Один удар и один поступок, делающие эту «Барселону» действительно великой

Кроме того, что сотворил Лео Месси, надо обязательно отметить Эрнесто Вальверде.

Удар

Штрафной Месси. Иных вариантов и быть не могло. На следующий день после того, как Криштиану забил свой 300-й мяч в примере, Лео не имел права не ответить чем-то еще более монументальным. На выходе получился 600-й гол в карьере. Символизм этих цифр, точнее разницы между ними, слишком очевиден, чтобы его комментировать.

Важно, что этот самый стандарт Месси заработал, когда на нем сфолил лучший в тот день игрок в составе соперника. Томас Парти провел выдающийся матч, успев отыграть как в центре поля, так и на фланге обороны «Атлетико». Но в одном конкретном эпизоде он нарушил правила и нарушил вообще весь тот хрупкий баланс, что был.

Важно, что забил Месси лучшему голкиперу этого сезона. Если не во всей Европе (что обсуждается), так в Испании точно. До Яна Облака мяч в принципе доходит не часто, но когда надо, он выручает примерно всегда. Без видимых усилий и лишнего напряжения. Человек делает свою работу. Но в одном конкретном эпизоде пришлось взять выходной. После игры Диего Симеоне отметил, что, играй Лео в форме «Атлетико», победила бы именно его команда.

За последние три недели Лео забил со стандарта голкиперам «Жироны», «Лас-Пальмаса» и «Атлетико». С разных точек и одинаково безнадежно для них. Ранее эта печальная участь постигла вратарей «Олимпиакоса», «Реала Сосьедад» и «Алавеса». Таким образом, процент ударов аргентинца со штрафных, которые в итоге обернулись голами, в этом сезоне составляет 9,5 процента! 63 попытки – 6 попаданий. Всего у него уже 39 реализаций. У очень и очень многих и пенальти-то столько не наберется…

Если в следующие выходные Лионель так же накажет «Малагу» и продлит серию, то повторит свое собственное достижение сезона-2015/16 по голам, забитым со штрафных. Тогда их набралось семь.

Поступок

История, которая вряд ли осталась замеченной за пределами Барселоны и, наверное, Испании.

Андре Гомеш уже не первый сезон считается эдаким козлом отпущения для болельщиков «Барсы». Португалец в самом деле порой выдает провальные матчи, часто ошибается на ровном месте и уж точно пока не наиграл на ту сумму, которая была заплачена за него (35 млн евро летом 2016-го). Правда, дело все больше доходит до абсурда – фанаты слишком увлеклись игрой в то, как лучше оскорбить Гомеша. И на минуту забыли о главном.

В конце первого тайма стало понятно, что травмировавшийся Андрес Иньеста продолжить игру не может. Разминавшийся было Паулинью на поле вместо него не появился, зато вышел Гомеш. По трибунам «Камп Ноу» прокатился еле слышимый недовольный рокот. А в середине второй половины он перерос в самый настоящий гул. Полузащитник не сумел развить перспективную атаку и был освистан своими же болельщиками. На моей памяти с тем или иным игроком «Барселоны» такое в принципе происходит впервые за долгое время.

Казалось бы, этот эпизод окончательно надломит Андре. Но нет. Он собрался, несколько раз отлично поддержал контратаку, где-то сыграл в отборе, где-то взял паузу и обеспечил контроль мяча. После одного из подобных моментов главный тренер хозяев Эрнесто Вальверде не выдержал и демонстративно обратился к трибунам.

Это была, естественно, «непереводимая игра слов», но посыл понятен. На послематчевой пресс-конференции Вальверде не стал говорить об этом поступке, зато объяснил, почему выпустил Гомеша: «Я выбрал его, потому что он отлично взаимодействует с Серхи Роберто, и команда с ним получает дополнительную опцию в атаке».

А теперь еще раз взгляните на фото в самом верху. Еще когда Андре был на бровке, именно к нему побежал Месси, только что забивший свой гол. По ходу прошлого сезона ходили какие-то уже очень странные слухи о недовольстве Лео новичками команды и, в частности, Гомешом.

Ответ дан. Не словами, но делом. В исполнении сначала лидера «Барселоны», а затем и ее тренера.

Чемпионат Испании. 2017-18. Тур 27

«Барселона» (Барселона) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 26.

Фото: Alex Caparros/Getty Images