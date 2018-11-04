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В большом футболе не очень чисто. Что натворил Football Leaks?

13:38
В большом футболе не очень чисто. Что натворил Football Leaks?
Йозеф Блаттер / Фото: © Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Футбольный аналог всем известного Wikileaks снова взорвал информационные бомбы. Под ударом оказались ФИФА, боссы и лучшие клубы Европы. Разоблачения и подробности грязных сделок публикуют авторитетные СМИ, которым Football Leaks предоставил необходимые документы. Берите попкорн и врубайте первую серию нового сезона.

Что мы уже знаем

Издание Get French Football News‏ со ссылкой на Football Leaks сообщило, что экс-президент Франции Саркози повлиял на итоги выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В 2010-м на одной из встреч с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани француз попросил того купить «ПСЖ» и запустить во Франции телеканал BeIN Sports. В благодарность за это Саркози пообещал поручить Платини, занимавшему тогда президентский пост УЕФА, пролоббировать Катар при выборе места проведения ЧМ-22.

Совпадение или нет, но катарская компания стала хозяином «ПСЖ», сам Катар – хозяином ближайшего ЧМ, а во Франции активно вещает BeIN Sports. 

Журналисты издания Spiegel на основе документов Football Leaks провели расследование и выяснили, что три года подряд (2011 – 2013) бюджеты «Манчестер Сити» и «ПСЖ» переживали серьезный дисбаланс затрат и доходов, что противоречит всем мыслимым правилам финансового фэйр-плей. УЕФА должен был применить санкции к английской и французской командам, в частности, им грозило исключение из еврокубков. Инфантино, занимавший на тот момент пост генерального секретаря союза, помог спасти ситуацию. Незаконно.

Чиновник неоднократно тайно встречался с руководством «Сити» и «ПСЖ», в результате в мае 2014-го между клубами и УЕФА было заключено соглашение. Учитывая масштаб нарушений, команды отделались смешными штрафами – по 20 миллионов евро. Компромисс не устроил Брайана Куинна – финансового эксперта, который тогда руководил следственным комитетом финансового фэйр-плей. Он посчитал наказание несправедливо мягким и ушел в отставку. 

По данным Spiegel, руководство топ-клубов ведет тайные переговоры с целью в 2021 году создать элитный турнир, который заменит Лигу чемпионов.

Боссы «Реала», «Барсы», «Баварии», «Ювентуса», «МЮ», «Милана» и «ПСЖ» с 2016-го вынашивают эту идею и даже консультировались с юристами. В частности, немецкое руководство интересовали последствия подобного заговора. К примеру, для «Баварии» он может повлечь серьезные неприятности. Контракты ее футболистов привязаны к участию в бундеслиге, и важно выяснить, смогут ли игроки разорвать соглашения с клубом, если тот покинет федерацию.

Кроме того, опубликован проект суперлиги, разработкой которого занимался один из самых влиятельных людей в мировом футболе – Чарли Стиллитано. Согласно плану в качестве основателей значатся 11 клубов. Помимо инициативной группы еще «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Для них участие в турнире будет гарантировано 20 лет. Плюс пять команд выступят в суперлиге в гостевом статусе. Первыми приглашенными станут «Боруссия», «Марсель», «Интер», «Рома» и «Атлетико». Сообщается, что соглашение о создании турнира подпишут в ноябре. А самый крутой турнир на данный момент – Лига чемпионов – вскоре свое существование прекратит.

О чем скоро узнаем больше

Похоже, вышеописанное – это всего лишь малый кусочек гигантского скандально пирога. Уже анонсированы новые огненные истории, подробности которых стоит ожидать в ближайшее время.

Например, о сомнительных победителях ЛЧ, неоднократно с помощью допинга завоевывавших трофеи.

Или если не о мрачно-черных, то откровенно серых схемах выплаты зарплаты Роберто Манчини во времена его работы в «Манчестер Сити». 

Что о сливах Football Leaks думают обвиняемые

«ПСЖ»: «Мы строго соблюдаем действующие законы. Всегда»

«ПСЖ» неизменно действовал в полном соответствии с законами и правилами. Наш клуб всегда строго соблюдал действующие законы и решительно отрицает утверждения, опубликованные в пятницу. Сумма контракта с катарской компанией QTA была известна УЕФА и широкой общественности с 2014 года. В 2014-м УЕФА подтвердил наш контракт с Катарским советом по туризму. Принцип этого контракта прост: сегодня положительные результаты «ПСЖ» связаны с Катаром и напрямую приносят пользу его имиджу. С момента создания финансового фэйр-плей «Париж Сен-Жермен» был одним из самых проверяемых и контролируемых клубов в истории. За последние семь лет аудиторы всегда получали исчерпывающую информацию о клубных счетах и ​​контрактах. «Париж Сен-Жермен» понимает и соглашается с желанием очистить европейский футбол и призывает к справедливому регулированию, которое позволяет честно играть и способствует устойчивым инвестициям в футбол, – сказано в официальном сообщении клуба.

ФИФА: «В опубликованных материалах нет ничего криминального»

— Четыре недели назад группа журналистов прислала несколько сотен вопросов в ФИФА, основываясь на частных и внутренних электронных письмах, к которым незаконно получили доступ третьи лица. Несмотря на то, что мы честно и прямо ответили на присланные вопросы, некоторые медиа решили проигнорировать наши ответы и исказить и правду, и факты в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей. Это очевидно. Кажется явным, что в «репортажах» ряд СМИ преследуют единственную цель: попытку подорвать репутацию нового руководства, а в частности, президента Джанни Инфантино и генерального секретаря Фатмы Самуры. Чтобы развеять сомнения, стоит подчеркнуть, что ни один «репортаж» не содержит ничего, что хотя бы отдаленно относилось к нарушению закона, устава или правила, – говорится в заявлении ФИФА.

Инфантино: «Реформирую УЕФА и сталкиваюсь с оппозицией»

— Всегда сложно изменять ситуацию, двигаться вперед и наводить порядок, чтоб все работало лучше. И поскольку мы решительно проводим реформы в ФИФА, для меня очевидно, что мы сталкиваемся с серьезной оппозицией, особенно со стороны тех, кто теперь не может бесстыдно получать прибыль от системы, частью которой они были. Но именно поэтому меня выбрали президентом. Я сконцентрирован только на одном: улучшать и развивать футбол по всему миру. И сегодня во мне еще больше решимости, чем когда-либо, продолжать выполнять эту задачу, – цитирует президента ФИФА официальный сайт организации.

«Манчестер Сити»: «Данные у нас украли. Комментировать ничего не будем»

— Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были, очевидно, получены путем взлома или были украдены из нашего клуба и у людей, связанных с ним. Нам отчетливо ясно, что это попытка навредить репутации «Манчестер Сити», – приводит слова представителей клуба Sky Sports.

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Фото: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, Harold Cunningham / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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