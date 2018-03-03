«Бетис» – самая веселая команда примеры. И дело не только в результатах

«Бетис» – самая веселая команда примеры. И дело не только в результатах

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
11:54

Команда Кике Сетьена зажигает на поле и вне его.

4:4, 3:6, 5:3, 2:3, 3:5 – вы, наверное, уже привыкли к тому, что с «Бетисом» в этом сезоне скучно не бывает. Команда не только охотно играет сама и еще охотнее дает играть другим, но и умудряется с таким отношением решать вполне серьезные турнирные задачи. Лишь четыре очка отделяет севильцев от еврокубковой зоны. Забил «Бетис» больше (43), чем «Севилья» и «Вильярреал», которых принято выделять в качестве второго испанского эшелона. Правда, и пропустил в два раза больше (50), чем «Хетафе», и даже больше, чем аутсайдер сезона «Малага».

На этой неделе отчасти стал известен секрет столь бодрого поведения игроков «Бетиса». В соцсетях клуба появился ролик – как команда готовится к выездному матчу против «Леванте».

По заданию тренера по физподготовке каждый в раздевалке должен был изобразить свою версию танца на известный мотив «Yo tengo un tic». Это детская песенка группы Duo Tiempo de Sol, под которую уже года два все испанские детишки делают разминку в яслях и садах.

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Вот что из этого получилось в изложении футболистов «Бетиса». Пример подал, естественно, капитан команды Хоакин.

https://www.instagram.com/p/BftvQJoFZm5/

Да, сам матч «Бетис» выиграл. 2:0.

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