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Крылья, черепа, Скуби-Ду и персонаж Warcraft. Какие татуировки делают спортсмены

31 октября 12:58
Крылья, черепа, Скуби-Ду и персонаж Warcraft. Какие татуировки делают спортсмены
Раджа Наингголан / Фото: © globallookpress.com
Не секрет, что татуировки очень популярны у спортсменов. Собрали любителей нательных рисунков среди топовых атлетов. Кто круче?

Раджа Наингголан

Один из главных фанатов татуировок в мире спорта, с него и начнем. На теле бельгийца более 30 (!) рисунков, которые вкупе с ирокезом на голове и стальными мышцами создают устрашающий образ. То, что нужно в опорной зоне. На спине Наингголана – крылья, их дополняют даты рождения и смерти матери, в память о ней. На левой руке – дань памяти азиатским корням – карп, чуть выше – Будда. Неуступчивость футболиста подчеркивают изображения костей на кисти. На правой надпись: «Ненавижу проигрывать», на левой – «Люблю побеждать».

Майк Тайсон

Татуировки на лице делать больно и опасно, но ничего из перечисленного не является проблемой для Короля бокса. Орнамент вокруг левого глаза в стиле древнего народа маори дополняют также изображения дракона (правое предплечье), Че Гевары (на ребрах) и Мао Цзэдуна (на правом плече).

Мемфис Депай

Лучший друг Квинси Промеса знаменит татуировкой льва во всю спину. Объяснял он ее лаконично: «Я воспитывался словно в джунглях».

https://www.instagram.com/p/BpfGmS5FCm9/?taken-by=memphisdepay

Также выделяется на теле Мемфиса статуя Иисуса-Искупителя (оригинал – в Рио-же-Жанейро) в честь выступления на чемпионате мира в Бразилии и его любимая татуировка – круг. Да-да, просто маленький круг. Он символизирует узкий круг общения футболиста, самых близких друзей.

На Youtube даже есть видео, где Депай с удовольствием рассказывает о значении татуировок.

Федор Смолов

Пожалуй, Федор первым среди российских топ-футболистов стал «забивать» тело чернилами. На правой руке на фотографии ниже хорошо виден православный крест. Также на руках присутствуют следующие надписи: «Футбол всегда будет в моем сердце» (на английском) и «Мы русские – с нами Бог». Последняя, разумеется, на русском языке.

На груди же у Федора – слово Faith (Вера) на фоне кирпичной стены.

Джефф Монсон

Боец смешанных единоборств, уроженец американского штата Миннесота, с 2018 года имеет паспорт РФ. Повлияло это события и на внешность Монсона. На его мускулистых руках появились слова на русском: «свобода» и «солидарность».

Дэвид Бекхэм

Самый стильный в выборе не только одежды, но и татуировок. На левом плече Бэкса изображена картина Франческо Райболини, изображающая Купидона, который несет Психею на небо. На правом боку – репродукция иконы «Человек Страданий». Дополняет образ ангел-хранитель на спине бывшей звезды «МЮ» и «Реала».

Златан Ибрагимович

Изображение на правом боку Ибры такое же скромное, как и он сам. Просто огромный красный дракон. Два туза – бонусом. Остальные татуировки шведа по большей части связаны с семьей.

Виктор Ан

Легендарный шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион, самый русский из уроженцев Сеула. Главная звезда уже домашних для него сочинских Игр (три золота и бронза) выбрал в качестве украшения тела олимпийские кольца и философскую надпись «Без боли нет движения вперед» (иероглифами).

Даниэл Аггер

Может составить конкуренцию Наингголану по количеству татуировок, но ушел вперед в том плане, что еще и сам иногда выступает в роли тату-мастера для бывших партнеров по «Ливерпулю». На память о времени на «Энфилде» — аббревиатура легендарной песни You’ll Never Walk Alone – YNWA – на нижних фалангах пальцев. Об исторической родине Даниэл тоже не забыл, набив сразу несколько датских флагов на левую руку. Спину украшает устрашающая картина «Кладбище викингов», грудь – рисунок в виде цепи.

Серхио Рамос

Еще один футболист, который сделал татуировку и не смог остановиться. На спине Серхио – Иисус, а также лев и волк. Из необычного – Рамос носит на себе много цифр, не связанных с датами рождения. В частности, свой счастливый номер (4) и «90+» — как напоминание о своих знаковых голах в концовках игр.

