Президент, который жжет файеры, и талантливая молодежь. Чем крут соперник ЦСКА

В московском матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, возможно, не сыграет капитан «Лиона» Набиль Фекир. Он получил травму колена в недавнем дерби с «Сент-Этьеном», и клубные врачи считают, что от выхода на поле главной звезде команды стоит воздержаться - не столько по срокам восстановления, сколько по температурному режиму: они опасаются русского мороза.

Дальние удары, сильное начало

Даже с Фекиром в составе «Лион» в последних матчах не впечатлял. В чемпионате Франции он не побеждал с января, хотя последний клуб, обыгранный лионцами, - будущий чемпион «Пари Сен-Жермен», и тогда «Лион» выдал впечатляющий матч с победным голом на 94-й минуте.

И все-таки Фекир – большая потеря. Он автор 16 голов в лиге 1 и еще трех – в Лиге Европы, мастер штрафных ударов и победных развязок в компенсированное время. Благодаря капитану «Лион» - лидер французского чемпионата по мячам, забитым прямыми ударами со штрафных (5). Но хорошим ударом с дистанции также обладают центральный нападающий Мариано Диас и левый крайний Мемфис Депай. Совместными усилиями они забили во французском сезоне уже 13 голов из-за штрафной, по этому показателю «Лион» - сильнейший клуб страны.

С другой стороны, без Фекира эта команда играет корректнее, потому что ее капитан – главный грубиян французской лиги, у него 66 фолов и восемь желтых карточек.

С «Лионом» следует предельно внимательно играть сразу. Он включается со стартовым свистком и в первые полчаса способен забить столько, что этого хватит для общей победы. «Лион» - самая результативная команда Франции в отрезке с первой по тридцатую минуту (25 голов). Но при этом он заметно подсаживается в концовках первого тайма. Его последние пятнадцать минут - время, когда «Лион» чаще пропускает, чем забивает.

Натуральное хозяйство

И лихая стартовая скорость «Лиона», и его же провалы в мощности по ходу матчей – разные стороны одного и того же факта: это очень молодая команда. Средний возраст основы если и дотянет до 25 лет, то исключительно за счет центральных защитников – Марсело и Мореля. Хотя в этой позиции регулярно выходит и прилично смотрится и 21-летний Муктар Дьяхаби, собственный воспитанник. Фекиру, Диасу и Депаю по 24 года. Крайним защитникам Тете и Менди – по 22. Опорному полузащитнику Тузару – 20. Открытие сезона Ауар – девятнадцати лет от роду.

«Лион» скупает перспективную французскую молодежь на корню. Уже сейчас известно, что летом в команду приходит нападающий молодежной сборной Мартен Терье и 23-летний капитан «Нанта» правый защитник Лео Дюбуа.

Но «Лион», пожалуй, еще и лучше всех во Франции готовит игроков под собственную основу. Сильных академий в стране много, продуктивны, например, школы «Кана» и «Нанта», но «Лион» - команда более амбициозная, ей опираться на собственных воспитанников сложнее. Однако здесь очень серьезно отнеслись к режиму финансового фэйр-плей. Президент клуба Жан-Мишель Оляс указывает на конкурентов – «ПСЖ», «Монако», «Марсель», за которыми пристально следят из УЕФА, и выбирает другой путь.

Кстати, это касается и тренеров. С «Лионом» часто работали его бывшие игроки. А с 2000 года этот клуб тренируют только французы, причем без серьезного международного статуса (единственное исключение – Жерар Улье в 2005-2007 годах). «Иностранный тренер с его контрактными бонусами может убить клуб», - пояснял президент Оляс. И нынешний тренер Брюно Женезио после карьеры игрока в «Лионе» поработал скаутом и помощником главного. Оляс говорил про него, что Женезио очень работоспособен, а познаниями в тактике намного превосходит средний тренерский уровень. Известно, что у Женезио отличный контакт с игроками, они считают его своим другом.

Президент, который жжет

Про Жана-Мишеля Оляса говорят, что он одновременно и главная движущая сила клуба, и основной тормоз в его развитии. Оляс президентствует уже 31 год. При нем в «Лионе» были семь чемпионских сезонов подряд, а текущий сезон – 21-й подряд, в котором «Лион» участвует в еврокубках, это французский рекорд. И это особенный сезон, ведь финал нынешней Лиги Европы пройдет на стадионе «Лиона».

Олясу 68 лет, но он влиятелен и активен. Ведет очень злую страничку в Твиттере, где охотно обменивается ударами с рядовыми подписчиками и не сдерживает колкостей в адрес других клубных президентов и судей. В декабре, когда отмечала юбилей одна влиятельная группа болельщиков «Лиона», президент Оляс, тренеры и игроки команды после матча вышли к трибуне и начали жечь файеры. Лига так и не придумала, как наказывать клуб за столь уникальное нарушение регламента. А Оляс вообще не признавал вины: «Я делал это на своем стадионе, то есть у себя дома».

Перед сезоном президент ставил три задачи: выиграть Кубок, Лигу Европы и быть в тройке, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Из Кубка «Лион» на днях вылетел, но от двух других целей не отказывается. «Надо менять свое настроение, если мы хотим сохранить шанс сыграть финал Лиги Европы на нашем стадионе, чего со мной как президентом клуба больше не случится никогда. В «Лионе» все готовы выиграть еврокубок».

Фото: Paolo Bruno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookrpess.com

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