти по разу переиграли Витека Ванечека. Для 20-летнего топ-проспекта Перфетти, проводившего пятый матч в НХЛ, этот гол и вовсе стал первым в карьере.

Дать старт камбэку «Вашингтона» смог именно Овечкин, в концовке первого периода организовавший на пару с Гарнеттом Хэтэуэйем короткую, но очень яркую голевую комбинацию. Россиянин отдал пас себе за спину на вершине правого круга вбрасывания и покатил на свою любимую позицию слева, а партнер, подхватив шайбу, идеально вернул ее капитану для точного броска в касание. Так Овечкин продлил голевую серию до трех матчей, вернув лидерство в снайперской (27 голов) и бомбардирской (55 очков) гонках регулярного чемпионата.

По традиции нынешнего сезона, гол Овечкина (757) повлиял на историю НХЛ. Помимо того что отставание от третьего снайпера Яромира Ягра (766) сократилось до девяти голов, россиянин набрал 1375 очко в карьере и вышел на чистое 24-е место списка лучших бомбардиров лиги, превзойдя легендарного нападающего «Далласа» Майка Модано.

Овечкин в 50-й раз в НХЛ поразил ворота «Виннипега» — ровно столько же заброшенных шайб теперь числится в карьерной статистике защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова после сегодняшней встречи. На пятой минуте второго периода россиянин щелчком от синей линии сравнял счет, прервав 15-матчевую безголевую серию. Изначально шайба была записана на счет Ларса Эллера, активно работавшего на пятаке.

Гол в начале третьего периода белорусского нападающего Алексея Протаса, которому серьезно помогли рикошеты от ног Нэйта Шмидта и Коннора Хэллебака, вывел «Вашингтон» вперед, и на фоне больших проблем «Джетс» с созданием моментов при игре в равных составах показалось, что хозяева доведут матч до победы в основное время.

Однако шайба Пьера-Люка Дюбуа на предпоследней минуте, забитая им с пятака в формате «шесть на пять», отправила соперников в овертайм — худший временной отрезок «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Четырежды «Кэпиталз» удавалось дойти до серии бросков, а в остальных семи случаях Овечкин и Ко неизменно терпели поражения. 12-й овертайм сезона стал для «столичных» долгожданным исключением.

Главным творцом победного гола явился Евгений Кузнецов. Забрав шайбу у Орлова за собственными воротами, нападающий проехал с ней через всю площадку и, оказавшись у чужого лицевого борта, отдал точный пас с неудобной руки на пятак. Оттуда Том Уилсон с двух попыток пробил щиток Хэллебака.

Набрав 39-е очко в сезоне, Кузнецов продлил результативную серию до пяти игр. И пусть ни он, ни Орлов, ни Овечкин не вошли в число главных звезд матча, выступление «вашингтонского» трио можно назвать лучшим в сезоне. В сумме они набрали всего 4 (2+2) очка, но их вклад в важнейшую для «Вашингтона» победу, наконец-то прервавшую череду неудач в овертаймах, был огромен.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Овечкин, 16:58. Орлов, 24:26. Протас, 44:15. Уилсон, 60:26. — Коннор, 1:02 (бол.). Перфетти, 2:20. Дюбуа, 58:55.

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