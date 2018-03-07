«Юве» идет дальше в ЛЧ. Голы и лучшие моменты

«Юве» идет дальше в ЛЧ. Голы и лучшие моменты

7 марта 22:03

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл «Ювентусу» (1:2).

Факты о матче:

  • «Юве» классно начал, с гола Сона.
  • Но зател дважды пропустил.
  • От Игуаина и Дибалы.
  • Прощай, ЛЧ для «Тоттенхэма». 
  • Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.
  • Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Статистика и текстовая трансляция

Фото: globallookpress.com

Лучшие моменты

Опасно! Сон-Мин ворвался в штрафную «Юве» слева и пробил в ближний угол плотно, спасает Буффон!!!

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КАКОЙ ЖЕ МОМЕНТИЩЕ!!! Кейн вышел на Буффона по правому краю, обыграл Джиджи и пробил с острого угла, но не попал!!!

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ААААА!!! Вертонген в своей штрафной сносит Косту, пенальти же! Если это не пенальти, тогда что?!

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Опасно! Сон бьет почти с линии штрафной, Буффон на месте! Великий Буффон!

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Дальний удар Алли!!! Но Джиджи на месте!

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Очень неожиданный удар Кейна!

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1:0! Открывает счет «Тотттенхэм»!!! Триппьер с правого края штрафной простреливает на дальнюю штангу, туринцы не уследили за Соном, который пробил неловко, но мяч попал в плечо Кьеллини и залетел в сетку!!!

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Пьянич пробил по воротам Льориса практически без замаха, попасть в угл не удалось.

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1:1!!! Сравнивает счет «Ювентус»!!! Лихштайнер прошел по флангу и навесил в чужую штрафную, Хедира сбросил на Игуаина, который не оставил шансов вратарю!

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1:2!!! Выходит вперед «Ювентус»!!! Все у нас перевернулось за считанные минуты!!! Что за игра, фантастика! Игуаин получил мяч на грани офсайда, грамотно на себя стянул двух защитников и просто шедевральным пасом вывел к воротам Дибалу. Пауло приблизился к Льорису и отправил мяч под перекладину!!! БРРРРРРРЯЯЯЯЯ!

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МОМЕНТ!!! Эриксен с линии штрафной бьет по воротам, КЬЕЛЛИНИ!!! Лег под мяч всем телом!

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Сон бьет очень мощно, в сантиметрах от правой штанги!!!

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ААААААААААААА!!! После подачи слева Кейн бьет по воротам головой, ШТАНГА спасает «Ювентус»!!!!!

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Фото: Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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