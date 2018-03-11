Троллит «Арсенал», владеет клубом в США. Чем сейчас занят Дрогба

Экс-форварду «Челси» Дидье Дрогба сегодня исполняется 40 лет. Чем он сейчас занят?

Дрогба – это прежде всего финал Лиги чемпионов сезона-2011/12. Когда «Бавария» всю игру возила «Челси» и должна была спокойно забивать два-три мяча, лидеры «синих» - Дрогба, Лэмпард, Кэхилл, Чех - сотворили чудо. Ивуариец тогда сравнял счет за четыре минуты до конца, а затем нанес решающий удар в серии послематчевых пенальти. «Челси» воздалось за безобразное судейство Эвребе.

Великое поколение игроков получило заслуженный титул, а Дрогба укатил по маршруту Китай – Турция – возвращение в «Челси» на один сезон. Летом 2015 года Дрогба, подписав контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт», во второй раз покинул клуб. Дидье тогда было 37 лет. В Америке ему предложили зарплату в 5 млн евро, что сейчас, конечно, уже не так много.

В «Монреале» Дрогба провел полтора года. В первом сезоне играл здорово – за половину чемпионата провел 14 матчей, забил 12 голов. «Монреаль» вышел в плей-офф, дойдя до полуфинала конференции. Но в следующем году форвард стал игроком ротации. Особенно это проявилось в играх на вылет, где он во всех матчах выходил на замену. «Монреаль» дошел до финала конференции, но проиграл «Торонто». В декабре 2016-го контракт Дрогба закончился.

В апреле 2017 года ивуариец стал одновременно игроком и совладельцем клуба «Финикс Райзинг». Эта команда играет в USL, занимающей второе место в американской системе лиг, естественно, после MLS. Дрогба получил статус миноритарного акционера, то есть влиять напрямую на развитие клуба он не может.

- Конечно, необычно быть одновременно и игроком, и владельцем клуба, но, думаю, это будет захватывающе. Это хороший выбор доя меня. Я хочу играть, но все-таки мне уже 40, поэтому важно подготовиться к тому, что будет после завершения карьеры. У мены были предложения из Китая, АПЛ, чемпионшипа, но они касались только выступления в качестве футболиста, - сказал тогда Дрогба.

Еще до прихода Дрогба, в феврале 2017-го, «Финикс» подал заявку на попадание в MLS. Главную футбольную лигу Северной Америки в течение ближайших трех лет планируют расширять с 24 до 28 команд. Кандидатов вместе с «Финиксом» – 12.

Клуб Дрогба – один из фаворитов. Вероятно, он станет либо 27-м, либо 28-м участником MLS. «Финикс» собирается активно вкладываться в инфраструктуру. В планах строительство новой арены на 20 000 тысяч мест (нынешняя вмещает только 6200), плюс создание огромного футбольного комплекса, который помимо стадиона будет включать в себя еще и академию. Также «Финикс» - один из самых популярных клубов USL. И по количеству жителей (в Финиксе проживают более 1,5 млн человек, шестое место в США), и, как следствие, по рейтингам трансляций матчей.

В первом сезоне Дрогба провел за «Финикс» 14 матчей, забил 10 голов. Клуб занял пятое место в Западной конференции. И вылетел в первом раунде плей-офф. Также вместе с Дрогба в «Финиксе» играет Шон Райт-Филлипс.

Но если с MLS все сложится, то уже без футболиста Дрогба. Следующий сезон, скорее всего, станет последним для него в качества игрока.

Вот лишь немногое из того, чем он занимается, чтобы не закиснуть:

Открывает образовательные школы в Кот-д'Ивуаре с помощью своего фонда и строит больницы.Кстати, в 2005 году во многом благодаря Дрогба в Кот-д'Ивуаре закончилась гражданская война между повстанцами и сторонниками правительства. После первого в истории выхода сборной на чемпионат мира форвард прямо из раздевалки обратился к повстанцам, призвав тех сложить оружие. И именно с этого момента конфликт начал угасать – в итоге было объявлено перемирие. А обращение Дрогба еще несколько месяцев крутили по национальному телевидению.

Следит за успехами сына. 17-летний Айзек Дрогба в феврале этого года подписал контракт с французским «Генгамом». Ранее футболист тренировался в структуре «Челси».

Меняет имидж

Креативит в инстаграмме

Радуется победе в теннисном турнире.

Во время массажа изображает скрежет металла, добавляя: «Я слишком стар для этого. Мне нужно смазать суставы».

Забивает классные штрафные.

Играет в футбол вместе с Павлом Погребняком. В благотворительном матче.

Помогает в продвижении заявки Марокко на проведение ЧМ-2026.Также было объявлено, что заявочный комитет заручился поддержкой Самуэля Это’О.

Троллит «Арсенал». «Уважаемый «Финикс», я хочу отправиться в аренду в «Челси» на два дня – 25 и 26 мая, чтобы просто забить 17 голов в 17 матчах против «Арсенала». Клянусь, я вернусь обратно!» – написал Дрогба в твиттере в апреле 2017 года. В тот день лондонцы победили «Сити» в полуфинале Кубка Англии (2:1, проигрывая 0:1 до 70-й минуты), но, видимо, игра защиты ивуарийца не впечатлила.

Встречается с президентом Франции, чтобы обсудить экономическое и социальное развитие Африки

Живи полной жизнью! Будь, как Дрогба.

Фото: Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jennifer Stewart / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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