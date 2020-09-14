«Спартак» одержал волевую победу в дерби, «Йокерит» ушел на карантин, Шапорев — лучший снайпер «Куньлуня». Итоги недели КХЛ

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

Матч недели: московское дерби осталось за «Спартаком»

Московское дерби «Спартака» против «Динамо» — пожалуй, самая яркая афиша прошлой недели, даже несмотря на слабый старт столичных клубов. Прежде всего это касается красно-белых. Спартаковцы сначала пропустили семь шайб от «Локомотива». А через несколько дней они не смогли забросить «Автомобилисту». Впрочем, у команд на дерби всегда особый настрой. Так, полгода назад «Спартак» и «Динамо» выдали отличную серию в плей-офф.

Любопытно, что в предыдущем чемпионате все очные встречи остались за «Динамо». Продлить в этом году удачную серию не получилось. Хотя хозяева вели в счете ко второму перерыву: на 32-й минуте Владислав Ефремов поразил ворота Никиты Беспалова. Однако в третьем периоде «Спартак» перевернул игру, дважды забросив в неравных составах. В меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский, а Йори Лехтеря реализовал удаление Андрея Сергеева. За 10 секунд до сирены Лукаш Радил установил окончательный счет — 3:1. Примечательно, что Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин заработали по «-2» в этой встрече.

Динамо Москва — Спартак — 1:3. Голы и лучшие моменты

Форс-мажор недели: КХЛ перенесла матчи «Йокерита»

«Йокерит» вновь попал в неприятную ситуацию. Если на прошлой неделе «джокеры» получили техническое поражение из-за бойкота, то на этот раз они сели на карантин.

Дело в том, что в Риге хоккеисты «Нефтехимика» прошли экспресс-тесты на SARS-CoV-2. И у нескольких игроков были выявлены первично положительные результаты. Поэтому матч «Нефтехимика» с рижским «Динамо» отложили на неопределенный срок. Поскольку накануне нижнекамцы играли в Хельсинки, то финский коллектив попал в контактную группу. Все тесты «джокеров» оказались отрицательными, однако клуб ушел на двухнедельный карантин. Таковы меры предосторожности в Финляндии.

В итоге решено перенести не только матч против «Ак Барса», но и всю домашнюю серию. Выездные встречи с «Витязем» и ЦСКА также состоятся позже.

Лидеры недели: армейцы возглавили таблицу

Несколько клубов прошли первую неделю без осечек. На Западе дольше всех держался «Локомотив». В пятницу СКА нанес железнодорожникам первое поражение в сезоне — 4:2. На Востоке в тот же день впервые проиграли «Автомобилист» и «Металлург». Причем парни Ильи Воробьева встретились с «Авангардом», который тоже шел без поражений.

Металлург — Авангард — 0:4. Голы и лучшие моменты

В свою очередь «ястребы» уступили в Уфе. Так что теперь на Востоке сразу у четырех команд — это «Авангард», «Магнитка», «Ак Барс» и «Салават» — по восемь очков. На один балл отстает «Автомобилист», однако у него есть матч в запасе.

Возглавляют общую турнирную таблицу ЦСКА. После победы над «Барысом» у армейцев стало 11 очков. Столько же будет и СКА, если питерцы завтра обыграют «Авангард». Неподалеку от армейских клубов расположился «Локомотив», победивший на прошлой неделе «Динамо» и «Трактор».

Локомотив — Трактор — 2:1. Голы и лучшие моменты

Провал недели: «Амур» идет на последнем месте

Двум клубам КХЛ по-прежнему не удается выиграть. В случае с «Куньлунем» можно было предположить, что он окажется внизу таблицы. Достаточно вспомнить, как формировалась команда. Вместе с тем «драконы» только в Екатеринбурге проиграли крупно. Отметим и то, что всю выездную серию «Куньлунь» провел без иностранцев.

«Амур» тоже стартовал неудачно. Шесть поражений кряду и последнее место — явно не то, чего ждали хабаровские болельщики. Впрочем, таким результатам есть объяснение. Как и «Куньлунь», «тигры» эту часть сезона провели не в оптимальном составе. Например, отсутствовали братья Зогорна. К тому же у «Амура» был сложный календарь. «Локомотив», «Авангард», «Магнитка», ЦСКА и московское «Динамо» — каждый из этих соперников выше классом.

Амур — Динамо Москва — 2:4. Голы и лучшие моменты

Кстати, именно «Амур» пропустил самую красивую шайбу недели. Сергей Шумаков еще в матче с «Динамо» пытался забить лакросс-гол — не вышло. А вот с «тиграми» форвард удачно провернул этот трюк.

Авангард — Амур — 8:2. Голы и лучшие моменты

Лучшие игроки недели: Аалтонен оформил хет-трик, Шапорев забивает за «Куньлунь»

КХЛ определила лучших игроков недели — это Эмиль Гарипов, Рушан Рафиков, Миро Аалтонен и Герман Шапорев.

Гарипов дважды победил с «Авангардом», отразив при этом 94,4% бросков. Рафиков заработал показатель полезности «+4». Аалтонен набрал семь очков (3+4). Кстати, в активе финна первый хет-трик сезона.

Герман Шапорев стал лучшим новичком недели. Еще в прошлом году 19-летний форвард рубился в МХЛ, где забросил 39 шайб в 53 матчах. Также поиграл немного в Высшей лиге, где лишь раз отличился в 16 матчах. Сейчас же Шапорев прошел просмотр в «Куньлуне» и весьма неожиданно выбился в лучшие снайперы клуба. В заключительной игре против «Сибири» Герман оформил дубль.

Сибирь — Куньлунь Ред Стар — 5:4. Голы и лучшие моменты

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