10 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Жиньяк, Коунитью или Фернандо. Кто автор лучшего гола выходных?

Андре-Пьер Жиньяк делает красиво в Мексике.

«Пятка дьявола». В главной роли Филиппе Коутинью.

Сумасшедший штрафной Фернандо на 90-й минуте.

Еще один крутейший удар со стандарта. На этот раз в исполнении Пауло Дибалы.

Гол, после которого французские СМИ назвали Костаса Митроглу «героическим греком».

«Аяксу» забивает Мартин Эдегор. Помните такого парня? Смотреть с отметки 3:40.

Де Хеа и Рэшфорд уделывают «Ливерпуль».

Это испанская сегунда. И очень классный гол Алекса Мулы.

Франк Рибери ускользает от всей обороны «Гамбурга».

Фабинью чуть не порвал сетку ворот «Страсбура».

Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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