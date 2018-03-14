«Барселона» не может победить «Челси» 8 матчей подряд. Получится ли теперь? Онлайн и лучшие моменты

«Барселона» не может победить «Челси» 8 матчей подряд. Получится ли теперь? Онлайн и лучшие моменты

22:34

«Барселона» принимает «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Факты:

  • Первый матч закончился вничью – 1:1
  • В Лиге чемпионов «Челси» и «Барселона» играли между собой 13 раз: четыре победы у «Челси», три – у «Барселоны»
  • «Челси» не проигрывает «Барселоне» 8 официальных матчей подряд – последний раз каталонцы побеждали в 2006 году. Главным тренером «Челси» тогда был Жозе Моуринью

Самые тяжелые поражения в карьере Моуринью

  • «Барселона» не проигрывает в 24 домашних матча Лиги чемпионов подряд – с сентября 2013 года (22 победы). Две ничьих пришлись на проигранные четвертьфинальные противостояния с «Атлетико» и «Ювентусом»
  • 6 мая 2009 года состоялся самый скандальный матч между этими командами: норвежец Том Хеннинг Эвребе, судивший ту игру, не назначил в ворота «Барселоны» три-четыре пенальти. В итоге Иньеста на последних минутах сравнял счет и вывел испанскую команду в финал. Так Гвардиола взял первый трофей в Лиге чемпионов
  • Лионель Месси впервые забил «Челси» 20 февраля 2018 года. До этого момента он 8 матчей не мог поразить ворота «синих».
  • Аргентинцу осталось всего два гола до сотни в Лиге чемпионов
  • Стартовый состав «Барселоны»: тер-Штеген; Роберто, Пике, Юмтити, Альба; Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста; Месси, Суарес
  • Стартовый состав «Челси»: Куртуа; Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер; Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо; Виллиан, Жиру, Азар

Статистика и текстовая трансляция

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Лучшие моменты:

Барселона - Челси. 1:0. Лионель Месси играет в стеночку и с нулевого угла забивает Куртуа

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Проход Азара и прострел Мозеса

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Дальний удар Виллиана

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Барселона - Челси. 2:0. Усман Дембеле забивает первый мяч за "Барселону"

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Фото: David Ramos / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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