Спецбригада Овечкина не забивает в большинстве. Исправить положение в матчах с Италией и Латвией не удалось. Видео
- 0 голов на турнире забила спецбригада большинства с Овечкиным
- В матче с Италией в большинстве вышел Никита Зайцев
- По ходу встречи с Латвией Зайцева сменил Динар Хафизуллин, но это не помогло
Зайцев в большинстве
На фоне виртуозной работы в большинстве пятерки Сергачев — Гусев — Дадонов — Кучеров — Малкин, забросившей на этом чемпионате мира уже 6 шайб, игра второй спецбригады остается одной из главных проблем сборной России. Особенно это настораживает в преддверии решающих матчей турнира.
Вокруг костяка Овечкин — Ковальчук — Кузнецов Илья Воробьев выстраивал уже несколько сочетаний. Во встрече с Италией главный тренер сборной выпустил на синюю линию Никиту Зайцева, который качественно выглядел на этой позиции в ЦСКА, но за последние два года в «Торонто» переквалифицировался в исключительно оборонительного защитника и в большинстве не появлялся.Открыть видео
За те две с половиной минуты, что защитник провел на реализации лишнего, у него было два шанса реально обострить игровую ситуацию. И в обоих случаях партнер, владевший шайбой, не решался отдать передачу открытому Зайцеву:
- Капризов вместо вывода Овечкина на бросок через защитника на синей линии сделал прямую передачу, на обработку которой форварду понадобилось какое-то время;
- Кузнецов вместо передачи под бросок Зайцеву отдал шайбу по лицевому борту, упустив шанс для обострения атаки.
Никто не может отдать точный пас Овечкину
Тренерский штаб сборной учел этот момент, и в матче с Латвией вторая спецбригада большинства стала гораздо активнее подключать Зайцева.Открыть видео
С точки зрения принятых решений вопросов к защитнику нет. Зайцев — прекрасный универсал, способный и сделать точную передачу, и нанести качественный бросок по воротам.
Однако именно с передачами у Никиты возникли серьезные трудности. Дважды он выводил Овечкина на бросок в касание из левого круга вбрасывания, и в обоих случаях качество паса было на очень низком уровне.
Подобные ошибки вынудили Воробьева выпустить на следующее большинство вместо Зайцева Динара Хафизуллина, который частенько использовался в подобной роли в СКА.Открыть видео
Забавно, но история Зайцева повторилась практически один в один. Снова неплохой бросок с дальней дистанции и снова отвратительная передача на Овечкина, загубившая голевой момент.
Кузнецов способен стать икс-фактором
В работе второй бригады большинства отчетливо наметился крен в сторону Овечкина, что логично: ни один тренер в мире не откажется от возможности разыгрывать лишнего с выводом на бросок лучшего снайпера XXI века.
Но, как кажется, у сборной России есть опция, способная серьезно исправить ситуацию — Евгений Кузнецов. Пока его функционал при розыгрыше большинства ограничивается лишь доставкой шайбы через центр зоны на Овечкина либо вертикальными передачами по бортам.
Обратите внимание: в обоих эпизодах, когда Зайцев и Хафизуллин наносили броски в большинстве, Кузнецов находился совершенно открытым на правом фланге. В первой бригаде в «Вашингтоне» россиянин нередко используется в качестве завершителя атак — благо, в его арсенале имеется достаточно качественный бросок.
Воробьеву необходимо «развязать руки» одному из своих главных центров, и тогда — в теории — шансы на долгожданный гол от пятерки большинства Овечкина резко возрастут.
Чемпионат мира. 2019
Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Цибульскис, 10:28 (бол.) (ВИДЕО). — Орлов, 20:27 (ВИДЕО). Гусев, 23:50 (бол.) (ВИДЕО). Кучеров, 32:40 (ВИДЕО).
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