Рауль Мейрелеш

Португальский «клон» Наингголана. Огромный дракон на спине, черепа на груди вместе с…портретами родителей. Ну… мило, что еще сказать.

https://twitter.com/OficialMeireles/status/669547080558452736

Роман Павлюченко

Роман добавил брутальности в свой образ, сделав модный ныне «рукав» из мелких татуировок, объединенных одним стилем. Там много всего, начиная от «Спаси и сохрани» до (внезапно) собственного знака зодиака – Sagittarius, Стрелец. 

Евгений Плющенко

Еще один известный спортсмен, который сделал татуировку с отсылкой к знаку зодиака, только в случае с Плющенко – рисунком (скорпион), а не надписью. На другой руке двукратного олимпийского чемпиона красуется фраза Viam supervadet vadens (Дорогу осилит идущий).

Александр Волков

Не забыли мы и про волейболистов, а среди них тоже есть необычные рисунки. Ладно олимпийские кольца (Волков все-таки чемпион Игр в Лондоне), но вот крылатый дракон с волейбольным мячом и двумя волчьими мордами… Впечатляет.

Светлана Крючкова

Еще немного волейбола, но уже женского. Двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова украсила правую руку татуировкой леопарда. Это животное символизирует качества, которые Крючкова хотела усилить: гибкость, быстроту, ловкость. Примечательно, что в 2006 году на ее предплечье был изображен только леопард, но позже рисунок расширялся и теперь заканчивается у кисти.

Данни 

Один из самых ярких легионеров в истории российского футбола нанес на руки имена сыновей и букву «Д». По его словам, это просто первая буква имени.

Руслан Захаров

На левом плече олимпийского чемпиона Сочи-2014 по шорт-треку изображен герой картины Виктора Васнецова «Богатыри». Русский дух.

Никита Коновалов

Чем-то напоминает узоры на лице Майка Тайсона, но в реальности происхождение татуировок российского пловца еще интереснее.

— Моя татуировка связана с игрой Warcraft. Очень серьезно на нее подсел, — сказал чемпион мира по плаванию Коновалов в интервью «Советскому спорту». — В девятом классе еще плавал, а в десятом забил и на спорт, и на школу, откуда меня даже выгнать хотели. А я круглыми сутками играл в Warcraft по Сети. Татуировка – это память о прошлом и символ перемен в жизни. Она в честь персонажа Иллидана, охотника на демонов. Он любим всеми, кто играет в Warcraft. Большой качок, как французский пловец Бернар. Сильный, быстрый и ловкий. С двумя здоровенными мечами, которыми всех рубит пополам.

Иван Скобрев

Российский конькобежец может удивить за пределами льда, и делает это. Скуби-Ду на коньках. Просто Скуби-Ду на коньках.

Диего Марадона

Dalma на руке легенды аргентинского футбола – не признание в любви блюду из виноградных листьев, а имя его дочери – Дальма. На правой руке имя другой дочери – Джаннины. А еще портрет Че Гевары чуть выше, на плече.

Лионель Месси

К слову, про легендарных аргентинских футболистов. Месси долго держался, но потом началось. Первой татуировкой стал портрет бабушки на левой лопатке, затем –  руки сына на ноге (возможно, придется перечитать и осмыслить). Позже стали появляться и более смелые татуировки: номер 10 с мечом на голени, портрет Иисуса на плече. 

Затем руку Лионеля украсило изображение витража Храма Святого Семейства в компании розового лотоса. По словам тату-мастера Роберто Лопеса, это символизирует связь Месси с любимой Барселоной. Примечательно, что и наоборот, у Лопеса есть татуировка, сделанная самим Лео! Тот набил десятый номер на руке мастера в благодарность за его работу.

Леброн Джеймс

Слово «Избранный» (Chosen) на спине великого баскетболиста. И по «мелочи», отдельным фразам, на руках (включая изображение льва и имя сына) и остальных частях тела.

https://www.instagram.com/p/Bmtd3DkhJrC/

Александр Емельяненко

Восьмиконечные звезды на коленях, паутина на плечах, фраза «Пойдете за правдой, сотретесь до ж*пы» на ступнях, купола на руках… Значение этого набора можете самостоятельно загуглить, но лучше не стоит. На спине у Александра набита надпись Gott mit uns – С нами Бог, а также немного пугающее изображение младенца и скелета. Грудь бойца украшает сцена битвы Пересвета с Челубеем и надпись «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Giuseppe Bellini / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Handout / Handout / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Антон Денисов, Getty Images, Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня, globallookpress.com, Lars Baron / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru, РИА Новости/Евгений Биятов, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Михаил Мокрушин, globallokpress.com, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Астапкович

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