Самый идиотский трансфер в истории футбола. Как променять Лигу чемпионов - на 0:8 в чемпионате Китая

Еще два месяца назад им интересовались «Челси», «МЮ» и «Бавария», а теперь он проигрывает 0:8 в чемпионате Китая.

Что случилось?

Зарабатывать деньги в периферийные чемпионаты уходили многие, но случай Янника Феррейра Карраско – особенный. С таким послужным списком к 24-м годам и столь большими перспективами вырасти в звезду еще никто и никогда не уезжал в Китай.

Бельгиец совсем скоро мог стать топ-игроком, увеличив зарплату и статус, но вместо этого сорвался в «Далянь Ифан». Команду, которая только что вернулась в высший дивизион.

Такой переход логически никак не вписывается в биографию футболиста:

В 16 лет Карраско из Бельгии попадает в «Монако» — в одну из лучших академий Европы

Спустя два год дебютирует в «Монако», помогая команде вернуться в высший дивизион Франции

В 21 забивает «Арсеналу» в Лиге чемпионов, сенсационно выбивая англичан из турнира. В чемпионате Франции в итоге забивает шесть мячей, отдает девять голевых

Летом 2015-го переходит в «Атлетико» за 25 млн евро. В этом же сезоне дважды переворачивает игру в Лиге чемпионов: сначала в полуфинале против «Баварии» Гвардиолы, выходя в перерыва матча в Мюнхене и руша планы Пепа, а затем в финале – против «Реала», сравняв счет за 15 минут до конца. Правда, «Атлетико» все равно проиграл – по пенальти

В 2016 году вместе со сборной Бельгии выходит в 1/4 финала Евро. На турнире забивает первый гол за сборную – против венгров (4:0)

В сезоне-2016/17 становится одним из важных игроков «Атлетико». К восходящей звезде начинают прицениваться «Бавария», «Челси», «МЮ», «Ювентус»

В 2018-м уезжает всего за 30 млн евро в Китай. Этим летом топ-клубы Европы дали бы раза в полтора больше

Почему «Атлетико» продал его так дешево?

Новые владельцы «Далянь Ифан» — корпорация Wanda Group. До февраля 2018 года ей принадлежало 20 процентов акций мадридского клуба, а новый стадион «Атлетико» неслучайно был назван «Ванда Метрополитано». Но из-за того, что в Китае стали жестче следить за инвестициями в заграничные проекты, владелец Wanda Group Ван Цзяньлинь был вынужден свернуть спонсорство в Европе.

Бизнесмен оставил себе только три процента акций «Атлетико», купив «Далянь Ифан». А спустя несколько недель игроки мадридцев Карраско и Гайтан переходят именно в этот клуб.

— Меня заинтересовал проект Wanda Group. И я решил начать новое приключение с «Далянь Ифан». Китайский чемпионат процветает, тут отличные условия для тренировок и игр, современная инфраструктура. Уровень футбола растет с каждым годом. Это шанс развить мои способности. Вместе с Халком, Витселем, Оскаром, Лавесси я буду помогать развитию футбола в Китае, — объяснял футболист свой переход.

«Далянь Ифан» был основан в 2009-м. Клуб уже играл в высшем дивизионе Китая, но вылетел оттуда в 2014-м. Теперь вот вернулся. За команду выступали относительно известные игроки: Сейду Кейта, Фабио Рошембак (экс-«Барселона»), Гийом Оаро (экс-«ПСЖ»), Секу Олисе (экс-ЦСКА), с 2017 года довольно успешно играет Янник Боли (экс-«Анжи»).

Зачем Карраско на самом деле это сделал?

Основных мотива два. Первый – характер Карраско. За последние полгода он успел настроить против себя весь «Атлетико». Сначала поссорился с капитаном Габи, потом с Симеоне. А точкой невозврата стал инцидент в гостевом матче с «Карабахом», когда бельгиец, недовольный своей заменой, медленно плелся к бровке. Счет был тогда 0:0. И для того чтобы спасти эту Лигу чемпионов, у «Атлетико» оставалось меньше 20 минут. Не вышло.

Потом была травма – Карраско хотел уехать в Бельгию и там лечиться, но «Атлетико» не отпускал. В клубе считали, что под присмотром врачей футболист быстрее восстановится. Уход игрока был делом времени. В сезоне-17/18 он всего восемь раз появился в стартовом составе в матчах примеры.

Второй мотив, конечно, деньги. В Китае Карраско будет получать 10 млн евро в год. Наверное, сказалось и то, что бельгиец рос без отца – тот бросил их с матерью и братом, когда Янник был еще ребенком. Поэтому стремление игрока заработать на десять поколений вперед понятно. Но получилось все очень глупо.

0:8

В первом же матче сезона новый клуб Карраско проиграл «Шанхай Теллэйс» — …0:8. Еще раз: игрок, за которого летом «Ювентус» или «Бавария» выложили бы 40-50 млн евро, перешел в команду, которая проигрывает в чемпионате Китая – 0:8. Да, у «Шанхая» есть Оскар, Халк и Одил Ахмедов. Но это не имеет значения – Карраско перед подписанием контракта должно было интересовать, кто будет вместе с ним в составе.

Еще более издевательски выглядит тепловая карта перемещений Карраско. Бельгиец так часто начинал игру с центра поля (после восьми пропущенных голов и в начале одного из таймов), что это стало самым активным его взаимодействием с мячом.

А через три месяца чемпионат мира, если бельгиец забыл. Попасть на него из команды, которая проигрывает 0:8, будет проблематично.

Что в итоге? Мимо ЧМ, статуса, Лиги чемпионов на следующий сезон, мимо футбола (0:8 – это дыр-дыр во дворе, а не футбол). Мимо всего.

Стоило ли это 10 млн евро? Карраско виднее. Возможно, что через пару лет он вернется в Европу, но лучшие годы будут уже позади.

Фото: globallookpress.com

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