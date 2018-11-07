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Лига чемпионов

«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн и лучшие моменты

7 ноября 22:46
«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн и лучшие моменты
Манчестер Юнайтед - Ювентус / Фото: © Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Ювентус – Манчестер Юнайтед

Факты о матче:

  • Хозяева могут оформить выход в плей-офф с первого места. 
  • Команда находится в отличной форме, выиграв в сезоне 13 игр и только один раз сыграв вничью с «Дженоа». 
  • В свою очередь, «дьяволов» продолжает лихорадить в Премьер-Лиге, да и ситуация в группе такая, то за выход в 1/8 финала предстоит нешуточная борьба. 
  • Из-за травм «Юве» не сможет рассчитывать на Эмре Джана, Хедиру, Дугласа Косту, Бернардески и Манджукича. 
  • В составе английского клуба мы не увидим Рохо, Феллайни, Валенсию и Лукаку. 
  • Стартовый состав «Ювентуса»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Дибала.
  • Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Матич, Шоу, Погба, Эррера, Лингард, Санчес, Марсьяль.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Внезапно Алексис мог выскочить на очень удобную позицию для удара, но не срослось.

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