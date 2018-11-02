14 суток в тюрьме, драка с фанатами и тот самый гол испанцам. Ван Перси завершает карьеру

Это последний сезон для голландца.

2018-11-02T21:04:22+03:00 Это последний сезон для голландца.

Свое имя Робин ван Перси получил в честь известного разбойника Робин Гуда. Отец будущего футболиста был художником и однажды иллюстрировал книгу про этого персонажа.

Когда ван Перси было три года, его родители развелись: две сестры по решению суда жили с мамой, а он – с папой. Робин взрослел на окраине Роттердама – в не самом благополучном районе. Несколько раз мальчишку хотели выгнать из школы за плохое поведение.

Скауты «Арсенала» долго не решались предложить ван Перси контракт. Футболист был известен непростым характером. К 21 году он успел:

Поссориться с тренерами в академии «Эксельсиора». Из-за чего его выгнали из школы

Перейти в академию «Фейеноорда» и дебютировать за клуб в 17 лет, а в 19 получить приз лучшему молодому игроку чемпионата Голландии

В 20 лет ван Перси поругался с тренером Бертом ван Марвейком. Тот считал, что у Робина звездная болезнь – и сослал футболиста в резерв

Во время матча между резервными командами «Фейеноорда» и «Аякса» на поле выбежали болельщики и напали на игроков, в том числе и на ван Перси. Они не любили форварда, потому что он вызывающе вел себя в одном из матчей с основой «Аякса»

Несмотря на ссылку в резерв, конфликт с ван Марвейком продолжался вплоть до отъезда ван Перси в «Арсенал» — в 2004-м.

Стычка с фанатами «Аякса» отчасти помогла Робину: несмотря на непрекращающиеся оскорбления, летящие предметы с трибун, игрок вел себя максимально спокойно. Людям из «Арсенала» показалось, что парень наконец повзрослел.

Кумиром детства для Робина был Деннис Бергкамп, поэтому голландец всегда симпатизировал «Арсеналу». Бергкамп взял шефство над молодым игроком, всячески ему помогал.

«Я как-то специально наблюдал за Деннисом на тренировке – и он не отдал ни одного плохого паса за час. Ни одной ошибки! Это было похоже на искусство. Это дало мне мотивацию выйти когда-нибудь на такой же уровень», — говорил Робин.

Но окончательно повзрослеть ван Перси помогло другое: вскоре после переезда игрока в Лондон фотомодель Сандра Кригсман обвинила его в изнасиловании. Робин даже провел 14 суток за решеткой, но потом вышел под залог. Позже футболиста оправдали, но это случай сделал его другим человеком. Он понял, что в один миг может потерять все – и семью (на тот момент он совсем недавно женился), и футбол.

После ухода Анри ван Перси стал главным нападающим в «Арсенале». Но частые травмы мешали голландцу раскрыться – он провел только три полноценных сезона в Лондоне. После самого успешного из них – его позвали в «МЮ», где он наконец-то получил медаль АПЛ. К этому моменту Венгер сделал из Робина игрока, который умеет все: и убийственно реализовывать моменты, играя на острие, и раздавать голевые передачи. Два сезона подряд он становился лучшим бомбардиром АПЛ и одним из лучших ассистентов: сезон-2011/12 – 30 голов + 10 голевых передач; сезон-2012/13 (уже в «МЮ») – 26 голов + 9 голевых передач.

Когда голландец покидал «МЮ», случился очень трогательный эпизод. В сети появилось видео, как 4-летний болельщик клуба Луи Даймонд переживал трансфер любимого футболиста. Когда видео стало очень популярным, о нем узнал клуб и организовал ребенку и его родителям встречу с игроком. Было очень трогательно.

Ван Перси очень уважал Фергюсона, но главным тренером в жизни всегда называл Венгера. После ухода француза из клуба форвард поделился эмоциями: «Ты особенный человек и великолепный тренер. Я всегда буду считать тебя своим футбольным отцом, под руководством которого я получил шанс вырасти и как мужчина, и как футболист. Всегда буду благодарен за это и желаю тебе всего лучшего в следующей главе твоей жизни».

В Турции ван Перси уже не получал прежнего удовольствия от футбола, о чем сам признавался в интервью. Поэтому в зимой 2018-го он принял решение вернуться в клуб, в котором дебютировал в большом футболе – «Фейеноорд». За полгода забил 5 мячей (в 12 матчах), но чемпионом стать не смог. А мощно начав этот чемпионат (6 голов в 10 играх), сделал неожиданное заявление:

— Думаю, после этого сезона я завершу карьеру. Я играл в футбол с 5 лет, в том числе на профессиональном уровне – 18. И мне не нужен чемпионский титул Голландии, чтобы считать возвращение успешным. Здесь я снова стал получать радость от футбола – это главное.

В текущем сезоне стать чемпионом будет не менее сложно – после 10 туров ПСВ (выиграв все матчи) оторвался на 10 очков.

В молодости Ван Перси видели вторым Кройффом. Не получилось. Но Робин все равно был успешен – и является лучшим бомбардиром сборной Голландии в истории, у него 50 голов в 102 матчах. Еще он выиграл серебро и бронзу двух чемпионатов мира. Но особенно запомнят форварда по тому самому голу в ворота сборной Испании – на ЧМ-2014. Когда голландец в прыжке головой перекинул мяч через вратаря.

История Робина красиво закольцевалась: на стадионе «Эксельсиора» одна из трибун названа в честь ван Перси. Фанаты «МЮ» аплодировали его голу на «Олд Траффорд» за «Фенербахче», а теперь он в родной команде снова поборется за титул.

Фото: Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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