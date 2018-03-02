В Англии жуткие холода. Бездомным приходится спасаться на стадионах

Пример благотворительности от «Сандерленда».

Всю эту неделю в Европе аномально низкая температура и снегопады, каких не помнят старожилы. В Англии кое-где температура опускалась до 15 градусов мороза, хотя максимум, что было в предыдущие годы, как правило, не превышало минус 10. Авиакомпании отменяют рейсы, автолюбителям советуют оставаться дома, в супермаркетах сметают с полок предметы первой необходимости. Настоящее ЧП.

Вчерашний матч премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ман Сити» тоже был под угрозой срыва. Гости с большими проблемами добирались в Лондон. Полупустые трибуны «Эмирейтс» всем своим видом доказывали, что советы метеослужб даром не прошли. А Пеп Гвардиола укутался так, как впору было вспоминать его путешествия из Барселоны в Казань. Нынешний антициклон, вызвавший атлантический шторм, назвали, к слову, «Зверем с Востока», увязав происходящее с сибирскими морозами.

К сожалению, не обошлось без жертв. Есть погибшие во Франции и Италии, странах Восточной Европы. В одной только Великобритании из-за непогоды скончалось трое человек, в том числе ребенок. Власти страны пытаются сделать все, что в их силах, а на помощь им приходят… футбольные клубы.

Руководство «Сандерленда» приняло решение распахнуть на эти выходные ворота своей арены «Стэдиум оф Лайтс» для бездомных и нуждающихся в укрытии. Внутри стадиона обустроили так называемую «теплую комнату», где можно поспать и бесплатно получить горячую еду и напитки. С собой разрешено приводить домашних животных, которым также найдут местечко. Со всеми посетителями будет работать персонал стадиона.

Комната, находящаяся на юго-восточном углу арены, вмещает до 12 человек одновременно и будет работать по меньшей мере до 9 утра понедельника. А если погода не улучшится, то и дольше. Также «Сандерленд» объявил, что все желающие могут приносить еду и одежду на стадион с 9 утра до 5 вечера с пятницы по воскресенье включительно.

Завтра «Сандерленду» предстоит выездная игра с «Миллуолом». Подготовка проходила в основном не на тренировочной базе, которую удалось очистить от снега только к пятнице, а на самом стадионе. Помогали убирать сугробы сотрудники коммунальных служб города, так что можно говорить о том, что хорошие дела всегда возвращаются тем, кто их делает.

В этом сезоне «Сандерленд» одержал лишь две победы на своем поле. Но хотя бы на этой неделе домашний стадион клуба оправдает свое название, пусть для этого там и не придется играть в футбол.

Фото: Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru