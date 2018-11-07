«Реал» выносит «Викторию, Рамос – соперника. Ничего необычного

Серхио Рамоса снова критикуют за грязную игру.

2018-11-07T23:38:52+03:00 Серхио Рамоса снова критикуют за грязную игру.

Мадридский «Реал» в гостях играет с «Викторией» из Пльзени в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

За 40 минут игрового времени «королевскому клубу» удалось завладеть преимуществом в 4 мяча, а отличились Каземиро, Карим Бензема – дважды, а также Гарет Бэйл.

Рамос тоже времени зря не терял – его неаккуратное движение локтем привело к травме защитника «Виктории» Милана Гавела.

Нос футболиста чешской команды пострадал серьезно. Судья встречи не нашел криминала в действиях Рамоса.

Гавел, к слову, смог продолжить игру.

А пользователи соцсетей стали причислять игрока «Реала» к величайшим злодеям современности.

И отправлять в UFC.

Но по большей части народ ругается. Но цензуру эти твиты не прошли.

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