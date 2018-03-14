Самые тяжелые поражения в карьере Моуринью

Вчерашний матч с «Севильей» – тоже в списке.

«Мидлсбро» – «Челси» – 3:0

Дата: 11 февраля 2006

Турнир: чемпионат Англии

Впервые с ноября предыдущего года лидер премьер-лиги потерпел поражение. Да от кого! «Мидлсбро» неделей ранее был разорван дома «Астон Виллой» (0:4). Первый гол команда Моуринью пропустила уже на 78-й секунде встречи. После матча Жозе скажет: «Мы проиграли «Ман Сити» и не заслуживали этого, мы проиграли «Ман Юнайтед» и не заслуживали этого. Сегодня мы проиграли 0:3 и мы заслужили это».

«Астон Вилла» – «Челси» - 2:0

Дата: 2 сентября 2007

Турнир: премьер-лига

Упоминавшаяся выше «Астон Вилла» прервала 18-матчевую беспроигрышную серию «Челси» в премьер-лиге. Встречу второго круга лондонцы также не сумели выиграть – 4:4, но пытались это сделать уже без Моуринью. Португалец спустя некоторое время после поражения в Бирмингеме был уволен, что шокировало всю футбольную Европу.

«Барселона» – «Реал» – 5:0

Дата: 29 ноября 2010

Турнир: чемпионат Испании

Самое крупное на тот момент поражение в карьере Моуринью. Первое его класико, к которому «Реал» подошел с семиматчевой победной серией. Все, что успевали гости в тот вечер, – нарушать правила. В общей сложности судья показал 14 желтых карточек, а Серхио Рамоса (сюрприз!) выгнал с поля. «Это не позор, но я сильно расстроен». Дубль у «Барселоны» оформил Давид Вилья, за которым королевский клуб охотился все межсезонье.

«Реал» – «Барселона» – 1:2

Дата: 27 апреля 2011

Турнир: Лига чемпионов

Имея куда более серьезный кадровый ресурс, Моуринью не удалось повторить то, что он сделал с «Интером» – выбить каталонцев из Лиги чемпионов и наконец-то вернуть «Реалу» трофей, который исторически мадридцам был знаком лучше, чем остальным. И этот матч хозяева заканчивали в меньшинстве – из-за удаления Пепе. Ответная игра закончилась блеклой ничьей, в финал вышла «Барса».

«Боруссия» – «Реал» – 4:1

Дата: 24 апреля 2013

Турнир: Лига чемпионов

Хет-трик Роберта Левандовски во второй тайме (он же и открыл счет до перерыва) обескуражил всех, но прежде всего самого Моуринью: «Как 1:1 превратились в 1:4, я сам не представляю. Все так быстро произошло». Это было крупнейшее поражение Жозе в 106 матчах Лиги чемпионов. В ответной игре «Реал» сделал все, чтобы взять реванш, но получилось чисто символически – победы 2:0 для выхода в финал не хватило.

«Реал» – «Атлетико» – 1:2

Дата: 17 мая 2013

Турнир: Кубок короля

Менее чем через месяц «Реал» лишился шанса на победу и в другом турнире. Неудивительно, что сам Моуринью назвал тот сезон «худшим в жизни». Финал Кубка Испании проходил на «Сантъяго Бернабеу» и закончился голом Миранды в дополнительное время. Впервые с 1999 года (было сыграно 26 матчей за этот срок) «Атлетико» выиграл дерби. Моуринью досматривал матч с трибуны, получив красную карточку. Как и Криштиану Роналду.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 4:0

Дата: 23 октября 2016

Турнир: чемпионат Англии

Жозе вернулся на «Стэмфорд Бридж» впервые с тех пор, как был уволен из «Челси». Однако уже на первой минуте (гол Педро) все пошло наперекосяк. «Если после поражения с таким счетом я начну говорить о судействе, вы – журналисты – повыскакиваете с мест», - ухмылялся португалец после матча. Лишь второй раз в истории премьер-лиги команда под руководством Моуринью пропустила четыре мяча. Первая в истории противостояния встреча Жозе и Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед» – «Севилья» – 1:2

Дата: 13 марта 2018

Турнир: Лига чемпионов

Манкунианцы, такое чувство, изначально решили дожидаться серии пенальти и не форсировать события. «Севилья» все 90 минут смотрелась интереснее и заслуженно открыла счет в середине второго тайма. Когда «Юнайтед» раскрылся и полетел вперед, то пропустил еще раз. После триумфального сезона в Лиге Европы Моуринью оступился в первом же раунде плей-офф более статусного турнира.

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