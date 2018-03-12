«Посреди тренировки нам позвонили и сообщили, что мы чемпионы». Удивительный путь Саймона Макменеми

«Матч ТВ» рассказывает о британском тренере, которого толком не знают на родине, но считают одним из лучших во всей Юго-Восточной Азии.

В августе 2010-го шотландец Саймон Макменеми сидел у себя дома и готовился к новому сезону в качестве ассистента главного тренера «Уортинга». Любительской команды с туманными перспективами. Но как-то вечером в соцсетях к нему обратились филиппинские братья Саймон и Пол Гретвич, с которыми он работал в «Бергесс Хилл», клубе восьмого дивизиона Англии. От братьев Макменеми узнал, что прямо сейчас пост наставника национальной сборной их страны вакантен. Более того, в местной федерации знали, что где-то там есть 32-летний специалист, который может помочь сборной наконец-то решать хоть сколько-нибудь внятные турнирные задачи.

Недолго думая, Саймон собрал вещи и рванул в Азию. В числе первых целей ему поставили успешное выступление сборной Филиппин на чемпионате АСЕАН – главном международном турнире Юго-Восточной Азии. Чтобы вы понимали уровень команды на тот момент, с 1996 по 2008 годы в рамках этого чемпионата она проиграла 19 матчей из 21, в том числе сборной Индонезии со счетом 1:13. В общем, прозвище «азкалс» (так на Филиппинах называют бродячих собак) подходило идеально.

С Макменеми, тем не менее, команда сумела пробиться в полуфинал, где уступила все той же Индонезии. По ходу турнира филиппинцы обыграли действующего чемпиона Вьетнам (2:0). Тренер последних Энрике Кастильо в сердцах отказался пожать руку своему коллеге после матча, однако Саймон недолго расстраивался. Спустя пару дней вице-президент страны обещал национальную программу обучения.

«Мы осознали значимость случившегося только по возвращении. В аэропорту нас встречала туча народу. Камеры, интервью – на Филиппинах как будто родился новый вид спорта», — вспоминает тренер.

Если он и преувеличивает, то несильно. Своя профессиональная лига с автоматической квалификацией победителя в Азиатскую лигу чемпионов появилась как раз после этих матчей. Однако в федерации посчитали, что самое главное уже сделано и дальше стоит идти с другим специалистом. На место Макменеми был приглашен немец Михаэль Вайс, работавший с местной молодежкой.

Саймон ушел, но в то же время остался. Ему был интересен регион, его культура и то, как развивается там футбол. Некоторое время он поработал во вьетнамских, индонезийских и мальдивском клубах, причем в последнем случае владелец клуба пригласил его через твиттер.

Самый ад творился, разумеется, в Индонезии. Дело даже не в змеях, которых периодически приходилось выбрасывать за порог дома. Вот как проходило первое дерби Макменеми на Калимантане: «В концовке игры арбитр назначил угловой в пользу соперника. На поле тут же ворвалась толпа, так как, по ее мнению, мяч попал руку и надо было назначать пенальти. Полиция убрала всех обратно. А судья подумал и все же показал на „точку“. Голкипер отразил удар, и народ вновь хлынул с трибун. Всю нашу команду зажали в районе центрального круга, в качестве живого щита выступали полицейские. На поле было что-то около 15 тысяч человек. Такой вот обычный день в индонезийской лиге». Наверняка тот матч хорошо запомнил и Маркус Бент, известный по выступлениям за «Блэкберн», «Ипсвич» и «Эвертон» английский форвард. Тем продолжали интересоваться на родине, но Бенту хотелось моря, солнце и песка. «Он отличный парень, но в Индонезии для него было все в диковинку, очень много времени потребовалось на адаптацию», — так Макменеми объяснял то, что в 11 матчах Маркус забил лишь 4 гола.

В январе 2017-го Саймон принял предложение «Бхаянгкары» — ничем не примечательного середняка чемпионата, без особых амбиций и истории, с молодым составом без звезд даже по местным меркам. Звезду тренер привел из Брунея – 33-летнего португальского полузащитника Паулу Сержиу, воспитанника академии «Спортинга», занимавшегося там в то же самое время, что и Криштиану Роналду. В 2016-м Паулу помог клубу под названием ДПММ выиграть чемпионат Брунея и в определенном смысле пошел после этого на повышение.

«Бхаянгкара» стала главным открытием индонезийского сезона. Основанный лишь в 2010 году клуб, за который изначально болели в основном семьи полицейских, вдруг оказался в числе лидеров и не думал покидать эту компанию. Британцы звонили Макменеми и просили его провести параллели со сказкой «Лестера», но тот убеждал их, что это совсем другая история. «Мы не действовали на контратаках, а играли в яркий футбол, доминируя по ходу матчей», — говорил он.

За три тура до финиша «Бхаянгкара» возглавляла турнирную таблицу. Помешать ей взять титул теоретически еще могли лишь «Бали Юнайтед» и «ПСМ Макассар» — более богатые клубы, исторически претендующие на трофей.

Выезд к «Митра Кукар» (бывшей команде Макменеми и Бента) оказался не самым удачным – 1:1. Однако в этот же день выяснилось, что участие в матче принял полузащитник хозяев Момо Сиссоко (да-да, тот самый), хотя должен был отбывать дисквалификацию. Лига присудила три очка «Бхаянгкаре», и теперь надо было одержать лишь одну победу, чтобы стать чемпионами.

Нужный матч был выигран (3:1), однако радость оказалась скоротечной. Представители «Бали Юнайтед» подали протест по делу Сиссоко, и вопрос с победителем чемпионата подвис «до дальнейших разбирательств».

«Ужасно быть в подвешенном состоянии. Прошел день, другой, третий… Наконец, зазвонил телефон и прямо посреди тренировки нам сообщили, что мы стали чемпионами. Таким образом, мы могли продемонстрировать трофей в родных стенах в заключительном туре», — улыбается Саймон.

Макменеми стал первым британцем, выигравшим титул в Индонезии. Он до сих пор хранит в телефоне твит, впервые прочитанный в день прибытия в «Бхаянгкару»: «Тренер, ты был здесь уже два раза. Зачем вернулся-то? #неудачник». Эта запись от какого-то ноунейма мотивирует его.

Сейчас Саймон готовится к новому сезону, который стартует 23 марта. Он уже отклонил предложения из Малайзии, Тайланда и Южной Африки. Однако в Великобритании к его услугам не спешат обращаться. Макменеми вспоминает, как пару лет назад отправлял свое резюме в «Клайд» — шотландский клуб четвертого дивизиона: «Владелец клуба сказал, что впечатлен, но добавил, что у меня не было, по сути, никакого опыта в Шотландии. В какой-то степени он прав, это факт. Однако я возглавлял сборную и выводил ее на матч плей-офф в присутствии 90 тысяч зрителей. Это ведь тоже факт».

Фото: instagram.com/simonmcmenemy