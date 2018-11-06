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Чемпион мира-2006 и экс-игрок «Ювентуса» получил реальный срок в тюрьме. Из-за чего?

09:47
Чемпион мира-2006 и экс-игрок «Ювентуса» получил реальный срок в тюрьме. Из-за чего?
Винченцо Яквинта / Фото: © Andreas Rentz / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru
Чемпион мира 2006 года Винченцо Яквинта осужден на два года тюрьмы. А его отец получил 19 лет.

Что случилось?

В 2015-м в ходе масштабной операции итальянской полиции по делу о мафиозной группе «Ндрангета» (прорабатывались более 200 подозреваемых) в доме отца Винченцо Яквинты – Джузеппе – был проведен обыск. В одном из сейфов обнаружили револьвер Smith & Wesson, пистолет Browning и 126 патронов. Все это было оформлено на сына, но на тот момент Яквинта-старший уже не имел права на хранение оружия. Так как в 2012 году его заметили обедающим в компании с несколькими представителями калабрийской мафии. Позже Джузеппе объяснял свое знакомство с мафиозными лидерами тем, что они вместе росли в Калабрии.

Джузеппе Яквинта занимался строительным бизнесом в провинции Реджо-Эмилия. Из-за случившегося в 2012-м землетрясения это было очень прибыльным делом, поэтому, по мнению полиции, в дело вступила мафия. В итоге через три года полицией были заведены десятки уголовных дел по статьям о вымогательстве, ростовщичестве, незаконных покупках и хранении огнестрельного оружия, о фиктивных договорах и отмывании денег. В ходе операции оказались задержаны несколько бизнесменов и даже политиков.

После обыска в доме на Джузеппе и Винченцо Яквинту были заведены уголовные дела по двум статьям: связь с мафией и незаконное хранение оружия.

— Я купил оружие на будущее, потому что любил ходить на стрельбище рядом с домом, — цитирует Football Italia объяснения в суде от Яквинты. 

По словам игрока, он передела отцу оружие еще в 2007-м – перед отъездом в «Ювентус». На тот момент на Джузеппе не распространялось никаких запретов. Ключевой ошибкой стало то, что Винченцо не предупредил полицию, что временно оставит оружие у отца. Хотя сделать это был обязан.

В ноябре 2018-го по итогам слушаний в суде Винченцо получил 2 года тюрьмы (прокурор просил 6), а отец - 19. Полиция смогла доказать связь с мафией только в отношении Джузеппе Яквинты.

Что за мафия «Ндрангета»?

Одна из самых крупных группировок в мировой истории. К 2000-м ее влияние стало настолько большим, что вышло за пределы Италии и даже Европы. Она занимается как нелегальным бизнесом (являясь, например, крупнейшим импортером кокаина в Европу), так и легальным (строительство, розничная торговля и ресторанный бизнес).

В клане существует оферта - правило, запрещающее рассказывать о группировке посторонним людям. Особенно - полиции. Нарушивших это правило ждет жесткая смерть.

Насколько крутым был игроком Яквинта?

Винченцо вырос в небольшом городке Кутро. В то время он считался настолько бедным, что выбраться оттуда в основном можно было двумя путями: через мафию или большой спорт. Яквинте повезло с футболом.

  • В 21 год он оказался в «Удинезе», с которым через три года вышел в Лигу чемпионов. В первом же матче главного европейского турнира Яквинта забил три гола. Команду тогда тренировал Лучано Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом»
  • В 2006-м Винченцо стал чемпионом мира в составе сборной Италии. Он провел 5 матчей на турнире (в том числе финал и полуфинал) и забил один гол
  • В 2007-м Яквинта перешел в «Ювентус», с которым выиграл один чемпионат Италии и забил более 40 голов
  • В 2013-м завершил карьеру. Последние два года из-за многочисленных травм он почти не играл

Что сказал Яквинта после суда?

— Это позор! Они разрушают мою жизнь, но я ничего не сделал. Чувствую себя, как пес, уже четыре года. Из-за этого страдают все: я, моя семья, дети. Нам говорят, что мы связаны с мафией, но мы не знаем даже название группировки. Думаю, меня наказывают из-за моего происхождения, а ведь я чемпион мира по футболу. Мы восстановим свое имя и докажем, что приговор несправедливый, — заявил Яквинта.

Что будет дальше?

Согласно итальянскому законодательству Яквинта не будет считаться виновным, пока не исчерпает все возможности для апелляции приговора. Поэтому прямо сейчас он не будет заключен под стражу. 

А вот его отец (из-за более серьезного обвинения) в лучшем случае окажется под домашним арестом во время опротестования решения суда. Либо же станет находиться в тюрьме.

Фото: globallookpress.com

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