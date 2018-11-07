«Реал» выносит «Викторию, Рамос – соперника. Ничего необычного
Серхио Рамос / Фото: © globallookpress.com
Серхио Рамоса снова критикуют за грязную игру.
- Мадридский «Реал» в гостях играет с «Викторией» из Пльзени в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.
- За 40 минут игрового времени «королевскому клубу» удалось завладеть преимуществом в 4 мяча, а отличились Каземиро, Карим Бензема – дважды, а также Гарет Бэйл.
- Рамос тоже времени зря не терял – его неаккуратное движение локтем привело к травме защитника «Виктории» Милана Гавела.
Нос футболиста чешской команды пострадал серьезно. Судья встречи не нашел криминала в действиях Рамоса.Открыть видео
Гавел, к слову, смог продолжить игру.
А пользователи соцсетей стали причислять игрока «Реала» к величайшим злодеям современности.https://twitter.com/shotongoal247/status/1060270711472906240
И отправлять в UFC.https://twitter.com/galak349/status/1060269253713113090
Но по большей части народ ругается. Но цензуру эти твиты не прошли.
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