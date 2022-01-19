Кучеров — абсолютно лучший в «Тампе»! Забил гол и отдал очередную грандиозную передачу

По итогам предыдущей недели Кучеров был признан третьей звездой НХЛ.

По итогам предыдущей недели Кучеров был признан третьей звездой НХЛ.

С момента возвращения Никиты Кучерова в состав «Тампы» не возникает никаких сомнений, кто сейчас является лучшим игроком команды. В четырех матчах из пяти после травмы россиянин демонстрировал свое превосходство, неизменно становясь важнейшим фактором побед «Лайтнинг».

Дошло до того, что великолепные по точности и исполнению голевые передачи Кучерова, которыми нападающий стабильно выводит из игровых эпизодов нескольких соперников, по сути, перестали считаться чем-то невероятным. Чтобы вновь удивить публику, форварду нужно придумать что-то еще.

Пока же качества его игры хватило, чтобы по итогам прошлой недели НХЛ признала россиянина третьей звездой. В трех матчах Кучеров набрал 7 (3+4) очков и помог «Лайтнинг» обыграть «Баффало», «Ванкувер» и «Даллас». Первая же встреча в рамках выездной серии по Калифорнии показала, что нападающий будет претендовать на попадание в топ-3 и на этой неделе.

Правда, для самих «молний» все начиналось не слишком удачно. Из-за травм участие в сегодняшнем матче против «Лос-Анджелеса» не смогли принять защитники Ян Рутта и Эрик Чернак. Всю игру «Лайтнинг» использовали лишь четырех хоккеистов обороны, каждому из которых пришлось провести на площадке минимум 25 минут: Виктор Хедман — 32:37, Райан Макдона — 29:18, Михаил Сергачев — 27:38 и Кэл Фут — 25:19.

С одной стороны, высокий класс защитников позволил «Тампе» избежать больших трудностей, а Хедман и вовсе набрал три (2+1) очка, получив звание первой звезды матча. С другой — чрезмерная нагрузка не могла не привести к персональным ошибкам. Самой заметной из них стала оплошность Сергачева, в середине второго периода во время розыгрыша лишнего попытавшегося сделать пас за спину в своей зоне и подарившего шайбу нападающему Алексу Айафалло, после чего тот забил второй гол «Кингз».

Именно при счете 1:2 в игру включился Кучеров. Через полторы минуты после досадной ошибки соотечественника форвард «Тампы» реализовал то самое большинство, нанеся точный бросок в касание из правого круга вбрасывания после розыгрыша шайбы на верху зоны между Стэмкосом и Хедманом.

А в середине третьего периода при счете 3:3 Кучеров совершил очередной топовый ассист. Поборовшись вместе с Пойнтом за шайбу с четырьмя игроками «Кингз», свалившимися на один фланг, он выкатил точный пас на «чистый» лед в центре зоны. Подключившийся от синей линии Хедман забрал шайбу и, не сближаясь с вратарем, нанес точный кистевой бросок.

Этот гол стал решающим в матче. Да, Филлип Дано на последней минуте забросил четвертую шайбу «Кингз», подпортив статистику Андрею Василевскому (32/36 бросков), но к тому моменту «Тампа-Бэй» уже обеспечила себе комфортное преимущество благодаря шайбам Матье Жозефа и Стивена Стэмкоса.

Кучеров продлил свою результативную серию до четырех встреч (4+5), став второй звездой игры. После девяти матчей на его счету 15 (5+10) очков, благодаря чему он уже ворвался в топ-10 лучших бомбардиров «Тампы» нынешнего сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Голы: Лизотт, 28:52. Айафалло, 31:44 (мен.). Калиев, 36:06 (бол.). Дано, 59:05. — Хедман, 13:17, 50:43. Кучеров, 33:03. Белльмар, 34:40 (мен.). Жозеф, 55:20. Стэмкос, 57:18.

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