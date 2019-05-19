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Спецбригада Овечкина не забивает в большинстве. Исправить положение в матчах с Италией и Латвией не удалось. Видео

19 мая 18:30
Спецбригада Овечкина не забивает в большинстве. Исправить положение в матчах с Италией и Латвией не удалось. Видео
Александр Овечкин / Фото: © globallookpress.com
В преддверии главных матчей турнира у сборной России наметилась большая проблема.
  • 0 голов на турнире забила спецбригада большинства с Овечкиным
  • В матче с Италией в большинстве вышел Никита Зайцев
  • По ходу встречи с Латвией Зайцева сменил Динар Хафизуллин, но это не помогло

Зайцев в большинстве

На фоне виртуозной работы в большинстве пятерки Сергачев — Гусев — Дадонов — Кучеров — Малкин, забросившей на этом чемпионате мира уже 6 шайб, игра второй спецбригады остается одной из главных проблем сборной России. Особенно это настораживает в преддверии решающих матчей турнира.

Вокруг костяка Овечкин — Ковальчук — Кузнецов Илья Воробьев выстраивал уже несколько сочетаний. Во встрече с Италией главный тренер сборной выпустил на синюю линию Никиту Зайцева, который качественно выглядел на этой позиции в ЦСКА, но за последние два года в «Торонто» переквалифицировался в исключительно оборонительного защитника и в большинстве не появлялся.

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За те две с половиной минуты, что защитник провел на реализации лишнего, у него было два шанса реально обострить игровую ситуацию. И в обоих случаях партнер, владевший шайбой, не решался отдать передачу открытому Зайцеву:

  • Капризов вместо вывода Овечкина на бросок через защитника на синей линии сделал прямую передачу, на обработку которой форварду понадобилось какое-то время;
  • Кузнецов вместо передачи под бросок Зайцеву отдал шайбу по лицевому борту, упустив шанс для обострения атаки.

Никто не может отдать точный пас Овечкину

Тренерский штаб сборной учел этот момент, и в матче с Латвией вторая спецбригада большинства стала гораздо активнее подключать Зайцева.

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С точки зрения принятых решений вопросов к защитнику нет. Зайцев — прекрасный универсал, способный и сделать точную передачу, и нанести качественный бросок по воротам.

Однако именно с передачами у Никиты возникли серьезные трудности. Дважды он выводил Овечкина на бросок в касание из левого круга вбрасывания, и в обоих случаях качество паса было на очень низком уровне.

Подобные ошибки вынудили Воробьева выпустить на следующее большинство вместо Зайцева Динара Хафизуллина, который частенько использовался в подобной роли в СКА.

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Забавно, но история Зайцева повторилась практически один в один. Снова неплохой бросок с дальней дистанции и снова отвратительная передача на Овечкина, загубившая голевой момент.

Кузнецов способен стать икс-фактором

В работе второй бригады большинства отчетливо наметился крен в сторону Овечкина, что логично: ни один тренер в мире не откажется от возможности разыгрывать лишнего с выводом на бросок лучшего снайпера XXI века.

Фото: © Reuters

Но, как кажется, у сборной России есть опция, способная серьезно исправить ситуацию — Евгений Кузнецов. Пока его функционал при розыгрыше большинства ограничивается лишь доставкой шайбы через центр зоны на Овечкина либо вертикальными передачами по бортам.

Обратите внимание: в обоих эпизодах, когда Зайцев и Хафизуллин наносили броски в большинстве, Кузнецов находился совершенно открытым на правом фланге. В первой бригаде в «Вашингтоне» россиянин нередко используется в качестве завершителя атак — благо, в его арсенале имеется достаточно качественный бросок.

Воробьеву необходимо «развязать руки» одному из своих главных центров, и тогда — в теории — шансы на долгожданный гол от пятерки большинства Овечкина резко возрастут.

Чемпионат мира. 2019

Латвия — Россия — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Цибульскис, 10:28 (бол.) (ВИДЕО). — Орлов, 20:27 (ВИДЕО). Гусев, 23:50 (бол.) (ВИДЕО). Кучеров, 32:40 (ВИДЕО). 

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