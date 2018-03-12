10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
11:09
Жиньяк, Коунитью или Фернандо. Кто автор лучшего гола выходных?

Андре-Пьер Жиньяк делает красиво в Мексике. 

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«Пятка дьявола». В главной роли Филиппе Коутинью.   

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Сумасшедший штрафной Фернандо на 90-й минуте. 

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Еще один крутейший удар со стандарта. На этот раз в исполнении Пауло Дибалы

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Гол, после которого французские СМИ назвали Костаса Митроглу «героическим греком».

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«Аяксу» забивает Мартин Эдегор. Помните такого парня? Смотреть с отметки 3:40.

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Де Хеа и Рэшфорд уделывают «Ливерпуль».

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Это испанская сегунда. И очень классный гол Алекса Мулы.

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Франк Рибери ускользает от всей обороны «Гамбурга».

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Фабинью чуть не порвал сетку ворот «Страсбура».

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Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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