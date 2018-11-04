День народного единства с Жоаозинью. Колонка Трушечкина

Никто сейчас не заслуживает натурализации больше, чем этот бразилец. Он пригодится сборной.

2018-11-04T11:02:24+03:00 Никто сейчас не заслуживает натурализации больше, чем этот бразилец. Он пригодится сборной.

Завтра Станислав Черчесов назовет состав сборной на матчи против Германии и Швеции. И это новый повод заметить, что в нашей национальной команде до сих пор нет своего Рамоса – Дос Сантоса Жоао Натаилтона. Мы знаем его по прозвищу Жоаозинью, он выступает в московском «Динамо». Когда тренер Дмитрий Хохлов говорил, что для победы над ЦСКА ему не хватило Месси, он имел в виду, что футболист с похожими модельными характеристиками в команде имеется, но обидно, что не такой результативный.

У него есть паспорт. Мы его давно знаем. Давайте дадим ему шанс в сборной.

Смотрите: в команде пока играют два натурализованных бразильца. Как они туда попали? Вратарь Гилерме – уникум: он доказал свою состоятельность в среде, где представители его вида в принципе не выживают. Нет у нас в лиге бразильских, ангольских и других иностранных голкиперов. Потому что вратари клубов российской премьер лиги – граждане России, это закон в условиях лимита, и исключения из него не выходят из границ статистической погрешности. Гилерме тоже стал гражданином, он перед этим законом чист. Но он выбирал не сборную, он выбирал карьеру в «Локомотиве». И то, что он пожертвовал спортивным гражданством, полученным по праву рождения, ради искусственного фильтра в стране пребывания, – уже достаточный признак его лояльности. То есть он, чтобы быть вратарем сборной России, сделал (а не получил в виде генов, по умолчанию) больше, чем почти любой другой вратарь в стране. К тому же он играет в воротах стабильно и качественно. Прямо сейчас Гилерме – первый вратарь сборной.

Другой натурализованный бразилец сборной – Марио Фернандес. У него своя траектория, потому что Марио не нуждался в паспорте, чтобы играть за ЦСКА. Такому футболисту и без того всегда выкраивалось место в шестерке легионерских позиций, потому что он – один из лидеров клуба. Если и иметь в составе иностранца, то – такого, как Фернандес. В случае Гилерме усилие по направлению к сборной сделал игрок, в случае Марио – сама сборная, которая включила в себя армейца еще до того, как он смог за нее официально выступать.

И вот Жоаозинью. Третий путь. Бразилец, который просто давно стал своим. Паспорт получил за выслугу лет, но его ничто не вынуждало выслуживаться. Он просто вжился в нашу действительность и врос в нашу лигу, и этим его судьба похожа на судьбу Гилерме. Он сыграл в России почти две с половиной сотни матчей, видел разное и себя тоже успел показать. Когда потерял место в атаке «Краснодара» – нашел себя в защите. Когда даже с нужным паспортом перестал отвечать тамошним высоким игровым стандартам – не пропал, нашелся в Москве. И в сегодняшнем «Динамо» он, пожалуй, главный игрок в поле.

Он входит в пятерку лучших в лиге по ключевым передачам (31). А из тех, кто имеет право выступать за сборную России, – третий, после Дзюбы и Газинского. Чаще Жоаозинью (93) в штрафную соперника пасуют только Паредес и Мануэл Фернандеш, которые уже никогда не сыграют за нашу национальную команду. По количеству ударов (26) он – в десятке лучших лиги и в пятерке тех, кто имеет право играть за нашу сборную.

Если представить себе весь массив кандидатов в команду, разбитых на группы: «перспективные», «быстрые», «левши» и т. д., то Жоаозинью точно возглавляет очередь, составленную из натурализованных. О его долгосрочных перспективах за два месяца до тридцатилетия говорить не приходится. Левша он приличный, но это сейчас в сборной не имеет отдельной цены. Но если вести речь не о сборной завтрашнего дня, а о команде тех, кто полезен и интересен сегодня, Жо вполне годится в народное ополчение. Он покладистый парень, со своим лицом, работяга. Но такой работяга, который при этом вполне бразилец, со всеми входящими в это понятие качествами: техничен, чувствует ритм, способен забить и отдать. «Хороший парень» – не профессия и с точки зрения сборной. А вот «своеобразный парень» – это уже повод приглядеться.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Удаление: Рауш («Динамо»), 81.