Тему — чума! У «Авангарда» появился злой гений, он забросил «ястребам» уже 20 шайб, и остановить его пока не могут

Омский клуб потерпел первое поражение в сезоне, встретившись с «Салаватом Юлаевым», чью атаку ведет вперед неудержимый Тему Хартикайнен.

Омский клуб потерпел первое поражение в сезоне, встретившись с «Салаватом Юлаевым», чью атаку ведет вперед неудержимый Тему Хартикайнен.

«Авангард» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

Уфимец Тему Хартикайнен сделал победный дубль в этом матче.

Финский лидер «Салавата Юлаева» забросил «ястребам» уже 20 шайб в КХЛ, и 13 из них — в Кубке Гагарина.

Благодаря победе уфимцы догнали «Авангард» в турнирной таблице.

«Между Гранлундом, Хартикайненом и Манниненом прекрасная химия»

Конечно, дубль в исполнении Тему Хартикайнена — вещь достаточно обыденная. У этого форварда, выступающего за «Салават Юлаев», в КХЛ случались и хет-трики. Однако матчи с «Авангардом» — особый случай! Ни один нападающий не огорчал вратарей «ястребов» так часто, как Хартикайнен. Особенно в последние годы. Болельщики «Авангарда» его просто ненавидят, Боб Хартли мрачнеет, когда видит Тему на площадке. Вот только поделать с этим омичи-балашихинцы ничего не могут.

Весной Хартикайнен вкупе с Линусом Умарком стали главными «могильщиками» «Авангарда» в плей-офф. Лично Тему отгрузил в ворота омичей пять голов. И одно это должно было приковать к его персоне самое пристальное внимание обороны «ястребов» в нынешнем чемпионате. Но этого не произошло. Неужели надежда была на то, что без Умарка первое звено резко сбавит обороты? Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса уверен, что этого не произойдет.

— Умарк — прекрасный игрок, который был большой частью «Салавата Юлаева» на протяжении многих лет, — считает Лямся. — Однако мы пригласили ему на смену Гранлунда не просто так. Я лично знал талант этого форварда и видел его в своем первом звене. Кто в этой тройке «дирижер»? Там и Гранлунд, и Хартикайнен, и Маннинен — мозговые центры. Между ними прекрасная химия. Я просто очень рад, что у нас в команде есть такое звено.

В очередной очной ставке между «Салаватом» и «Авангардом» все выглядело так, словно Хартикайнен гипнотизировал или, точнее, полностью подавлял соперников своим появлением на льду. Давайте подробнее разберем его сегодняшние голы.

«Чтобы остановить Хартикайнена, у него надо коньки украсть!»

В первом случае Тему, получив шайбу в центре чужой зоны, устремился к воротам и двумя движениями убрал со своего пути сразу трех соперников. Ощущение было такое, что «ястребы» сами расступаются перед лидером «Салавата». Нанося бросок, Хартикайнен еще и по шайбе сперва промахнулся. Но никто из омичей не воспользовался этой заминкой. Напротив, ложный замах только сбил с толку голкипера Эмиля Гарипова, и со второй попытки форвард уверенно положил шайбу в сетку.

Про второй гол Хартикайнен принято говорить, что нападающему повезло: шайба, отбитая голкипером гостей, отлетела в конек уфимцу и затем срикошетила в ворота. Однако и мудрые тренеры, и болельщики со стажем, и в первую очередь сами игроки прекрасно знают, что на льду никогда не везет просто так.

Хартикайнен в том эпизоде выдвинулся на открытый угол ворот и был там абсолютно открыт. Тему показал хорошее чутье на гол и умудрился оказаться на чужом пятачке прямо за спиной у своего опекуна. Если бы шайба не отскочила ему прямо в конек, велика вероятность, что она оказалась бы у форварда на клюшке. Собственно, он и сделал движение, добивающее шайбу в ворота. Но та влетела туда все же от конька. При этом движения в сторону ворот не было ни малейшего, гол чистый.

Вы только послушайте, что сказал про Хартикайнена после этого поражения главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. Вот это честная оценка оппонента!

— Единственный способ остановить Хартикайнена — украсть его коньки перед выходом на лед, — в сердцах рубанул Хартли. — В КХЛ нет игроков, которые смогут его остановить.

— Это силовой форвард, который здорово прикрывает шайбу от соперников, — продолжил характеристику финна главный тренер «Авангарда». — Его можно только сдерживать. Уже третий год против него играю, и вроде бы наша команда с Хартикайненом неплохо справляется (с этим, учитывая статистику нападающего в матчах с «Авангардом», можно спорить. — «Матч ТВ»). Но вы посмотрите, как он забил второй гол в наши ворота сегодня, — просто пробился через всех! Когда такой форвард выходит на тебя, его невозможно сдвинуть в сторону. Знаете, в хоккее так легко ткнуть в кого-то пальцем и сказать — он ошибся. Но не менее важно похвалить игрока, который этого действительно заслуживает. И вот Хартикайнена сегодня стоит похвалить.

Салават Юлаев - Авангард - 3:2. Голы и лучшие моменты

Очередной дубль финского форварда довел счет его голов в ворота «Авангарда» до 20! Причем 13 из них были заброшены «ястребам» в Кубке Гагарина, где, как известно, цена каждой шайбы увеличивается многократно. Однако и сегодня победный дубль Хартикайнена имел важное значение. Вырвав очередные два очка у принципиального соперника по дивизиону, «Салават» догнал «Авангард» в турнирной таблице. До этого «ястребы» были единственной командой КХЛ, которая шла по чемпионату без поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омская область) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бирюков, 0:23. Хартикайнен, 10:46, 22:49 (бол.). — Хохлачев, 15:38. Шумаков, 52:46.

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