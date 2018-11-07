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Манолас отправил Фернандеса в нокдаун. Кажется, Черчесов пока может не рассчитывать на Марио

21:18
Манолас отправил Фернандеса в нокдаун. Кажется, Черчесов пока может не рассчитывать на Марио
Марио Фернандес / Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
  • ЦСКА принимает «Рому» в «Лужниках» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
  • Армейцы пропустили уже на 4-й минуте встречи – «волков» вперед вывел греческий защитник Костас Манолас
  • Спустя некоторое время он же стал участником жесткого столкновения.

Марио подкатился под соперника, который в падении угодил ему коленом в затылок. Судя по всему, защитник ЦСКА побывал в нокдауне после сильного удара. Футболисту понадобилась помощь медиков, которые погрузили его на носилки. 

https://twitter.com/pfc_cska/status/1060231783894208512

На этом матч для Фернандеса закончен. В игру вступил Георгий Щенников.

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Напомним, что Марио Фернандес – в расширенном составе сборной России на матчи с Германией (контрольная встреча, 15 ноября) и Швецией (Лига наций, 20 ноября). Неясно, сможет ли он помочь национальной команде в ближайших играх.

ЦСКА – «Рома». Онлайн и лучшие моменты

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