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«Реал» выносит «Викторию, Рамос – соперника. Ничего необычного

7 ноября 23:38
«Реал» выносит «Викторию, Рамос – соперника. Ничего необычного
Серхио Рамос / Фото: © globallookpress.com
Серхио Рамоса снова критикуют за грязную игру.
  • Мадридский «Реал» в гостях играет с «Викторией» из Пльзени в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.
  • За 40 минут игрового времени «королевскому клубу» удалось завладеть преимуществом в 4 мяча, а отличились Каземиро, Карим Бензема – дважды, а также Гарет Бэйл.
  • Рамос тоже времени зря не терял – его неаккуратное движение локтем привело к травме защитника «Виктории»  Милана Гавела.

Нос футболиста чешской команды пострадал серьезно. Судья встречи не нашел криминала в действиях Рамоса.

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Гавел, к слову, смог продолжить игру.

А пользователи соцсетей стали причислять игрока «Реала» к величайшим злодеям современности.

https://twitter.com/shotongoal247/status/1060270711472906240

И отправлять в UFC.

https://twitter.com/galak349/status/1060269253713113090

Но по большей части народ ругается. Но цензуру эти твиты не прошли.

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