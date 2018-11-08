Стерлинг просто споткнулся в штрафной «Шахтера». Но судья поставил пенальти

Виктор Кашшаи снова в действии.

2018-11-08T01:20:25+03:00 Виктор Кашшаи снова в действии.

На 24-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер» (6:0) форвард «горожан» Рахим Стерлинг банально споткнулся о газон в штрафной площади дончан. Но главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи усмотрел в этом моменте нарушение. Рефери назначил пенальти в ворота «Шахтера», а Габриэль Жезус не промахнулся с «точки».

Гари Линекер в твиттере заметил, что это был «прекрасный пенальти».

Конечно же, Стерлинга в сети вскоре прозвали «читером» и «дайвером». Но нельзя забывать и про судью.

Это не первое сомнительное решение в карьере Виктора Кашшаи. На Евро-2012 венгерский арбитр не засчитал гол Марко Девича по ходу матча Украина – Англия (0:1). Мяч после удара украинского форварда пересек линию ворот, но судья этого не увидел или видеть не захотел. Правда, позднее все-таки признал свою ошибку:

«После игры мы смотрели, анализировали ситуацию и сразу поняли, что ошиблись. Мы пытались понять причину произошедшего… Но согласно требованиям УЕФА арбитр не имеет права давать оценку и комментировать свои решения.

Таковы издержки нашей профессии. Одно ошибочное решение может означать неудовлетворительную оценку наших действий.

Арбитр должен оценивать то, что происходит в реальном времени, у него есть доли секунд, чтобы принять решение. В нашем распоряжении нет ни повторов, ни камер, снимающих с разных позиций», – заявил Кашшаи официальному сайту Федерации футбола Венгрии.

В 2013 году после полуфинальных матчей ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» на венгра набросился Христо Стоичков. Тогда немцы в двух играх прошли дальше с общим счетом 7:0, а легенда болгарского футбола был в бешенстве: «Виктор Кашшаи – злодей и коррупционер. Голы «Баварии» были забиты с нарушениями. Все было бы по-другому, если бы ФИФА позволила использовать видеоповторы, как в теннисе».

Совпадение ли, но именно Кашшай стал первым судьей, использовавшим видеоповтор для назначения пенальти. В полуфинале клубного чемпионата мира-2016 «Атлетико Насьональ» – «Касима Антлерс» Кашшаи воспользовался помощью видеоассистентов, чтобы определить, был ли фол в штрафной. В результате чего японский клуб получил право на 11-метровый, благодаря которому и повел в счете.

Однако воспользоваться VAR в случае с «Ман Сити» и «Шахтером» рефери не имел права. Исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести систему видеоповторов в Лиге чемпионов, только начиная с сезона-2019/20. Остается лишь посочувствовать украинской команде.

Что до репутации Кашшаи – она уже много лет весьма сомнительная. Но наверняка, как и на Евро-2012, за венгра вступится глава судейского комитета УЕФА и ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Харизматичный итальянец «возьмет удар на себя» и скажет что-то вроде: «Арбитры – это люди, а люди ошибаются».

Лига чемпионов. Основной турнир. Тур 04

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Шахтер» (Донецк) — 6:0 (2:0)

Голы: Сильва, 14 ( ВИДЕО ). Стерлинг, 25 (с пенальти) ( ВИДЕО ), 49 ( ВИДЕО ). Габриэль, 72 (с пенальти) ( ВИДЕО ), 90 ( ВИДЕО ). Марез, 84 ( ВИДЕО ).

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